Bund unterstützt Greifswalder Projekte der Demokratie

Greifswald

Gute Nachricht für alle, die das Leben in Greifswald bunter und vielfältiger gestalten wollen: Das Bundesfamilienministerium fördert in diesem Jahr mit 125000 Euro Projekte der demokratischen Teilhabe und setzt damit eine Unterstützung aus dem Vorjahr fort. Vereine, Initiativen, aber auch Einzelpersonen haben somit die Möglichkeit, Ideen einzubringen, Meinungen auszutauschen und letztlich gemeinsam gefundene Lösungen umzusetzen.

Die „ Partnerschaft für Demokratie“ in Greifswald ist deutschlandweit eine von 300, die am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teilnimmt. „2019 haben wir darüber 77000 Euro erhalten“, sagt Ines Gömer, die Beauftragte für Familien und Prävention in der Hansestadt. Gut angelegtes Geld, findet Anita Völlm (33), die gemeinsam mit Laura Freitag (29) die von der Stadt eingerichtete Koordinierungs- und Fachstelle am Laufen hält. Sie ist beim Verein Kultur- und Initiativenhaus Greifswald angesiedelt. „Mit Hilfe des Aktionsfonds konnten im vergangenen Jahr 18 ganz unterschiedliche Projekte gefördert werden“, sagt Völlm. Dazu zählten beispielsweise das Kulturfest am 1. Mai auf dem Marktplatz, ein Angelflohmarkt, Lesungen, Aktionstage gegen Homo-, Inter- und Transfeindlichkeit, Workshops oder die Fete de la Musique. Um zunächst die für Greifswald relevanten Themen zu definieren, fand im März eine Demokratiekonferenz statt. „Dabei wurden stadtteilübergreifendes Handeln, die Förderung von Vielfalt und Toleranz sowie Bürgerbeteiligung als Schwerpunkte festgesetzt“, so Laura Freitag.

Eine Chance für Menschen, die sich bislang nicht beteiligen

Stichwort Bürgerbeteiligung: Das letzte Projekt, das diesem Anspruch auf besondere Weise entsprach, war eine nichtöffentliche Diskussionsrunde zu privaten Feuerwerken am Silvestertag – angeschoben von Claudia Kowalzyck, Beauftragte für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung, und dem Politikwissenschaftler Phillip Reißenweber, der das neue Format mitentwickelte. Dazu wurden nach einem Zufallsprinzip Haushalte in allen Stadtteilen angeschrieben und eingeladen. „23 Personen nahmen teil“, erinnert Laura Freitag. Gerade für Menschen, die sich bislang kaum oder gar nicht in Entscheidungen und Debatten der Stadt einbringen, sei die Nichtöffentlichkeit bei solchen Veranstaltungen enorm wichtig. „Manche haben vielleicht Ängste, sich in großer Runde zu äußern oder besitzen noch keine klare Meinung zum Thema“, erklärt sie. Für gelebte Demokratie sei es aber enorm wertvoll, auch gerade jene anzuhören und mitentscheiden zu lassen, die sich üblicherweise nicht beteiligen.

DemokraTische werden 2020 fortgesetzt

Gerade deshalb seien auch die „DemokraTische“ eine gute Gelegenheit gewesen, Teilhabe zu üben. An der Reihe beteiligten sich im September 2019 rund 100 Bürger im Alter zwischen zehn und 80 Jahren: An 14 Tischen in Wohnzimmern, Vorgärten, im Vereinsheim und Jugendzentrum kamen Greifswalder über Themen ins Gespräch, die sie bewegen. „Die Rückmeldungen waren sehr positiv. Ein Drittel der Menschen hatte vorher noch nichts von der Partnerschaft gehört. Es ist toll, dass wir sie erreichen konnten“, sagt Anita Völlm. Deshalb stehe fest: Mit der erneuten Bundesförderung soll es auch 2020 wieder „DemokraTische“ geben. „Wir wollen noch mehr Menschen eine Stimme geben. Vielleicht gibt es dann einen DemokraTisch im öffentlichen Raum, wo jede und jeder ganz einfach dazu kommen kann“, sagt Laura Freitag.

Ausstellung gibt Einblicke in die Arbeit

„Durch die Arbeit im ersten Jahr haben bereits viele Projekte einen Aufschwung erhalten.“ Ines Gömer, Beauftragte für Familien und Prävention Quelle: Peter Binder

Wer nur vage Vorstellungen, aber Interesse hat, kann sich in einer Ausstellung Eindrücke holen. Seit Mittwochabend informiert die Schau „DemokraTische“ im kleinen Saal des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus über die Arbeit des Förderprogramms und Ergebnisse der Zusammenkünfte. „Dazu haben wir eine Reihe von Zitaten mitgeschrieben“, macht Anita Völlm auf die Plakate neugierig. Da wurde zum Beispiel über die Kommunalwahl gesprochen, über Barrierefreiheit oder die Frage, ab wann man eigentlich ein Greifswalder ist?

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) begrüßt die erneute Bundesförderung der Greifswalder „ Partnerschaft für Demokratie“. Denn Demokratie habe, auch wenn sie manchmal anstrengend oder gar nervig sei, viele Vorteile. Meinungen auszutauschen, Position zu beziehen und letztlich Kompromisse zu finden, sei ein hohes Gut. „Aber Demokratie ist auch immer gefährdet“, betont er. Deshalb sei es wichtig, „dass schon Kinder und Jugendliche Demokratie üben.“ Für Kinder- und Jugendprojekte steht daher ein gesonderter Jugendfonds mit 10000 Euro bereit. Anträge nimmt die Koordinierungs- und Fachstelle entgegen, die Entscheidung darüber trifft der im vorigen Jahr gegründete Kinder- und Jugendbeirat der Hansestadt.

50000 Euro im Aktionsfonds

Für alle anderen Vereine, Initiativen und Einzelpersonen gibt es den Aktionsfonds, der 50000 Euro beinhaltet. Die erste Antragsfrist endet bereits am 19. Januar für Projekte ab 31. Januar. Weitere Antragsfristen folgen im März und im Mai. Hier wiederum entscheidet der Begleitausschuss der „ Partnerschaft für Demokratie“, in dem neben Personen aus der Zivilgesellschaft auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung agieren.

www.pfd-greifswald.de

Von Petra Hase