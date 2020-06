„Büttner’s“ zieht es in die Greifswalder Innenstadt

Greifswald

Lange waren sie auf der Suche nach einem neuen Domizil. Im Frühjahr schließlich fiel die Entscheidung: Antje und Ines Büttner, Inhaberinnen des gleichnamigen Restaurants und passionierte Spitzenköchinnen, verlassen das Fischerdorf Wieck und ziehen ins Herz der Stadt: Sie übernehmen die Gastronomie im Pommerschen Landesmuseum und starten dort voraussichtlich im Februar nächsten Jahres mit einem völlig neuen Konzept. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Aber wir suchen bereits seit etwa drei Jahren eine Immobilie, um unsere Ideen zu verwirklichen“, sagt Antje Büttner. Zwischenzeitlich habe es sogar die Überlegung gegeben, selbst zu bauen. „Doch jetzt sind wir sehr glücklich, mit dem Landesmuseum eine gute Lösung gefunden zu haben und nicht so viel Budget allein in ein Haus stecken zu müssen“, offenbart die 39-Jährige.

Showroom und Käserei

Damit könne nun ein großer Wunsch in Erfüllung gehen – der Aufbau einer eigenen kleinen Käserei. Sie ist Teil des Konzepts, das auf drei Säulen stehe: Produktion, Einzelhandel und Gastronomie. Das habe sich in Wieck, so schön das Restaurant auch sei, nicht verwirklichen lassen. „Die Küche ist dort einfach zu klein. Im Museum hingegen steht uns eine Fläche zur Verfügung, die doppelt, wenn nicht gar dreifach groß ist“, erzählt Antje Büttner. Auch der Gastraum mit etwa 100 Quadratmetern biete mehr Platz. Platz zum Beispiel für einen kleinen Showroom, in dem sie hinter einer Glaswand für das Publikum sichtbar Pastasaucen kreieren, Dinkelmehl mahlen oder leckeren Camembert herstellen und grüne Walnüsse zur Köstlichkeit werden lassen. All diese Produkte, ob roh oder von ihnen verfeinert, könne der Gast dann auch entweder im vorderen Bereich des Einzelhandels oder am Frische-Tresen erwerben. „Unsere Tomatensaucen etwa, die wir in kleinen Flaschen anbieten, finden schon jetzt viele Liebhaber“, verrät Ines Büttner, die aus dem Harz stammt. Die 41-jährige Köchin und Restaurantfachfrau freut sich, auf dem nahegelegenen historischen Marktplatz nach frischen Produkten Ausschau zu halten. Die Kooperation mit den Händlern sei bereits jetzt sehr angenehm.

Anzeige

Diese Terrasse werden sie künftig mitnutzen. Quelle: PLM

Weitere OZ+ Artikel

Bistro mit gesundem und schnellem Essen

Allerdings werde sich insbesondere das Stammpublikum auf eine andere Art von Gastronomie als bislang gewohnt einstellen müssen: Denn die „Büttner’s“, die vom Gourmetführer Gault Millau zuletzt mit hervorragenden 15 von möglichen 20 Punkten ausgezeichnet wurden und damit unter den Top Ten in MV lagen, wollen im Museum mit ihrem dann etwas erweiterten Team nicht mehr vordergründig auf die preisintensive Haute Cuisine setzen. Ziel sei eine Art Bistro „mit gesundem und schnellem Essen, ohne dafür auf die Qualität verzichten zu müssen“, betont Antje Büttner. Die gehobene Küche werde zum Nischenprodukt und für Liebhaber des feinen Essens nur noch an bestimmten Tagen mit Vorreservierungen angeboten.

Neben der Produktion frischer Produkte freut sich das Paar besonders auf die Möglichkeiten des Klostergartens auf dem Areal des Pommerschen Landesmuseums. Dieser Garten, der schon bald nach der Gründung des Franziskanerklosters 1262 angelegt wurde, geht in seiner heutigen Ausdehnung auf eine Schenkung Katharina Rubenows an die Mönche aus dem Jahr 1491 zurück. Dieses Kleinod per Vertrag nutzen zu dürfen, sei ein großer Gewinn, erklären beide Frauen unisono. Schon jetzt gedeihen dort wundervolle Kräuter, deren Bandbreite sie in Zukunft gerne erweitern möchten. Zudem werde es kleine Gartenfeste geben. Auch die beiden historischen Brotbacköfen sollen zum Einsatz gelangen.

Die Zeit in Wieck geht für „Büttner’s“ zu Ende. Doch die Silvesterfeier wird 2020 dort noch stattfinden. Quelle: OA

Statt nordisch kühl eher warme Akzente

Noch allerdings wird über die Planung und Ausstattung der Sommer und Herbst vergehen. Silvester werde noch in Wieck gefeiert. Bevor die Blütenträume fürs Museum reifen, haben Handwerker ihr Tun. „Die zu bekommen, ist nicht gerade leicht“, sagt Antje Büttner. Für’s Einrichten gebe es reichlich Ideen, aber manches sei auch noch im Fluss. „Unser Ziel ist es, die natürliche Ausstrahlung des Hauses zu nutzen“, fügt sie hinzu. Während „Büttners“ in Wieck eher nordisch kühl daherkomme, sollen im Museum warme Akzente gesetzt werden. Auf alle Fälle aber werde nichts mehr an den Vorgänger, das Café Marell, erinnern. Das schloss seine Türen im März. Seither ist der gastronomische Bereich im Museum verwaist. Betreiberin Christiane Kern habe fantastische Arbeit geleistet, würdigt Antje Büttner. Auch Spitzenkoch Stefan Frank habe hier zuvor jahrelang sehr erfolgreich sein Unternehmen geführt, bevor André Münch, jetzt Küchenchef im Rostocker Gourmetrestaurant „Butt“ ein kurzes Zwischenspiel gab. „Doch wir wollten nicht in deren Fußstapfen treten“, sagt die gebürtige Greifswalderin. Dass alle letztlich die Segel strichen, „hatte sicher nichts mit der Lage zu tun“, blickt sie optimistisch in die Zukunft. „Allein die Terrasse ist gigantisch“, schwärmt Ines Büttner, die ihre Feigen- und Zitrusbäume aus Wieck hier schon prächtig gedeihen sieht.

Museumsdirektor Uwe Schröder jedenfalls freut sich auf eine gute Zusammenarbeit: „Es ist uns gelungen, einen starken und kompetenten Partner zu gewinnen, der uns sowohl im Museumsalltag als auch bei den Veranstaltungshöhepunkten gastronomisch begleitet: Ein Gewinn fürs Museum“, blickt er voraus. Der künftige Name an der Tür steht übrigens fest: Natürlich „Büttner’s“.

Lesen Sie auch:

Greifswalder Gastronomin zum Außer-Haus-Dienst: „Wir wollten nicht einfach abwarten“

Regionalproduktemesse: Essen wie Gott in Vorpommern

Von Petra Hase