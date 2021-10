Greifswald

Christof Kessler zeigt, wie das geht, was er in seinem neuen Buch Leserinnen und Lesern wissenschaftlich erklärt. Der Mann ist 71 Jahre alt, Professor für Neurologie im Ruhestand und trainiert regelmäßig im Fitnessstudio. In der Hansestadt sieht man ihn einmal in der Woche in Wieck frischen Fisch kaufen und trotz seines Ruhestandes an der Universität empfängt Kessler weiter mehrmals pro Woche Patienten in seiner neurologischen Praxis in der Odebrechtstiftung.

Einmal pro Woche Fisch, eine sinnerfüllende Tätigkeit auch nach dem Arbeitsleben und Bewegung – Tipps, die sich in seinem Werk „Essen für ein langes Leben“ wiederfinden. Ein Buch, das zu einer Hälfte wissenschaftliche Erklärung und zur anderen Hälfte Rezeptbuch ist, geschrieben für die breite Öffentlichkeit.

Kernbotschaft: Auf die Gene alleine sollte man sich nicht verlassen. Auf den Lebensstil kommt es an, wenn man möglichst lange leben will und dabei vor allem auf eine richtige Ernährung. „Es geht um mehr, als nur alt zu werden – nämlich darum, die Spanne des Lebens zu verlängern, in der wir gesund und selbstständig sind“, sagt Kessler, ehemaliger Direktor der Klinik für Neurologie in Greifswald.

Blaue Zonen sind Vorbilder für langes Leben

Ein Jahr lang hat er dafür Studien ausgewertet und sein Buch geschrieben. Den Fisch würde Kessler eigentlich jeden Tag empfehlen, weil er gesunde, ungesättigte Fette wie Omega-3-Fettsäuren enthält, die Testosteronmangel bremsen, das Gehirn besser funktionieren lassen, Gelenkverschleiß verlangsamen und Gefäßwände glätten. Lachs ist laut Kessler empfehlenswert und bei Kabeljau, Seehecht und Hering müssten sich Käufer keine Sorgen um eine Belastung mit Quecksilber machen – sie wachsen schnell und sind beim Fang jung, anders als womöglich Thunfisch.

Doch jeden Tag fisch zu essen, würde die Meere überlasten, deswegen reicht einmal pro Woche und andere Quellen von ungesättigten Fettsäuren müssen her. Olivenöl, Nüsse und Leinsamen sind gute Alternativen.

Vorbilder für ein langes Leben durch gesunde Ernährung sind die „blauen Zonen“. Dabei handelt es sich um Landstriche, in denen Menschen häufiger als anderswo 100 Jahre alt werden und seltener an Schlaganfällen, Krebs oder Herzinfarkten erkranken. „In diesen Zonen wie auf der griechischen Insel Ikaria oder der japanischen Inselgruppe Okinawa ernähren sich die Menschen mit viel Gemüse, täglich Obst, essen regelmäßig Fisch und kaum rotes Fleisch. Alkohol wird nur in Maßen genossen. Die Speisen bestehen aus regionalen und saisonalen Zutaten“, erklärt Kessler. Heißt für Menschen aus Europa: Öfter auf die mediterrane Ernährung setzen und auf den Wochenmarkt oder in den Biomarkt gehen statt Fertiggerichte im Supermarkt zu kaufen.

Fast Food sollte vermieden werden

Zu Kesslers Lieblingsideen, die er in seiner Recherche entdeckte, zähle das „Hara Hachi Bu“. Diesen Satz murmelten die Menschen auf Okinawa vor einer Mahlzeit und er bedeute, nicht zu essen bis man pappsatt ist, sondern bis man zu rund 8o Prozent gesättigt ist. Das Signal für die Sättigung erreicht das Gehirn erst eine halbe Stunde später, hat Kessler recherchiert. Fast Food und Zucker gilt es zu vermeiden: Sie sind schädlich, weil der Zucker süchtig macht, nicht sättigt und die Transfette in frittierten Speisen wie Chicken Nuggets den Gefäßen schaden.

Der Leser erfährt zudem, dass Mahlzeiten in Altenheimen, Krankenhäusern und Kantinen häufig zu wenige Vitamine enthalten. Es fehle vor allem an den wichtigen B-Vitaminen und dem Vitamin C. Das sei problematisch, weil bei der Zellteilung und während des Stoffwechsels freie Radikale entstünden, die Zellen schädigen und für Krankheiten wie Arteriosklerose oder Krebs verantwortlich seien, so der Autor. „Vitamine sind Antioxidantien, die die freien Radikale fangen und so lebenswichtige Zellen vor dem Untergang schützen. Deswegen sollten sich Patienten, die gefährdet sind, an Demenz zu erkranken, an einer mediterranen Ernährung orientieren“, sagt Kessler. Täglich sollten Obst und Gemüse, besonders Beeren und mehrmals am Tag Nüsse auf dem Essensplan stehen. Der Ausbruch der Demenz könne so bis zu sieben Jahre herausgezögert werden.

Rezept für Zanderfilet mit Orangenzwiebeln Eiweißhaltiger Fisch und ein Vitaminkick, fertig in 30 Minuten. So geht’s: Die gewaschenen Fischfilets mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft beträufeln. Eine Zwiebel in hauchdünne Scheiben schneiden, eine Orange inklusive weißer Haut abschälen, das Fruchtfleisch in dünnen Streifen rausschneiden und den Saft auffangen. Ein Viertelbund Petersilie klein hacken und mit Zwiebel, Orangensaft– und streifen und Olivenöl vermengen. Würzen mit Salz und Pfeffer. Den Fisch in Butter in einer Pfanne etwa fünf Minuten auf der Hautseite braten. Dazu passt Vollkornreis.

Mehr als gesunde Ernährung

Stichwort Alter: In den blauen Zonen gehören alte Menschen länger zur sozialen Gemeinschaft und bewegen sich viel, zum Beispiel weil sie bis ins hohe Alter körperlich arbeiten. „Sie werden nicht in ein Heim gebracht und isoliert, wie es leider häufig bei uns der Fall ist“, sagt Kessler. Denn Essen alleine reicht nicht aus für das lange, gesunde Leben. „Soziale Isolation ist einer der Risikofaktoren für Demenz und Herzkreislauferkrankungen“, so der Professor.

Professor Kessler habe aus dem Rezeptteil des Buches für sich die Kichererbsenbällchen entdeckt und für Freunde vor Kurzem das Wildfleischgulasch aus den Bergen Sardiniens – eine blaue Zone in Europa – gekocht. Leserinnen und Leser finden insgesamt 60 Rezepte in dem Buch.

Prof. Dr. Christof Kessler / Rose Marie Donhauser, „Essen für ein langes Leben – Mit der richtigen Ernährung jung und gesund bleiben“, Südwest-Verlag, 20 Euro als Paperback, ISBN: 978-3 517-09984-2.

Das Cover von „Essen für ein langes Leben“ von Christof Kessler und Rose Marie Donhauser. Quelle: Südwest Verlag

Von Christopher Gottschalk