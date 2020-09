Brexit beschert Getreidehafen Vierow starkes Umschlagsplus

Vierow

Der Getreidehafen Vierow verzeichnet kurz vor dem endgültigen Ausscheiden des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union ( EU) einen starken Anstieg der Getreideausfuhren nach Großbritannien. Bis Ende August wurden in diesem Jahr 387 300 Tonnen Getreide umgeschlagen. Das sind rund 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2019 verzeichnete der Hafen einen Gesamtumschlag von 523 700 Tonnen. „Ein Großteil des Zuwachses entfällt auf den Export ins Vereinigte Königreich“, sagt Henning Bligenthal, Geschäftsführer der Hafen Vierow GmbH.

Er sieht für den Zuwachs zwei Gründe: „Zum einen gab es in Großbritannien eine schlechte Ernte in diesem Jahr und zum anderen wird möglichst viel Ware derzeit aus dem Ausland bezogen, weil völlig unklar ist, zu welchen Handelsbedingungen es nach dem Brexit weitergeht.“ Insofern sieht der Hafenchef im starken Anstieg der Ausfuhren nach Großbritannien einen Einmaleffekt in diesem Jahr.

Betriebsgesellschaft zufrieden mit Geschäftsverlauf

Vor dem Hintergrund einer in Deutschland eher durchschnittlichen Getreideernte in diesem Sommer verzeichnet die Betriebsgesellschaft des Hafens Vierow für die drei vorpommerschen Hafenstandorte Vierow, Mukran und Wolgast, an denen das Unternehmen operativ tätig ist, im Jahr 2020 bisher einen „zufriedenstellenden Geschäftsverlauf“. Der Gesamtgüterumschlag betrug in den ersten acht Monaten rund 1,3 Millionen Tonnen. Das Vorjahr endete mit insgesamt 1,47 Millionen Tonnen. Der Hauptanteil der Menge entfiel auf den Umschlag von Getreide, der vorrangig in Vierow und Mukran abgewickelt wird. Weizen und Gerste gelangen per Bahn, Lkw und auch per Binnenschiff an die vorpommersche Küste und stammen aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen sowie aus Osteuropa.

Quelle: Hafen Vierow

Unternehmen jetzt mit Doppelspitze

Während sich das Mengenaufkommen in Mukran auf Vorjahresniveau bewegt, gab es in Wolgast bis dato ein Umschlagsplus von 20 Prozent auf 227 400 Tonnen (2019 gesamt: 251 000 Tonnen). An der Peene gehen vor allem Kohle, Baustoffe und Getreide über die Kaikante. Seit Kurzem werden auch sogenannte Eisenmasseln (Barren) angelandet, die für die Eisengießerei in Torgelow bestimmt sind.

In der Hafen Vierow GmbH gab es zum 1. September einen Wechsel in der Geschäftsführung: Alfred Bligenthal (65), seit Gründung der Hafenbetriebsgesellschaft 1999 als Chef tätig, ging in den Ruhestand. Er steht dem Unternehmen aber weiter beratend zur Verfügung. Als Geschäftsführerin folgt ihm seine Tochter Anne Jung (38), die bereits langjährig in der Gesellschaft arbeitet. Sie bildet nun gemeinsam mit ihrem Bruder Henning Bligenthal (40) die Doppelspitze in der Geschäftsführung.

Von OZ