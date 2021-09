Bürgermeisterwahl in Hinrichshagen: Thomas Wellendorf ist einziger Kandidat

Hinrichshagen

Am kommenden Sonntag (26. September) wird in der kleinen Gemeinde Hinrichshagen bei Greifswald (Amt Landhagen) ein neuer Bürgermeister gewählt. Der einzige Kandidat ist Thomas Wellendorf (53, CDU).

15 Prozent aller Wahlberechtigten müssen Ja sagen

Damit er gewählt wird, müssen mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten (alle Einwohner ab 16 Jahren) ihr Kreuz bei Wellendorf machen. Sollten weniger Personen zur Wahl gehen oder ihr Kreuz eben nicht bei Wellendorf machen, muss die Wahl wiederholt werden.

Die Chancen für Wellendorf stehen damit sehr gut. Er führt die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters bereits seit einigen Monaten, war viele Jahre erster Stellvertreter des Bürgermeisters. Als Marko Dietrich im November 2020 schwer erkrankte, übernahm Wellendorf. Mitte April verstarb Dietrich, was nun die Neuwahl erforderlich macht.

Wellendorf lebt seit 20 Jahren in Hinrichshagen

Obwohl Thomas Wellendorf bereits seit 20 Jahren in Hinrichshagen lebt und schon seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv ist, kennen ihn längst nicht alle in der 800-Seelen-Gemeinde. „Am vergangenen Freitag habe ich Straßenwahlkampf mit dem Direktkandidaten für den Landtag, Matthias Manthei gemacht. Wir haben an vielen Haustüren in Hinrichshagen geklingelt. Einige kannten mich noch nicht“, sagt Wellendorf, der um die Jahrtausendwende zunächst in die FDP eintrat und damals auch für den Landtag kandidierte.

2009 wurde er in den Kreistag Ostvorpommern und in die Gemeindevertretung Hinrichshagen gewählt. Wegen seiner Unzufriedenheit mit dem Kurs der Partei trat er schließlich aus der FDP aus und 2011 in die CDU ein. „Ich möchte was bewegen und mich mit den Ideen, die ich habe, einbringen“, sagt Thomas Wellendorf zu seiner Motivation, politisch aktiv zu werden.

Wahlziele: Spielgeräte, LED-Lampen, schnelles Internet

Als Bürgermeister von Hinrichshagen möchte er sich weiter darum kümmern, dass die beiden Spielplätze erweitert werden. Es ist bereits geplant, neue Spielgeräte für insgesamt 15 000 Euro anzuschaffen, darunter eine Schaukel und eine Wippe. Auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist bereits angeschoben. Derzeit laufe die Ausschreibung, 2022 soll gebaut werden. Der Breitbandausbau in der Gemeinde müsse ebenfalls dringend vorangehen, betont Wellendorf, dem aber auch Veranstaltungen wichtig sind, wie beispielsweise das Dorffest im August.

Verheiratet, drei Kinder, drei Enkelkinder

Wellendorf wurde in Kiel geboren. Er ist staatlich geprüfter Techniker in der Fachrichtung Elektrotechnik. Bei der Firma IPP-ESN in Greifswald arbeitet er als Fachplaner für Stromtrassen. In die Region kam er in den 1990er-Jahren wegen der Arbeit und er blieb, weil er damals seine spätere Frau kennenlernte, eine Greifswalderin. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder und drei Enkelkinder.

Von Katharina Degrassi