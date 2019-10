In Greifswald kämpft das Bündnis-C immer noch

Greifswald

Die Wahlen für das EU-Parlament liegen fünf Monate zurück. Und darum gibt es bei den Schlachten am Laternenpfahl einen Waffenstillstand. In Greifswald kämpft mindestens ein Mann weiter. Arne Gericke wirbt am Karl-Liebknecht-Ring/Höhe Möwencenter immer noch für seine Kandidatur für Europarlament, das heißt wohl, er kämpft fünf Jahre bis zur nächsten Wahl 2024. Natürlich nur, wenn das Plakat dem pommerschen Wetter so lange trotzt und im wegen Gesetzesverstoß nicht eine Strafe aufgebrummt wird. Schon im Juni hätte sein Plakat nicht mehr hängen dürfen.

Ab die Dauerwerbung sich auszahlen wird? Arne Gericke, der frühere Chef der Familienpartei, verpasste im Mai als nunmehriger Spitzenkandidat des Bündnis C den Wiedereinzug ins Europaparlament, dem er seit 2014 angehörte. Das Bündnis C – Christen für Deutschland holte zu wenig Stimmen.

OZ-Leser Günter Freitag nimmt die Sache mit Humor. Er findet Gerickes Durchhaltevermögen bemerkens-, ja würdigungswert. Ob er nun ein Dankschreiben bekommt oder eine Auszeichnung zum Stadtempfang?

Von Eckhard Oberdörfer