Broschüre wirbt für Wirtschaftsstandort Greifswald

Mit einer neuen Wirtschaftsbroschüre will Greifswald mehr Investoren in die Hansestadt locken und junge Menschen zum „Gründen“ animieren. Das Heft hat rund 50 Seiten, wurde beim Greifswalder Unternehmen Kiebu gedruckt und ist im Magazinstil gehalten. Zwar werden nur 750 Exemplare aufgelegt, den größten Nutzen erhoffe man sich aber vom Versenden der digital aufgearbeiteten Fassung, informiert Fabian Feldt, Abteilungsleiter Wirtschaft und Tourismus. Das Besondere daran: Die beteiligten Unternehmen wurden von der Stadt ausgewählt, im Gegensatz zu vergleichbaren Publikationen war hier kein „Einkaufen“ möglich. Die Stadt übernahm die Herstellungskosten von rund 18.000 Euro. Zu den vorgestellten Unternehmen gehören vor allem „alte Bekannte“ mit jungen Gesichtern, beispielsweise das erfolgreiche Techno-Startup Advocado, das überregional bekannt und beliebte Magazin Katapult, die Unternehmen Coldplasmatech und der börsennotierte Schiffbauer Hanseyachts.

Kurze Wege und direkte Ansprechpartner sind Greifswalds große Vorteile

Auch Branchenprimus Sebastian Braun, der mit seiner Schwester gemeinsam die Pharmafirma Cheplapharm führt, kommt einen kommt in der Broschüre zu Wort. Das Unternehmen generiert einen jährlichen Umsatz in Höhe von rund 621 Millionen Euro und hat rund 370 Mitarbeiter. „Als wir einen neuen Standort gesucht haben stand Berlin oder Greifswald zur Diskussion. Wir haben uns damals sehr bewusst für Greifswald entschieden“, sagt er. „Wir haben hier eine schnelle Baugenehmigung bekommen. Die Kommunikation mit der Stadt ist einfach viel besser und direkter als es in Berlin der Fall wäre.“ Ein weiterer Grund für die Niederlassung des Unternehmens sei die gute Arbeitskräfteverfügbarkeit aufgrund der Universität. „Wenn man dann angemessene Löhne auf internationalem Niveau zahlt, bleiben die jungen Leute auch hier. Wir haben so gut wie keine Fluktuation.“ Genau diese jungen Leute werden in dem Heft auch heiß umworben. Jeder fünfte Einwohner Greifswalds sei zwischen 18 und 30 Jahre alt, heißt es in „ Greifswald innovativ“. Und außerdem: Greifswald ist also nicht nur ein guter Ort zum Leben, sondern auch zum Investieren.

Die Broschüre findet man in Kürze auf der Internetseite der Stadt Greifswald.

