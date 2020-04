Buchautor Karsten Steckling feiert 70. Geburtstag

Züssow

Regale voller Bücher, den Globus auf dem Tisch und Sonne im Herzen: Egal wie dicke es gerade kommt – Karsten Steckling hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen, am liebsten natürlich up Platt. Denn der passionierte Buchautor aus Züssow, Verehrer von Fritz Reuter und Rudolf Tarnow, liebt die niederdeutsche Sprache von Kindesbeinen an. Außerdem: „Lachen is un blifft noch ümmer de allerbest Arznei gägen all Maless up deese Welt“, sagt der Jubilar, der heute seinen 70. Geburtstag feiert.

Ohne Corona-Krise wäre es wohl eine große Gästeschar gewesen, die mit Blumen und anrührenden Worten zum Gratulieren gekommen wäre. Denn viele Menschen hat er in den vergangenen Jahren mit seinen herzerfrischenden und heiteren Geschichten aus dem Alltagsleben erfreut, konnte etliche Partner für gemeinsame Projekte gewinnen.

„Aber das Feiern können wir ja auch noch nachholen“, meint der gebürtige Greifswalder mit der ihm eigenen Zuversicht. Und so werde er heute nur mit seiner Schwester Christiane und Schwager Hans-Dieter Hein Kaffee trinken. „Zwei, die mir immer den Rücken freigehalten haben“, würdigt er deren Fürsorge besonders auch in schwierigen Zeiten.

Dorfschule Lühmannsdorf – die besten Jahre

In Oldenburg aufgewachsen, entschied sich Karsten Steckling nach dem Schulabschluss für ein Studium am Lehrerbildungsinstitut Putbus. „Ich hatte viele gute, engagierte Lehrer in Züssow“, begründet der Sohn eines Schmiedemeisters und einer Kindergärtnerin seine Wahl. Bereut habe er es nie. „Die über 20 Jahre als Dorfschullehrer in Lühmannsdorf waren meine besten Jahre“, erinnert er sich.

Weitere folgten in Züssow und Karlsburg – insgesamt schaut er auf eine fast 40-jährige Pädagogenlaufbahn zurück. Noch heute profitiere er von seinen alten Lehrerkalendern, in die er seit Studienbeginn 1966 kleine Begebenheiten mit Schülern, Kollegen, Nachbarn, Freunden... notierte und allesamt aufhob - ein schier unerschöpflicher Fundus an Anekdoten. „Über 800 Geschichten sind allein daraus entstanden“, verrät er. Geschichten oder Döntjes, wie er sie nennt, die im besten Sinne unterhalten und amüsieren.

Sammelleidenschaft Eulen

Sein erstes Buch mit dem Titel „Wenn ick mi nich vertellt heww“ erschien 1996 in dem kleinen Gützkower Verlag von Ruth Oehmke. „Aus jener Zeit rührt auch meine Sammelleidenschaft für Eulen“, offenbart der Jubilar, denn die Eule war Oehmkes Logo, sie schenkte ihm seine erste zur Buchpremiere. Heute beäugen ihn aus allen Ecken seines Arbeitszimmers die putzigen Gesellen. In Miniaturgröße sind sie aufgereiht – ob aus Keramik, Holz, Stein, Papier oder Plastik .... wer ihn kennt, kauft und schenkt ihm ein neues Exemplar oder fertigt es selbst, auch aus Stoff.

Prägend für sein gesamtes Leben sollte ein 1965 in der „Neuen Berliner Illustrierten“ erschienener Artikel über den „Urwaldarzt“ und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer (1875-1965) werden. Fasziniert von dessen Arbeit in dem von ihm gegründeten Hospital in Lambarene ( Gabun/ Zentralafrika) schrieb Steckling ihm als Achtklässler zum 90. Geburtstag einen Brief.

Womit er nicht rechnete: „Er hat mir tatsächlich geantwortet“, sagt der Züssower und deutet auf den eingerahmten Brief an der Wand, selbst noch immer stark von dem Erlebnis berührt. Daraus entstand später ein enger Kontakt zur Albert-Schweitzer-Gesellschaft und schließlich die Erfüllung eines Lebenstraums: Im Sommer 2009 weilte er für zehn Tage im Gästehaus des Spitals in Lambarene. Seine Reiseeindrücke schilderte Steckling später in dem Buch „Akewa“.

Reisen als ein großes Hobby

Das Reisen gehört neben dem Lesen und Schreiben zu seinen liebsten Hobbys. „Ich habe LRS“, sagt er und lacht, denn das Kürzel steht bekanntlich für Lese-Rechtschreib-Schwäche. Und da ist er wieder – dieser hintersinnige Humor. Über 40 Länder habe er bereist. Zu DDR-Zeiten all jene, die möglich waren, nach der Wende viele andere in Westeuropa und Übersee.

„Denn wecker blot to Hus blifft, kann ok blot wat von to Hus vertellen“, lautet sein Lebensmotto etwas verkürzt. Allein im spanischen Almuñécar, wo sein Cousin lebt und er viele gute Freunde fand, weilte er unzählige Male. Und was lag näher, als die mehrwöchigen Aufenthalte auch für das Schreiben neuer Geschichten zu nutzen? So entstand 2004 „Wenn die Seele Sonne braucht“. „Mein Lieblingsbuch“, sagt der Jubilar und erzählt, dass vor Ort ein deutschsprachiger Verlag Interesse an den Texten fand.

Aktiv in vielen Gesellschaften

Zu Hause indes kooperiert er seit geraumer Zeit mit dem Steffen Verlag, in dem etwa „Kindermund“, „Von Appeldwatsch bis Zippeltrine“ und „Mien Pierd hett Kolik Ich freue mir“ erschienen sind. Ob gedruckt oder ganz frisch per Hand zu Papier gebracht: Immer wieder geht Karsten Steckling mit seiner Lektüre auf Tour. Deshalb bedauere er auch, dass derzeit eine ganze Reihe geplanter Veranstaltungen ausfällt.

„Meine 1000. Lesung hatte ich übrigens am 24. April 2017 in Almuñécar“, weiß der pensionierte Lehrer noch ganz genau. Denn er führt über alles Mögliche Buch. Angesichts seiner vielfältigen Aktivitäten soll eben kein Gedanke verloren gehen. So ist Steckling unter anderem Mitglied in der Fritz Reuter Gesellschaft, in der Johannes Gillhoff Gesellschaft, im Landesheimatverband MV und im Bund niederdeutscher Autoren. Gemeinsam mit dem Maler und Grafiker Hans W. Seifert hat er gerade das dritte Büchlein „Das Geschenk“ herausgebracht.

Und viele kennen den jährlichen Heimatkalender „Hier sünd wi to Hus“ – ein Gemeinschaftswerk von ihm, dem Hobbyfotografen Rainer Zoske, dem früheren Küchenmeister Rüdiger Bentzien und Buchbindermeister Bernd Neumann. Letzterer schätzt „seine natürliche, offene Art. Er hält immer Kontakt und hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen“, würdigt Neumann den Freund. Na denn: „Allens Gaude, Herr Steckling!“

Von Petra Hase