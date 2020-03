Bücher, Köstlichkeiten und Theater satt –Greifswald hat viel zu bieten

Greifswald

Theater, Bücher und kulinarische Köstlichkeiten: Die Hansestadt ist im Vorfrühlingsmodus und auch die Kultureinrichtungen sind offenbar aus dem Winterschlaf erwacht, schaut man auf das prall gefüllte Kulturprogramm von diesem Wochenende (13. bis 15. März).

Gleiten Sie doch am Freitag mit einem kulinarischen Rundgang durch die Altstadt ins Wochenende! Ab 16 Uhr lädt die Tourist-Information zu einem kulinarischen Rundgang durch die Stadt. Sie erfahren, wo sich die älteste Gaststätte in Greifswald befand, wo schwedische Könige und gemeine Handwerker aßen und wer der erste Ratskellerwirt war. Zwischen den Anekdoten kehren Sie bei vier Greifswalder Gastronomen ein, die Sie mit süßen und herzhaften Leckerbissen empfangen. Anmeldung für den etwa dreistündigen Rundgang unter 038 34 / 85 361 380.

„Novecento“ bei der Theaterwerft

Frisch gestärkt könnte es dann am Abend zur Theaterwerft in der Greifswalder Museumswerft gehen. Dort feiert das maritime Theater ab 20 Uhr seine erste Premiere mit „Novecento – Der Ozeanpianist“, einem Stück von Alessandro Barrico. In der Kulisse zwischen den alten Seglern in der Museumswerft erzählt dieses Stück von einem Musiker, der auf einem Ozeandampfer geboren wurde und nie auf dem Festland spielte. Aus seiner Perspektive erzählt er von reichen Leuten, armen Schluckern und seltsamen Käuzen, die auf das Schiff kamen, um ihr Glück zu suchen.

„Die Fischbrötchenoper “ im Theater Vorpommern

Voll auf ihre Kosten können Theaterfreunde auch am Samstag kommen. „Die Fischbrötchenoper“, eine beschwingte Vorpommernrevue, steht ab 19.30 Uhr ein letztes Mal auf dem Spielplan des Theaters Vorpommern. Die musikalische Chronik von Patrick Schimanski, Stefan Hufschmidt und Sebastian Undisz führt durch die Liebenswürdig- und Schrulligkeiten der Pommern und nimmt einige Vorurteile augenzwinkernd in den Blick.

Noch etwas Kulturelles: „Die Zofen“

Konkurrenz macht sich das Theater an diesem Abend selbst. Denn zeitgleich zur letzten Aufführung der „ Fischbrötchenoper“ wird in der Brasserie Hermann Jean Genets „Die Zofen“ aufgeführt. In unmittelbarer Nähe zum Publikum stellen Claudia Roick und Isabel Sovic mit wenigen Mitteln die Frage, was menschliche Identität eigentlich ausmacht.

