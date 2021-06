Wusterhusen

Am 16. Mai dieses Jahres jährte sich zum 180. Mal die Einweihung der Wusterhusener Orgel. Der Historiker Joachim Krüger hat aus diesem Anlass die Geschichte dieser Königin der Instrumente mithilfe der Akten des Pfarrarchivs erforscht.

Die Orgel ist weitgehend im Original erhalten und macht ihrem Schöpfer, dem Berliner Carl August Buchholz (1796 bis 1884), alle Ehre „Sie zeichnet sich durch eine hohe handwerkliche Qualität und vorzüglichen Klang aus“, sagen die Sachverständigen Stefan Zeitz und Friedrich Drese. Laut Krüger ist auch der Greifswalder Kirchenmusikprofessor Frank Dittmer von dieser Orgel begeistert.

Wusterhusener Pfarrer war von 1815 bis 1843, der Abtshäger Pastorensohn Johann Gustav Wossidlo.Er bemühte sich Jahrzehnte um ein neues Instrument. Carl August Buchholz begutachtete 1821 zunächst die vorhandene Orgel und kam zu dem Ergebnis, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohne. Der Orgelbaumeister arbeitete damals mit seinem Vater Johann Simon in Barth. Wie Krüger schreibt, gab es gegenüber der fast zeitgleich entstandenen Buchholz-Orgel von Gristow deutliche Veränderungen. Die Kosten für das Wusterhusener Instrument sollten 600 Taler betragen, wovon die Kirchgemeinde die Hälfte aufzubringen hatte. Das gelang indes nicht. Aber Wossidlo gab nicht auf.

1832 hielt sich Carl August Buchholz in Greifswald auf, und zwar um die neue Orgel des Greifswalder Domes zu errichten, Auf Bitten von Wossidlo erarbeitete er einen neuen Kostenvoranschlag. 1839 konnten Buchholz und die Gemeinde den Vertrag für den Bau des neuen Instruments abschließen. Aber es kam zu weiteren Verzögerungen ehe 1841 schließlich der Einbau erfolgte. Hergestellt wurde das Instrument in der Berliner Werkstatt, und die Teile wurden über die Oder zum Bestimmungsort gebracht. Aus Kostengründen bemühte sich Familie Buchholz, mehrere Aufträge zu bündeln. Der für Wusterhusen zuständige Mitabeiter wurde kostenlos versorgt und wohnte bei einer Witwe im Dorf. Für die Arbeit seiner Firma bekam Buchholz 1036 Taler. Wossidlos Gundgehalt plus Zuschlag lagen bei knapp 77 Taler, verdeutlicht Krüger die Höhe der Investition.

Von Eckhard Oberdörfer