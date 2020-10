Welzin

In der Biogasanlage im Usedomer Ortsteil Welzin soll die Produktionskapazität nahezu verdoppelt werden, um Abnehmern ganzjährig eine stabile Wärmeversorgung garantieren zu können. Das jedenfalls ist das Ziel eines Bebauungsplanes, der am Dienstag auf einer Einwohnerversammlung in der Inselstadt vorgestellt wurde.

Neben mehreren Stadtvertretern waren vor allem Einwohner aus Welzin gekommen, die drängende Fragen auf dem Herzen hatten. Wegen der coronabedingten Auflagen hatte Bürgermeister Jochen Storrer (UBL) die Sporthalle als Veranstaltungsort gewählt und so konnten die Abstandsregeln ohne Weiteres eingehalten werden. Den Mund-Nasen-Schutz nahmen die Besucher erst auf ihren Plätzen ab.

Anlage verfügt über neueste Technik

Geschäftsführer Rene Drews und sein Mitarbeiter fassten zunächst noch einmal zusammen, was seine Gesellschaft im vergangenen Jahr nach der Übernahme der heruntergekommenen Anlage investiert hat, um sie auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Für die Anwohner zählten naturgemäß andere Dinge. Das größte Problem seien die schweren Fahrzeuge, die das Erntegut zur Anlage bringen. Dafür sei die schmale Dorfstraße überhaupt nicht ausgelegt und die Bürger hätten oft Mühe den großen Rädern auszuweichen. Schlaglöcher und zerfahrene Straßenränder würden das Leben der Einwohner erschweren.

Sie würden schon froh sein, wenn die Lastwagen mit ihren Hängern nicht durchs Dorf fahren, sondern eine andere Zufahrt nähmen. Wie den angeregten Gesprächen am Ende der Versammlung zu entnehmen war, schien dieser Gedanke nicht ungehört zu bleiben.

Lieferverträge mit Usedomer Landwirten

Andere Teilnehmer zeigten sich besorgt über die Vereinnahmung großer Landwirtschaftsflächen und befürchten eine Monokultur, die dem Landschaftsbild auf Usedom abträglich sei. Drews: „Etwa 500 Hektar werden von uns für den Anbau und die Verwertung von Mais, Getreide, Gras und Rüben gebraucht und selbstverständlich wird eine entsprechende Fruchtfolge eingehalten.“ Der Jahresbedarf würde bei der vorgesehenen Steigerung der Produktionskapazität bei etwa 19 000 Tonnen liegen, so Drews.

Um lange Transportwege zu vermeiden und die Lärmbelästigung in Grenzen zu halten, hat das Unternehmen mit drei Landwirten aus der nahen Umgebung Lieferverträge abgeschlossen. Auf die Frage, welche Zukunftsaussichten Anlagen wie der in Welzin gegeben würden, versicherte der Geschäftsführer, dass Biogas neben der Wind- und Solarenergie auf Jahrzehnte hinaus zu den zukunftsträchtigsten Energieerzeugern gehören würde.

Brandschutz ebenfalls diskutiert

Den Einwohnern liegt noch ein anderes für sie wichtiges Problem am Herzen. Bei einem Störfall ist die Usedomer Feuerwehr lediglich für die Absicherung des Geländes befugt, bis ein speziell für Gefahrenlagen ausgestatteter ABC-Zug aus Anklam anrückt. „Bis die hier sind, ist das ganze Dorf abgebrannt“, so ein lakonischer Kommentar. „Unsere Wehr ist personell aber nicht in der Lage, mehr zu leisten als die Geländeabsicherung,“ sagt Bürgermeister Jochen Storrer. Man müsse froh sein, tagsüber neun Kameraden zum Einsatz zu haben. Und Rene Drews versicherte: „Jede Ihrer privaten Wärmeanlagen ist störanfälliger als unsere Anlage.“

Der Bebauungsplan geht nun in die Bearbeitung und wird von zahlreichen Trägern öffentlicher Belange unter die Lupe genommen, bevor sich die Stadtvertretung mit einem Beschluss positionieren muss. Vorher haben auch die Einwohner nochmals Gelegenheit Stellung zu beziehen.

Von Ingrid Nadler