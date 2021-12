Bürgertelefon Vorpommern-Greifswald nicht erreichbar: Das ist das Problem

Etliche Anrufer erreichen niemanden am Coronatelefon des Landkreises. Manchmal wird die Verbindung während des Gesprächs unterbrochen. Liegt es schlicht an der Überlastung durch die vielen, vielen Anrufe?

Die Telefone stehen nicht still am Corona-Bürgertelefon in der Kreisverwaltung von Vorpommern-Greifswald. Hier eine Aufnahme vom März 2020. Quelle: Martina Rathke