Den Mann, der sich das ausgedacht hat, möchte Wilfried Bernstein gern mal kennenlernen, um ihm die Meinung zu sagen. Er ist stinksauer, weil er künftig mehr für die Abwasserentsorgung bezahlen muss. Der Mesekenhäger Gemeindevertreter wohnt auf einem Gehöft außerhalb des Ortes. Das Abwasser seiner Familie reinigt er über eine biologische Kläranlage.

Verbandsvorsteher Michael Harcks Quelle: eob

Was ist passiert? Bisher konnte Bernstein frei entscheiden, wann er die Rückstände abholen ließ. Auch in der Auswahl des Entsorgungsunternehmens war der Mesekenhäger frei. Eine in vielen Jahren bewährte Praxis. Das ist nun vorbei.

Auf Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser Abwasser Boddenküste (ZWAB) wird das im nächsten Jahr anders sein.

Das vom ZWAB beauftragte Unternehmen Alba wird künftig die Rückstände abfahren. Auch bei Gruben, in denen Abwässer ohne Reinigung einfach nur gesammelt wurden, wird so verfahren. Sie sollen mindestens einmal im Jahr geleert werden. Bei Kleinkläranlagen informiert die Wartungsfirma des Besitzers, ob geleert werden muss. Eine Wartung ist gesetzlich vorgeschrieben. Einfach den Inhalt verrieseln oder in ein Gewässer ableiten, wie in der DDR vielerorts üblich, ist aus Gründen des Umweltschutzes verboten.

„Wir hatten keine Wahl“, sagt der Hanshäger Michael Harcks. Er ist der Vorsteher des ZWAB, der für etwa 30 000 Bürger der Ämter Landhagen, Lubmin, Züssow und Teile von Peenetal/ Loitz zuständig ist. Die 27 Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden entscheiden in der Verbandsversammlung über den Kurs.

Jens Steinfurth, der Technische Leiter des ZWAB Quelle: eob

„Alle waren mit der bisherigen Praxis einverstanden“, betont Harcks. „Uns ist klar, dass es jetzt für die Bürger teurer wird.“ Aber die bisherige Praxis sei nicht gesetzeskonform gewesen. „Ein Rentner aus Stralsund kam hierher und hat uns darauf aufmerksam gemacht.“ Der ließ nicht locker und natürlich müsse sich der ZWAB an die Gesetze halten, wenn Verstöße bekannt sind. „Der Rentner hat jemand aus dem Verbandsgebiet vertreten“, ergänzt Jens Steinfurth der Technische Leiter des ZWAB.

Abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen sind in dünn besiedelten Gebieten relativ häufig. „Bei uns sind das 12 Prozent unserer Kunden“, sagt Betriebsleiter René Stockmann. Für den ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern sei das vergleichsweise viel. Vor allem Kleingärtner haben eigene Entsorgungssysteme, aber nicht nur. Im Fachdeutsch sind das Grundstückskläranlagen. Der Kubikmeter Abwasser aus den Sammelgruben kostet 52,16 Euro, der Schlamm aus den Kläranlagen je Kubikmeter 63,10 Euro.

Zentrale Entsorgung fürs Amt Lubmin

Wer eine Sammelgrube oder Grundstückskläranlage nutzen will, muss sich zunächst vom Anschlusszwang für zentrale Anlagen befreien lassen. Frei ist der Hausbesitzer in seiner Entscheidung also nicht. Als Anfang der 1990er Jahre Konzepte für eine Abwasserentsorgung nach ökologischen Kriterien erarbeitet wurde, entschied man sich im Amt Lubmin für eine zentrale Entsorgung, erinnert Harcks. Ein vergleichsweise großes Klärwerk wurde dort errichtet. Dorthin würden nicht nur der Inhalt der Sammelgruben, sondern auch die „Inhaltsstoffe der Grundstückskläranlagen“ gebracht, so Stockmann. Erst nach der Behandlung in Lubmin spreche der Fachmann von Klärschlamm, der fachgerecht entsorgt werden müsse.

Neben der Lubminer gibt es 25 weitere zentrale Entsorgungsanlagen des ZWAB. „Es gibt auch Bereiche, beispielsweise in der Gemeinde Groß Kiesow, mit vielen Grundstückskläranlagen“, ergänzt Michael Harcks. Wofür sich ein vom Anschlusszwang befreiter Hausbesitzer entscheidet, ist auch eine ökonomische Frage. Früher kostet eine biologische Anlage um die 5000 Euro. „Jetzt muss man schon mit 5000 bis 6000 Euro rechnen“, meint Jens Steinfurth. Je nach Wasserverbrauch kann eine in der Anschaffung günstigere Sammelgrube ökonomisch günstiger sein, die aber öfter geleert werden müsse.

„Wir denken sehr ernsthaft darüber nach, ob wir uns eigenes Saugfahrzeug anschaffen“, sagt René Stockmann. Das koste aber 250 000 bis 300 000 Euro, wird nur auf Anforderung gefertigt. Bis zur Auslieferung dauere es eineinhalb bis zwei Jahre. Dazu kommen rund 50 000 Euro Personalkosten und die Aufwendungen für den Arbeitsplatz wie Rechner, Buchhaltung usw. Auf die europaweite Ausschreibung hatte es zwar mehrere Interessenten, aber nur einen Bewerber gegeben.

