Brennpunkt Dubnaring: Greifswalder Schüler von Jugendlichen attackiert 

Mit seinen Freunden trifft sich Azad Mohammed Ali an den Wochenenden gern auf dem Sportplatz im Dubnaring, um zu quatschen oder Fußball zu spielen. Doch nun verbindet der Schüler diesen Ort nicht mehr mit diesen unbeschwerten Zeiten. Der 15-Jährige soll von anderen Jugendlichen Ende Oktober attackiert worden sein. Dabei habe er sich Verletzungen am Kopf und an der Nase zugezogen. Die Wunden sind mittlerweile verheilt. Doch die Angst, auf der Freizeitanlage erneut auf die Täter zu treffen, ist noch da, sagt Azad.

Warum der Schüler attackiert wurde, ist unklar

Schon seit längerer Zeit steht der Dubnaring auf der politischen Agenda der Hansestadt. Während sich Anwohner besonders in den Abendstunden dort nicht sicher fühlen und die Freizeitanlage bereits Ziel von Vandalismus wurde, plädiert die Ortsteilvertretung seit Monaten dafür, in dem Stadtteil einen Streetworker zu beschäftigen, der sich vor allem um die Jugendlichen kümmert, die die Anlage zum Treffpunkt auserkoren haben.

Anfang dieses Jahres gab es mehrere Vorfälle von Vandalismus im Dubnaring. Quelle: Stadtverwaltung

Warum Azad Mohammed Ali auf der Freizeitanlage attackiert wurde, darüber kann er nur spekulieren. Möglicherweise ging es um einen Jungen aus Azads Bekanntenkreis, der am Vortag versucht haben soll, ein Mädchen auf dem Sportplatz zu umarmen.

Azad schildert die Attacke so: Seine Nachbarin bat den Schüler, nach ihrem Sohn zu suchen, der verschwunden war. Gemeinsam mit ihr und einem Freund gingen sie zu dem Sportplatz, wo sie den verschwundenen Jungen vermuteten. In der Nähe der Tischtennisplatten hätten etwa 15 andere Jugendliche gesessen.

„Sie hatten einen Eisengegenstand dabei“

Während der Schüler und sein Kumpel in Richtung Fußballfeld gingen, seien zwei Jugendliche aus der Gruppe mit Fahrrädern hinter ihnen hergefahren. Plötzlich habe Azad einen Schlag auf dem Hinterkopf gespürt. Dann sei er zu Boden gegangen und habe einen weiteren Hieb ins Gesicht bekommen. Währenddessen soll der andere Jugendliche auch den Freund von Azad angegriffen haben. „Sie hatten einen Eisengegenstand dabei“, berichtet der Schüler.

Während die Mutter des verschwundenen Jungens um Hilfe schrie, rief ein Zeuge die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten seien die mutmaßlichen Täter geflüchtet. Azad wurde mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. In dem ärztlichen Bericht, der der OZ vorliegt, heißt es, dass der 15-Jährige Schwellungen und Hautabschürfungen am linken Augenbrauenwinkel sowie eine Schwellung und Rötung am rechten Nasenbeinflügel hatte.

Azads Vater erstattete Anzeige: „Ich habe erst gedacht, dass es nicht nötig ist, weil es ein Konflikt zwischen Jugendlichen ist. Aber ein Beamte riet mir dazu, Anzeige zu erstatten“, sagt Jasim Mohammed Ali Ibrahim.

Die Polizei bestätigt den Vorfall auf OZ-Anfrage. „Ein Funkstreifenwagen mit zwei Beamten war vor Ort im Einsatz. Ein weiterer Funkstreifenwagen fahndete im Nahbereich nach den flüchtigen Tätern. Die Beamten konnten die Täter nicht feststellen“, erklärt Polizeisprecher Andrej Krosse.

Auch bei der Polizei ist der Dubnaring stärker in den Fokus gerückt: „An dieser Situation hat sich derzeit nicht viel geändert. Es gibt weiterhin Fälle von Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Die Kolleginnen und Kollegen beziehen den Dubnaring bereits aufgrund der vergangenen Ereignisse intensiv in die Streifentätigkeit mit ein.“

Stadt will Zahl der Straßensozialarbeiter auf vier Stellen erhöhen

Die Freizeitanlage wird von vielen unterschiedlichen Menschen genutzt: „Es ist ein schöner Platz, der jeden Tag gut besucht ist. Deswegen muss etwas getan werden“, sagt Ibrahim Al Najjar, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt. Vorstellen könnte sich der SPD-Politiker in Zukunft einen Treffpunkt zu schaffen, bei dem sich Jugendliche mit Migrationshintergrund und deutsche Jugendliche kennenlernen und austauschen können.

Anfang Juli entschied die Bürgerschaft, die Straßensozialarbeit künftig auf eigene Füße zu stellen und die Zahl der Straßensozialarbeiter von zwei auf vier zu erhöhen. Die Stellen sollen über freie Träger realisiert und über einen Zeitraum von drei Jahren ausgeschrieben werden. Zudem soll das Quartiersmanagement aus Schönwalde II auf die Stadtteile Schönwalde I und auf das Ostseeviertel ausgeweitet werden.

