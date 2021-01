Brünzow: Private Holzwerkstatt nahe der Tankstelle in Flammen

Brünzow

Eine privat genutzte Holzwerkstatt brannte am späten Samstagabend gegen 20.50 Uhr in Brünzow zwischen Wolgast und Greifswald komplett nieder. Das private Grundstück befindet im Bereich der Gahlkower Wende/Waldstraße. Bei dem Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung, welche über mehrere Kilometer Entfernung deutlich am sternenklaren Abendhimmel zu sehen war.

Nach ersten Informationen des Einsatzleiters, des Kemnitzer Wehrführers Frank Schumann, stand beim Eintreffen der Feuerwehren die private Holzwerkstatt in Vollbrand. Nur durch das schnelle Eingreifen der rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kemnitz, Wusterhusen und Lubmin, die umgehend mit den Löscharbeiten begannen, konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wusterhusen (Foto), Kemnitz und Lubmin waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Quelle: Tilo Wallrodt

Tankstelle steht unweit des Brandherdes

In diesem Bereich des Ortes ist die Wohnbebauung sehr eng, die Häuser stehen dicht an dicht. Entsprechend groß war die Sorge der Anwohner, dass auch ihre Häuser von den Flammen erfasst werden. Zudem steht nicht allzuweit entfernt die Tankstelle des Ortes. Sie war zum Zeitpunkt des Brandausbruches noch geöffnet, sie schließt 22 Uhr.

Die durch den Brand der Holzwerkstatt entstandenen Rauchwolken waren am sternenklaren Nachthimmel weithin zu sehen. Quelle: Tilo Wallrodt

Der Kemnitzer Wehrführer Frank Schumann hatte die Einsatzleitung inne und koordinierte die Löscharbeiten. Quelle: Tilo Wallrodt

Zur Brandursache kann gegenwärtig noch nichts gesagt werden. Beamte des Polizeirevieres in Wolgast sind vor Ort und haben die ersten Ermittlungen übernommen. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren rechnen damit, dass er bis weit nach Mitternacht dauert.

Von Tilo Wallrodt