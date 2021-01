Greifswald

Vor dem Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage in der Greifswalder Hainstraße, steht eine prächtige Platane. Sie ist einer der prägenden Bäume des Ortsteils. Aber wird das noch lange so sein?

Mitte Dezember letzten Jahres wurde die Säge an der Platane angesetzt. Die Anklamer Firma GaLaTief GmbH entfernte nicht nur Totholz. Bis zu 12 Zentimeter im Durchmesser dicke Äste landeten auf der Straße. Der Eldenaer Hans-Urich Bruhn spricht von fortgesetztem Baumfrevel, der mit dem Bau des Mehrfamilienhauses begann. Das sähen viele Bürger so.

Anzeige

Neue Wohnungen mit Tiefgarage in Greifswald-Eldena

Früheres Hygieneinstitut stand leer und verfiel

Rückblick: Nach langem Leerstand und Verfall wurde eines der beiden letzten Lehrer-, Beamten- und Studentenhäuser der berühmten Eldenaer Staats- und Landwirtschaftlichen Akademie abgerissen. Das Gebäude wurde in der DDR als Institut für Allgemeine und Kommunale Hygiene genutzt. 2017 reichten die Äste der großen noch auf die Straße.

Rundweg soll an Kloster und Akademie Eldena erinnern

Ortsrat: Gratisstrand muss für Rollis zugänglich sein

2019/20 errichtete die W Projekt Grundstücks & Vermögensverwaltung GmbH aus dem niedersächsischen Damme ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen für etwa 3,5 Millionen Euro mit Tiefgarage. Es wurde nach der Mutter von Geschäftsführer Jörn Wilhelmus Christianenhain genannt. Er wuchs in der Nähe auf.

Baustopp wegen breschädigter Wurzeln

„Mir ist unklar, warum beim Bau nicht darauf geachtet wurde, dass die vorgeschriebenen 1,5 Meter Abstand zur Krone des Baums eingehalten werden“, führt Bruhn aus. Während der Bauarbeiten wurden Äste im Kronenbereich gekürzt, „weil diese dem Augenschein nach schlicht im Wege waren.“ Wie der für den Naturschutz zuständige Landkreis bestätigt, gab es sogar einen Baustopp. „Mit der Baugenehmigung wurde die Auflage erteilt, dass gesetzlich geschützte Bäume nicht beeinträchtigt bzw. geschädigt werden dürfen“, so Sprecher Achim Froitzheim.

Im März 2019 habe die Untere Naturschutzbehörde feststellen müssen, dass „keine hinreichenden Maßnahmen zum Baumschutz durch den Bauherren ergriffen worden und Verletzungen des Wurzelbereichs nachweisbar waren.“

Ökologische Begleitung durch Kreis angeordnet

Der Kreis ordnete nun eine ökologische Baubegleitung durch einen Sachverständigen für Gehölzschutz an. Darüber hinaus seien „umfängliche Maßnahmen zum Schutz der Platane formuliert und von der ökologischen Baubegleitung auch überwacht“ worden, informiert Froitzheim. Der dann im September 2019 vorgenommene Pflegeschnitt der Krone im Beisein der ökologischen Baubegleitung war laut dem Sprecher zulässig. „Er beschränkte sich lediglich auf die Herstellung des Lichtraumprofils.“ Nur schwache Äste seien abgesägt worden.

Stadtbauamt sah keine Notwenigkeit für Genehmigung

Er sei an Hinweisen der Bürger interessiert, betont der Investor. Sie seien gut und hilfreich, da er nicht so oft vor Ort sei, sagt Wilhelmus. Das Angebot einer Fachfirma für den Baumschnitt habe die Hausverwaltung eingeholt. Es habe sogar einen Ortstermin mit einer Mitarbeiterin der Abteilung Umwelt und Naturschutz des Stadtbauamtes mit ihm gegeben. „Der Maßnahme für einen Baum- und Kronenschnitt wurde als dringend notwendig zugestimmt“, so Wilhelmus. Ihm sei bei dem Termin mitgeteilt worden, dass bei einem solchen üblichen Vorgang kein spezieller Antrag nötig sei.

Kreis widerspricht: Genehmigung nötig

Das sieht der Landkreis anders. Der Baumschnitt im Dezember hätte mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und genehmigt werden müssen, sagt Sprecher Froitzheim. Von einer normalen Baumpflege könne nicht die Rede sein, „wenngleich der Schaden auf den ersten Blick als geringfügig zu bemessen ist.“ Der Kreis prüfe jetzt genauer. „Die Untere Naturschutzbehörde behält sich ordnungsrechtliche Schritte vor“, informiert Froitzheim.

Firma: Baumschnitt erfolgte fachgerecht

Der Kreis könne gern prüfen, meint der Bauleiter der GaLaTief GmbH aus Anklam, die die Baumschnittmaßnahmen durchführte. Es habe sich erstens um eine Maßnahme zur Sicherung des Gebäudes und zweitens zur Herstellung des Lichtraumprofils, also der ungefährdeten Durchfahrt von Lkw gehandelt. Drittens sei Totholz entfernt worden, um Passanten zu schützen. Die GaLaTiefbau GmbH sei eine Fachfirma und habe den Auftrag auch fachgerecht ausgeführt.

Von Eckhard Oberdörfer