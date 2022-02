Vorpommern-Greifswald

Neulich war es wieder soweit: Vorpommern-Greifswald feiert den „symbolischen ersten Spatenstich für den Breitbandausbau“. Diesmal im Projektgebiet 25_07. Das befindet sich im Amtsbereich Torgelow-Ferdinandshof, beinhaltet auch die Stadt Strasburg und ihre Ortsteile.

Im Beisein von Vertretern der Landesregierung, der Kommunen und Firmen begrüßt der Landkreis am 10. Februar 2022 den Start der Bauarbeiten. Es geht um schnelles Internet. „Über 4000 Privathaushalte und rund 500 Gewerbe werden angeschlossen“, versichert ein Kreissprecher.

„Breitbandausbau nimmt Fahrt auf“

Gut 22 Millionen Euro fließen allein in dieses Projekt, wovon der Bund mit 15,5 Millionen Euro den dicksten Brocken finanziert. Das Land beteiligt sich immerhin noch mit 4,4, der Landkreis mit 2,2 Millionen Euro.

Und dann fällt ein Satz bei der feierlichen Zeremonie, den sonst immer Landrat Michael Sack (CDU) auf den Lippen hat: „Ich bin sehr froh darüber, dass der Breitbandausbau in unserem Landkreis mit der heute beginnenden Maßnahme weiter Fahrt aufnimmt“, erklärt in Vertretung des Verwaltungschefs Christoph Krohn, Leiter des Rechtsamts in Vorpommern-Greifswald. Nur den Fertigstellungstermin nannte er nicht.

Digitalisierungsminister Christian Pegel lächelt gern beim Thema Breitbandausbau in die Kamera, überall im Land. Quelle: Frank Söllner

Erster Spatenstich: Wusterhusen

Ein Rückblick: Es ist der 18. April 2019, als der Landkreis in Wusterhusen erstmalig zum „symbolischen ersten Spatenstich“ für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Vorpommern-Greifswald trommelt. Die Ausschreibung für das Projektgebiet 22_13, zu dem die Gemeinden Brünzow, Katzow, Kröslin, Lubmin, Rubenow und Wusterhusen gehören, hat das Unternehmen Antennentechnik Lubmin gewonnen. Auftragsvolumen: um die 13 Millionen Euro.

Rund 2800 geförderte Haushalte sehen dem schnellen Internet mit Vorfreude entgegen. Dementsprechend strahlt auch Landrat Michael Sack, als er verkündet: „Ich begrüße es außerordentlich, dass der Breitbandausbau im Landkreis Fahrt aufnimmt.“ Wie in solchen Fällen üblich, gibt es Schnittchen und Gelegenheit für Klamauk: Christian Pegel, seit 2014 Minister für Digitalisierung in MV, setzt sich gut behelmt in eine der Baumaschinen und lächelt freundlich in die OZ-Kamera.

Im April 2019 lächelt Minister Christian Pegel (oben links) erstmals bei einem ersten Spatenstich für den Breitbandausbau in die Kamera, weitere Male sollten folgen. Quelle: Anne Ziebarth

Mittlerweile sind fast drei Jahre vergangen – doch megaschnell surfen können die Einwohner noch immer nicht. Dabei erklärt der Kreis zu Baubeginn: „Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2021. Bis dahin müssen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.“

Erster Spatenstich: Gützkow

Ein gutes Jahr später am Bahnhof in Gützkow mit Häppchen und Sekt: Die Stadt feiert gemeinsam mit dem Landkreis und zahlreichen Gästen am 27. Juni 2019 den „symbolischen ersten Spatenstich“. Den Zuschlag für dieses Projektgebiet 22_12 sowie das benachbarte 22_14 erhält die Landwerke MV Breitband GmbH Neustrelitz. Ihr Auftrag: Tausende Privathaushalte und Hunderte Unternehmen in Gemeinden der Amtsbereiche Züssow, Anklam Land, Lubmin und Am Peenestrom mit schnellem Internet auszustatten.

