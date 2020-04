Bürgertelefon Vorpommern-Greifswald bekommt bis zu 150 Anrufe pro Tag

Greifswald

Katharina Brandt leitet seit Mitte März das Bürgertelefon des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Die 36-Jährige arbeitet normalerweise im Bereich Controlling. Statt gewohnten Büroalltag zu erleben, sitzt sie nun mit Sicherheitsabstand zu ihren fünf Kollegen am Telefon und kümmert sich um die Fragen der Vorpommer zur Corona-Krise.

In einem Raum des ehemaligen BiG-Bildungszentrums stehen Snacks, Desinfektionsmittel und zahlreiche Ausdrucke für Gesprächsnotizen bereit, an Whiteboards stehen Hinweise zum Umgang mit der Corona-Krise und wichtige Telefonnummern.

Anzeige

OSTSEE-ZEITUNG: Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?

Katharina Brandt: Momentan besteht der Arbeitsalltag zu 80 Prozent aus Telefonaten. Außerdem müssen Verfahrensweisen mit anderen Arbeitsbereichen abgesprochen und Dienstpläne geschrieben werden. Jeden Tag recherchieren wir nach aktuellen Veränderungen der Regeln zum Umgang mit dem Coronavirus. Wir machen Gesprächsnotizen zu den Telefonaten und wir nehmen Verdachtsmeldungen auf Erkrankungen mit dem Coronavirus auf.

Wie viele Anrufe bekommen Sie pro Tag?

In den letzten zwei Wochen waren es zwischen 100 und 150 pro Tag. Seit drei Wochen arbeiten wir mit sechs Mitarbeitern; zu Beginn waren es jeweils 10 Mitarbeiter in zwei Schichten. Heute steht weiterhin ein zweites Team für den Fall bereit, dass es im Team eine Erkrankung gibt. Zum Anfang konnten wir keine genaue Statistik über die Zahl der Anrufer führen, weil die vielen Anrufe es nicht ermöglichten. Mittlerweile ist es ruhiger geworden, weil viele Fragen durch offizielle Verordnungen geklärt wurden. Vorher war es an manchen Tagen so, dass wir eine Auskunft erteilt haben, die am nächsten Tag nicht mehr aktuell war, weil es eine neue Regelung gab. Für das persönliche Gewissen ist die Situation jetzt natürlich angenehmer.

Wie groß ist die Herausforderung, sich den ganzen Tag mit Fragen rund um das Thema Corona zu beschäftigen?

Mittlerweile ist es nun mal tatsächlich der Alltag. Es gehört dazu, täglich im Internet zu recherchieren, um zu wissen, ob die Landesregierung eine bestimmte Frage schon geklärt hat oder nicht. Hauptsächlich geht es bei den Fragen der Anrufer um die Ein- und Ausreise aus Mecklenburg-Vorpommern. Vor Ostern ging es, bevor die Verordnung aufgehoben wurde, darum, wo Bürger ihre Tagesausflüge machen dürfen, was die Kernfamilie ist. Leute, die umziehen, fragen uns, wer helfen darf und wer nicht.

Es sind auch viele Fragen, die wir schnell beantworten können, wie zum Beispiel: Meine Eltern leben in Brandenburg und ein Elternteil ist erkrankt. Darf ich wieder nach MV einreisen, wenn ich nach Brandenburg fahre? Die Antwort ist klar: Ja, wenn Sie ihren Hauptwohnsitz in MV haben, dürfen Sie einreisen.

Kritisch äußern sich immer noch Personen mit Zweitwohnsitz. Da gibt es recht viel Unverständnis, zum Beispiel von Leuten aus Berlin, die gerne hier hoch reisen würden.

Es rufen aber auch Bootsbesitzer an, die sagen, dass sie eine teure Liegegebühr zahlen, aber ihr Boot nun nicht nutzen dürfen und wissen wollen, wer dafür aufkommt. In diesem Fall müssen wir an die Hotline des Landes verweisen. Generell sind die Bürger aber zufrieden, wenn Ihr Anliegen entgegengenommen wird.

Wie finden Sie es, dass viele Leute sich auch mit kleinen Sorgen an das Bürgertelefon wenden?

Ich finde es sehr sinnvoll, dass die Leute bei uns anrufen und nachfragen können. Sicher können wir nicht alle Fragen sofort beantworten. In der Regel rufen wir zurück oder aber geben die Fragen an die Fachämter in unserer Verwaltung, die Koordinierungsstelle des Landkreises oder die Ministerien weiter. Lieber einmal mehr fragen, als gar nicht fragen.

In den ersten Tagen der Coronapandemie drehte sich vieles um die Fragen, wie man als möglicher Betroffener mit Symptomen korrekt umgeht, wer der richtige Ansprechpartner ist. Haben diese medizinischen Fragen in der Häufigkeit abgenommen?

Wir sind kein medizinisches Personal und verweisen in diesen Fällen auf den Hausarzt oder an das neue Fieberzentrum. Verdachtsmeldungen geben wir stets weiter an das Gesundheitsamt. Es rufen immer noch zahlreiche Leute an, die Erkältungssymptome haben. Grundsätzlich ruft vom Studenten bis zur Großmutter, die sich um ihren Einkauf Sorgen macht, jeder an.

Unterlagen für das Bürgertelefon des Landkreises. Quelle: Christopher Gottschalk

Wie schaffen Sie es, sich nach Feierabend vom Thema Corona zu lösen und abzuschalten?

In der ersten Woche konnte ich abends gar nicht abschalten, weil noch so viel unklar war. Ich wurde nach einem Tag als Mitglied im Team des Bürgertelefons schnell zur Teamleiterin, weil ich mich bereit erklärt hatte, einzuspringen, wenn man mich braucht. Mittlerweile klappt das Abschalten besser, in dem ich meine Freizeit konkret plane. Ich mache draußen viel Sport und im Garten gibt es einiges zu tun. Und abends schaue ich so wenig wie möglich Nachrichten. Es gibt eben zur Zeit fast nur dieses eine Thema.

Was vermissen Sie derzeit an ihrem alten Job?

Der Zusammenhalt im Team des Bürgertelefons ist super. Generell leisten alle Mitarbeiter, insbesondere im Gesundheitsamt, eine tolle Arbeit. Aber ich vermisse meine Kollegen, das eigentliche Team. Ich vermisse die Arbeit, in der praktisch alles geregelt ist und man weiß, wie man ein Problem löst. Hier können wir eben nicht immer alle Fragen sofort beantworten.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk