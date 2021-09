Bürgermeisterwahl in Wusterhusen: Stichwahl zwischen Zeuner und Blohm

Wusterhusen

Nach OZ-Informationen geht die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Wusterhusen bei Greifswald in eine zweite Runde. Demnach konnte keiner der drei Kandidaten die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen. Das macht nun eine Stichwahl erforderlich, die am Sonntag in zwei Wochen (10. Oktober) stattfinden soll.

742 Wählerinnen und Wähler haben nach ersten Informationen ihre Stimme abgegeben. Bei fünf ungültigen Stimmen entfielen 312 Stimmen auf Frithjof Zeuner, 309 Stimmen auf Helfried Blohm und 116 auf Edgar Offel.

Damit stehen Zeuner und Blohm in der Stichwahl. Der scheidende Bürgermeister Burkhard Köpnick unterstützt Frithjof Zeuner. Köpnick hat sein Amt nach 31 Jahren mitten in der Wahlperiode niedergelegt. Als Grund nennt er den Tod seiner Frau im vergangenen Jahr. Nun wolle er nicht mehr weitermachen.

Von kat