Bürgermeisterwahl in Wusterhusen: Das möchte Helfried Blohm erreichen

Wusterhusen

Helfried Blohm (56) ist bereits seit der Wende politisch aktiv. Bei den Montagsdemos ging er damals mit auf die Straße, trat in die CDU ein, kandidierte für die Gemeindevertretung Wusterhusen und den Kreistag, schaffte in beide Gremien den Sprung. So wie damals ist ihm heute noch wichtig, dass sich etwas ändert, die Dinge besser werden. Deswegen tritt Blohm an, um Bürgermeister der Gemeinde Wusterhusen zu werden. Er war bereits mehrfach erster und zweiter stellvertretender Bürgermeister, trat auch schon direkt als Bürgermeisterkandidat gegen Burkhard Köpnick an, scheiterte jedoch.

Gemeindezentrum auf dem Diskogelände

In Wusterhusen dreht sich derzeit alles um die Zukunft der ehemaligen Diskothek Genesis. Das Areal steht seit etlichen Jahren leer. Mehrere Pläne haben sich zerschlagen. Das Gelände wurde mittlerweile von der Gemeinde gekauft. Blohm möchte ein Gemeindezentrum etablieren und in den Räumlichkeiten auch den Hort für die Grundschule Wusterhusen unterbringen. Die Kinder werden derzeit nachmittags in den Schulräumen betreut. Insgesamt fehlt es an Platz.

Fördermittel für neues Feuerwehrhaus

Blohm stellt sich weiterhin vor, in dem Gebäudekomplex Platz für ein neues Feuerwehrhaus zu schaffen. „Der Zustand des jetzigen Gebäudes wird jedes Jahr von der Unfallverhütungskasse beanstandet“, sagt Blohm. Ihm schwebt bereits ein konkreter Fördertopf vor, über den sich Gemeindezentrum und Feuerwehr gemeinsam beantragen ließen.

Altersgerechtes Wohnen

Auch eine kleine Einheit für altersgerechtes Wohnen könnten auf dem großen Areal nach seinen Visionen entstehen. Früheren Plänen zufolge sollte das gesamte Anwesen als Altersgerechtes Wohnen genutzt werden. Blohm war ein Gegner des Projekts. Seines Erachtens hätten die Plätze schnell viel zu teuer werden können, die älteren Leute aus Wusterhusen hätten sich dort womöglich gar keinen Platz leisten können. Deswegen schwebt ihm eine Lösung vor, die eng angebunden an die Gemeinde verwirklicht wird. Auch darüber hinaus sieht er Bedarf in Wusterhusen, will nach geeigneten weiteren Flächen suchen.

Bauland für Familien

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde gebe derzeit keine Möglichkeiten für eine weitere Entwicklung her. Trotzdem möchte er Wege ausloten, um nicht nur ein Areal für altersgerechtes Wohnen, sondern auch Bauland für junge Familien zu schaffen.

Ebenso wichtig ist es ihm, in die Regenentwässerung zu investieren. „Nach starken Regenfällen steht das Wasser derzeit bis an die Häuser ran“, macht er das Problem deutlich.

Blohm hat ein Reiseunternehmen

Blohm ist in Kemnitz geboren und zur Schule gegangen. Seine Lehre als Maschinen- und Anlagenmonteur machte er in Wusterhusen, baute 1985 in Wusterhusen ein Haus, wo er noch heute mit seiner Frau lebt. Die beiden Kinder sind mittlerweile erwachsen. Nach der Wende machte sich Blohm mit dem Busunternehmen Blohm-Reisen selbstständig. Sein Unternehmen erweiterte er um die Bereiche Taxi und Tagespflege-Fahrdienst.

Von Katharina Degrassi