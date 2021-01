Neuenkirchen

Nach der Wende hat Neuenkirchen durch Zuzüge seiner Einwohnerzahl verdoppelt. Drei neue Eigenheimgebiete sind in Planung. Die Infrastruktur muss auch wegen des Einwohnerzuwachses verbessert werden. Darüber, über Bilanz und Vorhaben, sprach OZ mit Bürgermeister Frank Weichbrodt (Wählergemeinschaft).

OZ: Das Amt will in diesem Jahr etwa 1,5 Millionen Euro in Anbauten zur Schaffung von fünf Klassenräumen für die Regionalschule investieren. Reicht das aus?

Frank Weichbrodt: Es ist ein erster Schritt, damit nicht mehr in der Turnhalle unterrichtet werden muss und Fachräume wieder als Fachräume genutzt werden können. Weil die Schülerzahl weiter steigt, brauchen wir ein weiteres Gebäude.

OZ: Auch in der Kindertagesstätte fehlen Plätze, das Gemeindezentrum wurde schon in der Corona-Zeit zur Betreuung genutzt, damit es keine gemischten Gruppen gibt. Wie geht es weiter?

Weichbrodt: Wir wollen im benachbarten früheren Ledigenwohnheim 24 Krippenplätze schaffen und haben jetzt ein Büro mit ersten Planungsleistungen als Grundlage für Förderanträge und die Entscheidung, ob Abriss oder Neubau günstiger ist, beauftragt.

Die gesamten Planungskosten werden auf rund 300 000 Euro geschätzt, alles in allem sollen es nur für den Bau einschließlich Spielplatz und so weiter etwa 700 000 Euro sein. Ist das nicht sehr viel für eine Baracke in passablem Zustand?

Weichbrodt: Ja, da stimme ich zu. Öffentliches Bauen ist derzeit sehr teuer, bis zu 20 Prozent dieses Projekts werden für die Planung veranschlagt, weil es sich um einen Umbau handelt. Es gibt auch nur wenige Planungsbüros, die Ergebnisse der Ausschreibungen liegen daher hoch. Anders als private Bauherren können wir auch nicht einfach abreißen und neu bauen.

Stadtrandgemeinden wie Neuenkirchen dürfen neue Wohngebiete ausweisen. Wie steht es denn um die Planungen?

Weichbrodt: Vom Bebauungsplan 16 der Uni „Nördlich des Kohlgrabens“ habe ich lange nichts gehört. Der Beschluss zur Aufstellung ist inzwischen vier Jahre alt. 2020 wurde die Aufstellung der B-Pläne 17 und 18 beschlossen. Die Investoren haben sie in der Gemeindevertretung vorgestellt. Am schnellsten kann wahrscheinlich an der Chausseestraße Baurecht geschaffen werden.

Was heißt das konkret?

Der B-Plan von Patrick Kunkel und seinem Partner für das Gebiet südlich des Marktfleckens mit etwa 24 Wohnungen ist nach meiner Einschätzung schon weit gediehen, so dass dieses Jahr der Satzungsbeschluss erfolgen könnte. Hier ist auch eine Senioren- und oder Kindereinrichtung geplant. Zur Chausseestraße sollen ja höhere Gebäude als Schallschutz und eine Lärmschutzmauer entstehen. Ich würde gut finden, wenn sie durchsichtig ist, damit die Nutzer des Ostseeküstenradwegs nicht mehrere Hundert Meter an einer Wand vorbeifahren müssen.

Beim B-Plan 17 der „Wohnbebauung östlich des Alwine-Wuthenow-Rings“ zweier Neuenkirchener Investoren sind wir noch nicht so weit. Wir müssen uns noch über den Abriss eines alten Stalls auf dem Gelände sowie die Anzahl der Wohneinheiten verständigen und die vorgeschlagenen Firstöhen zum Beispiel entsprechen nicht unseren Vorstellungen von Wohnhäusern in Dörfern. Darüber berät gerade der Bauausschuss.

Seit Jahren wird um die Zukunft der Garagen nahe den Wohnblöcken unmittelbar an der Dorfstraße diskutiert. Ihr Zustand ist schlecht. Werden sie erhalten und saniert?

