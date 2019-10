Megastau auf der Peenebrücke: Pylonen werden überprüft

Wolgast

Megastau am Mittwoch von und auf die Insel Usedom über die Peenebrücke: Grund war eine halbseitige Sperrung der Brücke und die Verkehrsregelung mittels Ampel. Auch wenn die Taktzeiten der Ampel kurz waren – da die halbseitige Sperrung öffentlich nicht angekündigt worden war und derzeit noch viele Familien wegen der Herbstferien auf der Insel Urlaub machen, war der Verdruss für die Verkehrsteilnehmer auf der B 111 vorprogrammiert.

Am Mittwoch wurden auf der Peenebrücke in Wolgast (B 111) die Pylonen überprüft. Dazu wurde die Brücke halbseitig gesperrt. Kraftfahrer brauchten zwei Stunden, um von Zinnowitz nach Wolgast zu gelangen.

Bis zu zwei Stunden dauerte am Mittwochmittag die Fahrt von Zinnowitz nach Wolgast! In umgekehrte Richtung musste man „nur“ bis zu 45 Minuten warten. Viele vereinbarte Termine konnten deswegen nicht wahrgenommen werden, wie erboste Anrufer am Telefon der OZ-Lokalredaktion Zinnowitz schilderten.

Wie die OSTSEE-ZEITUNG auf Nachfrage herausfand, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr seine Brückenfachleute am Mittwoch gen Wolgast geschickt, um Prüfungen an den Pylonen vorzunehmen. Da dabei ein sogenannter Überflursteiger mit sehr langem Arm eingesetzt wird, musste aus verkehrstechnischen Gründen halbseitig gesperrt werden. Warum es keine öffentliche Bekanntmachung für die enorme Verkehrseinschränkung im Vorfeld gab, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Fachleute überprüften am Mittwoch auf der Peenebrücke in Wolgast (B 111) die Pylonen. Quelle: Tilo Wallrodt

Fakt ist aber, dass am kommenden Montag und Dienstag (21. und 22. Oktober) wieder zur halbseitigen Sperrung auf der Peenebrücke kommen wird. Einheimische und Gäste können sich dann wieder auf lange Wartezeiten einstellen – und das Ganze als Probelauf fürs kommende Jahr betrachten, wenn die inzwischen an vielen Stellen marode Peenebrücke, die seit 23 Jahren in Betrieb ist, mehrere Wochen saniert wird.

Von Cornelia Meerkatz