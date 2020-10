Greifswald/Stralsund

Die Kulisse eines Gruselschlosses in Transsilvanien mit Fledermausfenstern, mit UV-Licht beleuchtete Spinnweben, das Bett von Dracula, das an Seilen heruntergelassen wird oder ein riesiger Styropor-Engel als überdimensionale Grabsteinfigur auf dem Friedhof: Für das Bühnenbild zum Musical „Dracula“, das am 21. März am Theater Vorpommern Premiere feiert, hat Bühnenbildnerin Eva Humburg ihre Fantasie spielen lassen. Herausgekommen ist eine schaurig-schöne Gruselkulisse mit morbidem Charme. Seit 2018 arbeitet Humburg als Produktionsleiterin, Bühnen- und Kostümbildnerin am Theater Vorpommern und sorgt dort unter anderem für spektakuläre Kulissen. Seit September dieses Jahres ist sie noch dazu die neue Ausstattungsleiterin am Haus.

Dass die gebürtige Essenerin in Vorpommern ihre zahlreichen Talente einbringen kann, freut sie. „Was ich am besten kann, sind 1000 Sachen halb“, sagt Humburg und lacht. „Deswegen bin ich an diesem Theater richtig, weil ich sehr vielseitig bin und hier einen großen Bereich abdecken kann.“

Als Ausstattungsleiterin ist sie für den künstlerischen Bereich zuständig und unter anderem Ansprechpartnerin für Gäste, die Bühne und Kostüme entwerfen. Als Produktionsleiterin klärt sie vor allem technische Details. „Ich mache die Konstruktionen für die Werkstätten, die Kalkulation und den Einkauf für Malsaal, Tischlerei, Schlosserei und Deko-Abteilung“, erklärt sie. Auch als Bühnen- und Kostümbildnerin ist sie in der laufenden Spielzeit für sechs Produktionen zuständig. „An großen Häusern gibt es dafür mehrere Akteure, hier mache ich alles in einer Person“, sagt Humburg und lacht.

Rund 150 Bühnenbilder hat Humburg schon entworfen

Und das mit jeder Menge Herzblut: Rund 150 Bühnenbilder hat die zierliche Frau in ihrem Leben schon entworfen. Dabei arbeitet sie unter anderem mit Videos und Projektionen. Das Resultat ist eine Mischung aus Kulisse und Kunst, für die sie bereits mehrfach ausgezeichnet wurde – unter anderem 2015 für das Bühnenbild und die Videos zur Produktion „Das Boot“ im Ernst-Deutsch-Theater. Dort entkleidete sie die Portale, legte den Stahl frei und verwandelte das Theater in ein scheinbar schwankendes Boot, das mit Hilfe von Wellen-Projektionen bei den Zuschauern ein Gefühl der Bewegung suggerierte.

Auch in Vorpommern ist sie äußerst kreativ: Für das Ballett „The Juliet Letters“ erzeugte sie mit Hilfe eines feinen Netzes die Illusion schwebender Briefe auf der Bühne. Für die Produktion „Und die Seele unbewacht“ ließ sie die Fäden auf der Bühne zu einem fünfdimensionalen Raumerlebnis werden und entwickelte ein Stahlgerüst, das von den Tänzern bespielt wurde und derart ästhetisch wirkte, dass es nach dem Ende des Stückes im Skulpturenpark Katzow ausgestellt werden soll. „Die Grenze zur Kunst ist fließend“, sagt Humburg, je nachdem um was für ein Stück es geht. Mit ihren Videosequenzen und Projektionen setzt sie vor allem auf moderne Elemente: „Trotzdem sollen die Schauspieler nicht mit dem Video konkurrieren. Es sollte eher ein interaktives Zusammenspiel sein“, so Humburg. Für die Oper „Die Schneekönigin“ im vergangenen Jahr entwickelte sie Videos, in denen sich schneiende Buchstaben mit den Akteuren auf der Bühne bewegten.

Projektionen und Videosequenzen

Auch bei der Produktion „Dracula – Das Musical“ hat sie diverse Ideen umgesetzt: Das von ihr entworfene Gruselschloss in Transsilvanien wird unter anderem zum Schiff und zur Irrenanstalt. In einem überdimensionalen Bullauge im Hintergrund werden verschiedene Projektionen zu sehen sein. „Unter anderem die vorbeiziehende Landschaft, die die Fahrt im Orientexpress nach Transsilvanien simuliert“, sagt Humburg. Hinter der Projektion auf halbtransparenten Stoff befinde sich der Dracula-Darsteller. „Wenn wir ihn anleuchten, erscheint er in dieser Landschaft“, verrät sie. Gezimmerte Särge, das Gitter eines Friedhofstores und ein überdimensionaler Styropor-Engel, der als Grabsteinfigur fungiert, warten bereits in den Theaterwerkstätten auf ihren Einsatz.

Aus Humburgs Ideen entstehen zunächst Miniatur-Modelle aus Pappe, die sie im Maßstab 1:20 anfertigt und liebevoll bemalt. Aus diesen Modellen fertigen die Werkstätten dann das Bühnenbild. Dabei muss vieles bedacht werden: „Unter anderem, dass die Kulissen auch von Greifswald nach Stralsund transportiert werden müssen“, betont Humburg.

Eigentlich wollte ich Sängerin oder Pianistin werden

Geboren und aufgewachsen ist sie in Essen im Ruhrgebiet. Nach dem Abitur macht sie zunächst eine Schneiderlehre. „Eigentlich wollte ich Sängerin oder Pianistin werden, habe mich dann aber auf den Bereich Kunst und Mode spezialisiert“, verrät sie. Nach der Lehre wechselt sie ans Theater in Essen, um dort Theaterkostüme anzufertigen. Seit 1992 arbeitet sie als selbstständige Bühnen- und Kostümbildnerin für verschiedene Theater im In- und Ausland – unter anderem für das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Landestheater Niederösterreich St. Pölten und die Volksbühne Berlin. Als Ausstattungsleiterin war sie zudem für die Hamburger Kammerspiele tätig.

Für die Stelle in Vorpommern gab Humburg nach 30 Jahren ihre Selbstständigkeit mit eigenem Atelier in Hamburg auf und zog Mitte des Jahres nach Greifswald. „Es ist vor allem die Zusammenarbeit mit den Kollegen und der Austausch, den ich nach so langer Selbstständigkeit genieße“, sagt sie. Was sie an ihrem Beruf fasziniert: „Dass meine Arbeit mit vielen Menschen zusammen ein großes Ganzes ergibt“, sagt Humburg und lächelt. Nach zwei Jahren pendele sie nun nicht mehr ständig zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hin und her, sondern sei in Vorpommern heimisch geworden. „Inzwischen habe ich das Gefühl“, sagt sie, „dass ich hier wirklich angekommen bin.“

Von Stefanie Büssing