Das hängt vor allem von den Pächtern ab. Sie zahlen derzeit sehr wenig für die Nutzung, zum Teil keine fünf Euro im Monat. Das reicht nicht für eine ordnungsgemäße Instandhaltung oder gar eine richtige Sanierung. Mit ein bisschen Farbe, einem Anstrich durch die Nutzer ist es nicht getan, wie das auch schon erwogen wurde. Geld aus dem allgemeinen Haushalt zu verwenden, wäre gegenüber allen anderen Bürgern ungerecht.

Die Garagen an der Dorfstraße sind in schlechtem Zustand. Quelle: eob

Was wäre der Ausweg?

Weichbrodt: Wenn die jetzigen Pächter bereit sind, mehr Geld zu bezahlen als jetzt, könnte eine Sanierung erfolgen. Ich könnte mir auch die preiswertere Variante des Neubaus einer Carportanlage vorstellen. Das wäre sicher auch für die heute genutzten größeren Autos gut, die schlecht in die aus der DDR stammenden Garagen passen. Wir werden Briefe an die Pächter verschicken, um deren Meinung zu erfragen. Damm wird entschieden.

An der Chausseestraße läuft der Bau des Ostseeküstenradwegs in Zuständigkeit des Kreises. Wann ist mit der Fertigstellung dieses Abschnitts zu rechnen?

Weichbrodt: Die Planung geht von Juli dieses Jahres aus. Es ist schon einmal gut, dass wir jetzt eine gute Einbindung der Theodor-Körner-Straße haben.

Auch bei den Gemeindestraßen gibt es Investitionsbedarf, Werden dieses Jahr endlich die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und der Ernst-Thälmann-Platz saniert?

Weichbrodt: Das hängt von den Fördermitteln ab. 2017 haben wir erstmals vergeblich Anträge gestellt. Bislang liegt kein Bewilligungsbescheid vor.

Eine Analyse im letzten Jahr zeigte, das es erhebliche Defizite bei der Löschwasserbereitstellung in den Ortsteilen gibt. Hat sich seitdem etwas gebessert?

Weichbrodt: Ja, der Löschteich in Wampen wurde entschlammt und frostsicher gemacht. Außerdem haben wir in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Wasser, Abwasser Boddenküste in Kieshof Ausbau einen leistungsfähigeren Hydranten installiert. Das Wasser reicht für einen Ersteinsatz. Auch hier einen Löschwasserbehälter vorzuhalten, wäre sehr teuer gewesen. Da muss man abwägen.

Was kostet denn so ein Behälter. Wurden schon andere Ortsteile damit versorgt?

Weichbrodt: Etwa 45 000 Euro pro Stück inklusive Einbau muss man rechnen. In diesem Monat werden vier Behälter für Oldenhagen, Leist III und Neuenkirchen Dorfstraße und Thälmannplatz geliefert. Aber es ist schwer, Standorte zu finden. Anwohner fürchten beispielsweise eine Lärmbelästigung durch die Feuerwehr, wenn der Behälter in der Nähe in der Erde vergraben wurde.

Und wie steht es um das seit Langem gewünschte Feuerwehrauto?

Weichbrodt: Im Dezember kam die gute Nachricht, dass wir 108 000 Euro Fördermittel vom Kreis bekommen. Je ein Drittel müssen Gemeinde und Land dazu geben. Das Geld vom Land steht noch aus. Wir wollen ein, wie das so schön heißt, Hilfeleistungsgruppenlöschfahrzeug (HLF 2) anschaffen, weil der Bedarf für Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen gestiegen und der für Brandbekämpfung gesunken ist.

Vom Breitbandausbau in der Gemeinde hört man wenig, dabei waren die Planungen sehr ambitioniert?

Mit dem Baufortschritt kann man wirklich nicht zufrieden sein. Bisher sind noch nicht einmal die Standorte der Verteilerkästen bestätigt. Um die Arbeiten voranzubringen, wurde im Amt ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt. Es fehlen nicht nur beim Breitbandausbau Firmen, um die Investitionen umzusetzen. Wenn wir heute Arbeiten ausschreiben, bekommen wir oft nur ein oder zwei Angebote.

Von Eckhard Oberdörfer