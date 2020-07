Bürgerhafen Greifswald lädt zum Projekt „Walking in RiO“ ein 

Riems

Ein Ehrenamtlicher des Bürgerhafens Greifswald lädt zu einem Projekt „Walking in RiO“ ein. Es richtet sich an Menschen, die Freude am Nordic Walking auf der Insel Riems und in der Umgebung haben. Die Gruppe trifft sich jeden Montag um 9 Uhr am Hafen Gristow. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nordic Walking gilt als eine der gesündesten Sportarten. Etwa jeder fünfte Deutsche betreibt diese, bei den Frauen über 50 Jahren sogar jede Dritte. Nordic Walking ist damit die beliebteste Sportart überhaupt in Deutschland.

Im Juli wurde der Bürgerhafen für seine digitalen Kurse geehrt. Im April rief der Bürgerhafen, der vom Pommerschen Diakonieverein getragen wird, zu einer Briefaktion auf. Daraufhin gingen an die 200 Hoffnungsbriefe, Postkarten und E-Mails ein, die an Menschen in Pflegeheimen weitergeleitet wurden. Weitere Informationen zum Bürgerhafen gibt es auf: www.buergerhafen.de

Von OZ