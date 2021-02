Wackerow

In drei Jahren kann das hoch verschuldete Wackerow einen ausgeglichenen Finanzhaushalt erreichen. So steht es in der Fortschreibung des 2019 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes, das die Gemeindevertretung am Dienstag beschlossen hat.

Bis dahin kann sich die Stadtrandgemeinde nur wirklich notwendige Ausgaben leisten. Außerdem hofft Wacker auf die Übernahme eines Teils der Schulden durch Schwerin. Das Land übernahm 2019 bereits 1,4 Millionen Euro der seinerzeit mit etwa 2,8 Millionen Euro verschuldeten Gemeinde.

Grundsteuerhebesatz bleibt bei 700 Prozent

Um das Geld zu bekommen, musste Wackerow Schwerin versprechen, hohe Grund- und Gewerbesteuern zu erheben. Die Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke liegt mit einem Hebesatz von 700 Prozent höher als in Greifswald (480 Prozent). Bei der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) sind es 560 statt und bei der Gewerbesteuer 450, deutlich mehr als der Durchschnitt ländlicher Gemeinden. Freiwillige Ausgaben werden durch Spenden finanziert. Weitere Anträge auf Zuwendungen an das Land sollen laut Konzept gestellt werden.

Dabei kann Wackerow bei den Ausgaben für den Erhalt der Infrastruktur nicht sparen. Wie es im Konzept heißt, müssen außerdem künftig erhebliche Aufwendungen für die bessere Löschwasserbereitstellung getätigt werden.

Von Eckhard Oberdörfer