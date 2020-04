Breitbandausbau in Vorpommern-Greifswald nimmt wieder Fahrt auf

Greifswald

Der Breitbandausbau in Vorpommern-Greifswald wird wieder intensiviert. Die beauftragten Firmen setzten bereits seit dem 15 April wieder mehr Arbeitskräfte ein, um den Ausbau nach und nach auf 100 Prozent hochgefahren, teilt die Kreisverwaltung mit.

Corona-Krise offenbart Schwachstellen

Die Entscheidung, die Arbeiten zum Breitbandausbau zeitnah fortzusetzen, sei auch getroffen worden, weil sich seit Beginn der Corona-Krise gezeigt habe, dass die vorhandene Infrastruktur vielerorts nicht ausreiche, teilt Kreis-Sprecher Achim Froitzheim mit. Gerade jetzt wird verstärkt mit dem Internet im Home-Office gearbeitet. Viele würden über ausfallende Verbindungen zu Video- und Telefonkonferenzen oder abbrechende Server-Verbindungen zu den Rechenzentren der jeweiligen Arbeitgeber klagen. Home-Schooling sei kaum oder nur unter größten Mühen möglich und das Streamen von Filmen werde zum Vabanquespiel.

Deshalb haben sich der Landkreis und die beauftragten Firmen dazu entschlossen, die Arbeiten so schnell wie möglich wieder hochzufahren, um die vorhandene Lücken in der Infrastruktur anderer Anbieter, rasch durch einen glasfaserbasierten Breitbandanschluss zu schließen. Deshalb unterstützt der Landkreis auch die Bundesratsinitiative des Landes MV, zur Möglichkeit, bestehende Laufzeitverträge mit Telekommunikationsanbietern schon vor Beendigung ihrer regulärer Laufzeit von 12 beziehungsweise 24 Monaten zu kündigen, damit das Turbo-Internet eines geförderten Breitbandanschlusses auf Glasfaserbasis so früh als möglich genutzt werden kann.

Benachteiligte werden zusätzlich aufgenommen

In dem Zusammenhang verweist der Kreis-Sprecher auf Probleme großer Kommunikationsunternehmen. So kündigt die Deutsche Telekom seit 2015 bestehende Laufzeitverträge für ISDN- und analoge Telefondienste mit Bürgern und Unternehmen, mit der Begründung, diese auf die „neue“ IP- Technologie (Internet Protokoll) umstellen zu müssen. Die dafür erforderliche Technik könne der Konzern aber gar nicht in Straßenverteiler im ländlichen Raum unterbringen, weil die dafür gar nicht ausgerüstet wurden. Deshalb arbeiten der Landkreis und die beauftragten Firmen bereits seit dem vergangenen Dezember daran, auch diese, von anderen Netzbetreibern benachteiligten Bürger und Unternehmen, zusätzlich in den bereits laufenden geförderten Breitbandausbau aufzunehmen.

