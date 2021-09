Wusterhusen

Wenn es nach dem amtierenden Bürgermeister Burkhard Köpnick ginge, wäre die Wahl schon entschieden. Sein Favorit für den Bürgermeisterposten ist der 29-jährige Frithjof Zeuner. Zeuner selbst sagt, dass Köpnick ihn „angestubst“ habe, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Ihm ist jedoch wichtig, als eigenständiger unabhängiger Kandidat wahrgenommen zu werden. Zeuner sitzt für die Freie Wählergemeinschaft Wusterhusen seit 2019 in der Gemeindevertretung. Für das Bürgermeisteramt tritt er als Einzelbewerber an.

„Ich bin ein Mann aus der Mitte“

„Ich bin ein Mann aus der Mitte und habe einen guten Draht zur Bevölkerung“, sagt Zeuner. Er sei engagiert und ledig, habe daher auch die Energie, sich um die Belange der Gemeinde zu kümmern.

Zeuner ist in Wusterhusen aufgewachsen, ging hier in den Kindergarten und zur Schule, machte seine Ausbildung bei den Energiewerken Nord (EWN) in Lubmin, bekam danach eine Anstellung bei der Tochterfirma in Rheinsberg und wechselte drei Jahre später zurück zur EWN-Mutter nach Lubmin. Seitdem lebt er wieder in Wusterhusen, hat mittlerweile die berufsbegleitende Meisterausbildung abgeschlossen und ist als Industriemeister tätig.

Seit 16 Jahren bei der Feuerwehr

Seit 16 Jahren engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr Wusterhusen, ist mittlerweile zweiter stellvertretender Gemeindewehrführer. Deswegen liegt ihm die Zukunft der Feuerwehr sehr am Herzen. „Mir ist wichtig, dass alle drei Standorte in Wusterhusen, Pritzwald und Gustebin erhalten bleiben“, sagt Zeuner. Investitionen in neue Technik seien wichtig.

Altersgerechte Wohnungen werden gebraucht

Die Entwicklung des Genesis-Areals (ehemalige Diskothek) nennt Zeuner als zentrales Anliegen. Sein Wunsch ist es, dass dort in einem Teilstück altersgerechtes Wohnen untergebracht ist. „Viele ältere Leute wohnen alleine in einem großen Haus. Wenn wir altersgerechtes Wohnen in Wusterhusen anbieten, können die Älteren in der Gemeinde bleiben, aber es werden trotzdem Häuser frei. Es gibt viele junge Familien, die gerne in ein Haus ziehen möchten“, erklärt Zeuner.

Turbulenzen in der Gemeindevertretung

Doch mit Versprechungen ist er lieber vorsichtig. „Das ist alles nicht ganz einfach in der Gemeindevertretung Wusterhusen“, hat Zeuner mittlerweile gelernt. Denn die Gemeindevertretung könne Entscheidungen oder Pläne blockieren. In den vergangenen Jahren habe es einige Turbulenzen unter den Wusterhusener Gemeindevertretern gegeben. Pläne, auf der gesamten Fläche der ehemaligen Diskothek altersgerechte Wohnungen unterzubringen, hatten sich zerschlagen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kita und Hort in Trägerschaft der Gemeinde

Ein weiterer Punkt auf seiner Agenda ist, Bauland zu schaffen. Zeuner wolle sich zudem dafür starkmachen, dass die Kita und der Hort in Wusterhusen in Trägerschaft der Gemeinde bleiben. „Nur dann können wir als Gemeinde reagieren und Lösungen finden. Wenn die Einrichtungen einmal in freier Trägerschaft sind, haben wir kaum noch Einfluss“, sagt Zeuner, der selbst noch keine Kinder hat.

Von Katharina Degrassi