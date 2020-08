Vorpommern

Zehntausende Kriegsgefangene aus Polen, Frankreich, Belgien, Jugoslawien, der Sowjetunion und Italien arbeiteten zwischen 1940 und 1945 in Pommern vor allem auf Gütern des ländlichen geprägten Landes am Meer. Aber auch auf der Stettiner Vulcan-Werft und im Hydrierwerk Pölitz waren die Arbeitskommandos im Einsatz.

Die zum Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager IIc (Stalag IIc) gehörige Fläche entspricht etwa dem Dreifachen des Saarlandes. Das Hauptlager befand sich an der Greifswalder Saarlandstraße (heute Hans-Beimler-Straße) hinter der Graf-Schwerin-Kaserne. Von hier aus wurde der Einsatz der etwa 40 000 Gefangenen in Arbeitskommandos organisiert. 1939 bis 1940 befand sich der Sitz des Stalag IIc in Woldenberg in der Neumark (heute Polen).

Auch bei Dranske befand sich ein Straflager

Rügen war ein ganz wichtiger Einsatzort ebenso wie der Kreis Franzburg-Barth, wo fast 50 Arbeitskommandos tätig waren. Auf der Insel befand sich bei Dranske ein Straflager für Kriegsgefangene, die kleinerer Vergehen beschuldigt wurden. „Bestraft wurden zum Beispiel Gefangene, die Sowjetbürgern Brot gegeben hatten oder von denen ein Fluchtversuch unternommen worden war“, informiert Thomas Bartels, der gemeinsam mit Enrico Pohl und Jan Gloger nach Spuren der Geschichte des Stalag IIc forscht. Bei der Behandlung der Gefangenen habe es eine Hierarchie gegeben. Amerikaner und Engländer wurden am besten, Sowjetsoldaten am schlechtesten behandelt.

italienische Kriegsgefangenenpost Quelle: Repro eob

Deportiert nach dem Waffenstillstand

Wie es den italienischen Militärinternierten erging, deren Land bis zum Waffenstillstand im September 1943 an der Seite Deutschlands kämpfte, und die dann gefangen genommen und nach Deutschland deportiert wurden, davon erzählen ihre Briefe. 30 kann man in dem von Lucia Lamberti und Anna Maria Marzorati herausgegebenem zweisprachigen Buch „Liebste Eltern, mit meinen bescheidenen Worten ... Unveröffentlichte Briefe aus dem Stalag IIc in Greifswald“ nachlesen.

Die Bauten des Lagers sind verschwunden

Heute erinnert nichts mehr an das Lager, an das Verwaltungszentrum. „Zeitzeugen berichten, dass sie hier auf Schuttbergen gespielt haben, auf einer Luftaufnahme von 1953 ist schon alles kaputt“, erzählt Thomas Bartels. Der 42-jährige Sozialarbeiter wurde vor 15 Jahren durch ein Schülerprojekt zur Zwangsarbeit im Ostseeraum auf das Stalag aufmerksam, das ihn seither nicht mehr losgelassen hat. Die letzten baulichen Reste des Stalag verschwanden, als das Wohngebiet Schönwalde West entstand. Thomas Bartels würde sich wünschen, dass künftig in Greifswald nach Barther Vorbild an das Schicksal der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter erinnert wird. So habe es auf dem Gelände der Hafenstraße 52 eine „Polenbaracke“ gegeben.

2500 Briefe der Gefangenen zusammengetragen

Bartels, Pohl und Gloger haben auf Flohmärkten, in Internet- und Tauschbörsen etwa 2500 Briefe und Karten der Gefangenen erworben, darunter die 30 italienischen. „Seltener konnten wir auch komplette Nachlässe erwerben“, erzählt Bartels. Auch der Greifswalder Philatelist Jörg Tamm sammelt Briefe und Karten und arbeitet mit der Gruppe zusammen. Den Kontakt zur internationalen Berliner Schule, zwei Lehrerinnen und italienischsprachigen Schülern kam durch den Lehrer Enrico Pohl zustande.

„ Tabak gleich welcher Sorte“ und „Strümpfe aus Wolle“

„Die Gefangenen durften gemäß der Genfer Konvention nahen Verwandten schreiben und dafür Vordrucke bei der Kommandantur erwerben.“ Das dafür nötige, nur in den Lagern gültige Geld erwarben sie durch ihre Arbeit. Der Inhalt unterlag der Zensur, wo sie sich aufhielten, durften die Gefangenen nicht mitteilen.

1944 schrieb zum Beispiel Antonio Cappola seinen sizilianischen Eltern, dass seine Gesundheit hervorragend sei und bat um „ Tabak gleich welcher Sorte, Strümpfe aus Wolle, Taschentücher, Rasierklingen, Nudeln (unterstrichen), Kekse“. Deutlich wird immer wieder die große Sehnsucht nach der Heimat und die Freude, wenn ein Brief aus Italien eintraf.

Das Buch ist in einer Auflage von 300 Exemplaren erschienen und nicht im Handel erhältlich.

Von Eckhard Oberdörfer