Wusterhusen

Edgar Offel (66) kennt seinen strategischen Nachteil für die Wahl als Bürgermeister selbst nur zu gut. Er arbeitet in Schwerin und ist deswegen deutlich seltener in Wusterhusen als seine beiden Mitbewerber. Doch das wird sich in Kürze ändern. Denn Offel geht noch in diesem Herbst in Rente. Dann hat das Pendeln ein Ende. „Das ist auch der Grund, dass ich mir überlegt habe, jetzt als Bürgermeister zu kandidieren“, so Offel. Aber egal, ob als Bürgermeister, Ausschussvorsitzender oder einfaches Mitglied der Gemeindevertretung – Offel möchte sich engagieren. Sein Anliegen ist, die Bürger an den kommunalpolitischen Entscheidungen zu beteiligen.

„Kommunalpolitik ist keine Parteipolitik“

Offel interessiert sich seit jeher für Kommunalpolitik, hat in den ersten Jahren nach der Wende vor allem als Journalist über die Gemeindevertretersitzungen im Amt Lubmin berichtet. Als er selbst aktiv wurde, war es ihm stets wichtig, als Einzelbewerber aufzutreten. „In der Kommunalpolitik sollte es nicht um Parteipolitik gehen.“

„Ich war nie bei der Stasi“

Er möchte zudem mit einem Gerücht aufräumen, das sich seit Jahren hartnäckig in der Gemeinde hält. „Ich war niemals bei der Stasi“, sagt Offel. „Aber ich war Offizier der Nationalen Volksarmee.“ Zu DDR-Zeiten hatte er zunächst Journalistik in Leipzig studiert. Nach der Wende machte er eine Umschulung zum Betriebswirt, arbeitete dann aber doch wieder als freier Journalist. Seit 2018 ist er in der Pressestelle des Landwirtschaftsministeriums in Schwerin tätig.

Gemeindezentrum in ehemaliger Disko

Die Entwicklung des ehemaligen Diskogrundstückes hat für Offel Priorität. Er hätte befürwortet, dort ein altersgerechtes Wohnen zu verwirklichen. Doch die Pläne sind gescheitert, die Gemeinde hat das Areal mittlerweile gekauft. „Ich möchte die Bürger mit einbeziehen, bei der Entscheidung, was dort entsteht“, sagt Offel. Die Chancen stehen für ein gemeindeeigenes Zentrum sehr gut, so Offel. Wie das genau aussehen soll, müsse sich erst noch zeigen.

Ihm ist in diesem Zusammenhang und im Allgemeinen auch wichtig, dass es einen größeren Austausch innerhalb der Gemeindevertretung gibt. Er habe viel zu oft erlebt, dass nur abgestimmt statt diskutiert wird. „Das möchte ich gerne ändern.“

Ganztagsschule soll Problem fehlender Hortplätze lösen

Um die Problematik der fehlenden Hortplätze zu lösen, möchte Offel die Grundschule in Wusterhusen in eine Ganztagsschule umwandeln. Die Schaffung zusätzlicher Plätze sei dann aus seiner Sicht nicht mehr notwendig, weil Lubmin mittlerweile den Bau eigener Hortplätze plane.

Als Großprojekt in einigen Jahren sieht Offel die Sanierung des Sportplatzes an. „Der soll dann nicht nur von der Schule genutzt werden, sondern auch Treffpunkt für Jugendliche sein“, so Offel.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offel kommt gebürtig aus Wusterhusen. „Ich bin hier aufgewachsen, zur Kita und zur Schule gegangen. Deswegen habe ich eine emotionale Bindung zur Gemeinde.“ Offel ist verheiratet. Er hat zwei Kinder aus seiner ersten Ehe.

Von Katharina Degrassi