Bürgerforum mit dem Wirtschaftsminister zum Mauerfall

Wusterhusen

„ 30 Jahre Mauerfall – Was bleibt? Was kommt?“ – unter diesem Motto findet am 25. November ein Bürgerforum mit Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) in der HAB Hallen- und Anlagenbau Wusterhusen statt. Für viele war die Wendezeit 1989/1990 eine bewegte und prägende Zeit. „Der Aufbau der Infrastruktur sowie die Gestaltung von Städten und Gemeinden im Land sind das Verdienst der gesamten Bevölkerung. Jeder hat seinen Teil zur Einheit beigetragen. Es gibt dennoch eine Menge zu tun“, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe.

Der Minister möchte mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Welche Erinnerungen verbinden Sie persönlich mit der Wendezeit? Was haben wir in MV erreicht? Wo haben wir noch Nachholbedarf? „Ich bin auf die Geschichten, Erinnerungen und Fragen gespannt und freue mich auf eine gemeinsame Diskussion. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen“, so Glawe.

Das Bürgerforum am 25. November beginnt um 17.30 Uhr in der HAB Hallen- und Anlagenbau GmbH, Greifswalder Straße 14, 17509 Wusterhusen. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail: buergerforum@wm.mv-regierung.de, Telefon: 0385/588-5008.

Von Cornelia Meerkatz