Die Rede des Landrats ähnelt der in Wusterhusen und enthält auf alle Fälle eine Passage: „Ich bin froh, dass der Breitbandausbau in Vorpommern-Greifswald jetzt Fahrt aufnimmt.“ Frank Schmetzke, Geschäftsführer der Landwerke, wird erfreulicherweise konkreter. Er verspricht, die förderfähigen Adressen in den beiden Projektgebieten „bis 31. Dezember 2020 mit einem modernen Glasfasernetz zu versorgen“. Im Februar 2022 warten die Menschen darauf noch immer.

„Breitbandausbau im Kreis nimmt wieder Fahrt auf“

Am 19. November 2019 unterzeichnet Michael Sack weitere Verträge mit der Landwerke MV GmbH. „Damit nimmt der Breitbandausbau im Landkreis Vorpommern-Greifswald weiter Fahrt auf“, informiert das Landratsamt. Und weiter: „Ich bin froh, dass wir mit dem Breitbandausbau stetig vorankommen“, so der Landrat. Nach anfänglichen Verzögerungen aufgrund eines ganzen Bündels von Herausforderungen könne man nun deutliche Fortschritte erkennen.

Mitte April 2020, einen Monat nach Beginn des Lockdowns, lädt der Landkreis zwar nicht zum Spatenstich, versendet aber erneut eine optimistisch klingende Pressemitteilung mit der Überschrift: „Breitbandausbau im Kreis nimmt wieder Fahrt auf“.

Darin heißt es, dass der Breitbandausbau in Vorpommern-Greifswald nach den Beeinträchtigungen aufgrund der Coronapandemie „wieder mit mehr Arbeitskräften durch die beauftragten Firmen nach und nach auf 100 Prozent hochgefahren“ wird. Klingt nach vollem Einsatz. Trotzdem verfügt nach einem Jahr Bauzeit noch nicht ein Haushalt in den begonnenen Projektgebieten über schnelles Internet.

Erster Spatenstich: Usedom

Der Sommer vergeht, der Herbst folgt und mit ihm der 23. Oktober 2020: „Der Breitbandausbau im Nordosten hat eine entscheidende Phase erreicht“, heißt es in einer neuen Pressemitteilung. Landrat Michael Sack wird an der Seite von Digitalisierungsminister Christian Pegel und Alexander Montebaur, Vorstands-Chef des Energieversorgers Edis, den „symbolischen ersten Spatenstich zum Breitbandausbau“ für gleich sechs Projektgebiete in Vorpommern-Greifswald vornehmen. In Zeiten wie diesen wird an Zusammenkünften, Häppchen und Sekt gespart.

Konkret geht es um die Projektgebiete 24_36 (Amt Löcknitz-Penkun), 23_21 (Amt Usedom-Nord, Amt Am Peenestrom, Amt Züssow), 23_22 (Amt Usedom-Süd), 23_23 (Amt Züssow, Amt Usedom-Süd), 24_37 (Amt Landhagen) und 26_06 (Amt Usedom-Nord, Amt am Peenestrom, Gemeinde Heringsdorf, Stadt Anklam). Die Edis kann jubeln: Es geht um ein Gesamtauftragsvolumen von 78 Millionen Euro.

Fast 16 000 Haushalte und 1500 Unternehmen sollen mit zukunftsfähigen Internetverbindungen ausgestattet, über 2600 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden. „Ich denke, diese Größenordnungen sprechen für sich und ich bin sehr froh darüber, dass der Breitbandausbau in unserem Landkreis mit dem heutigen Schritt großflächig in die Tat umgesetzt wird“, erklärt Sack. Mit anderen Worten: Er nimmt Fahrt auf.

Erster Spatenstich: Dersekow

Nach zehn Monaten Kräftesammeln ist Zeit, das Gartenwerkzeug wieder hervorzuholen: Am 2. August 2021 trifft sich Michael Sack mit Minister Pegel und weiteren Gästen zum ersten Spatenstich für den Breitbandausbau in den Gemeinden Behrenhoff, Dargelin, Dersekow, Diedrichshagen, Groß Kiesow, Kemnitz, Loissin und Weitenhagen. Es geht um das Projektgebiet 24_38 mit über 2600 Anschlüssen für Haushalte und Unternehmen. Kosten: über 18 Millionen Euro. Eins fällt auf in der Pressemitteilung: Es fehlt das Zitat „Der Breitbandausbau nimmt Fahrt auf“.

Von Petra Hase