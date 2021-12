Bundesinklusionspreis für Greifswalder Unternehmen

Greifswald

Menschen mit Beeinträchtigungen stellen ein wichtiges Fachkräftepotenzial dar, tragen zur Vielfalt im Betrieb bei und erfüllen oft besonders motiviert ihre Aufgaben. Das weiß Christine Knoll, Chefin der gleichnamigen DokuService GmbH, seit Jahren. Das im Technologiezentrum an der Siemensallee ansässige Unternehmen, in dem auch ihr Mann Peter mitarbeitet, wurde dieser Tage mit dem Bundesinklusionspreis für die Wirtschaft 2021 ausgezeichnet – neben der Deutschen Post DHL, den Ford-Werken und der vogtländischen Bäckerei Jahnsmüller. In der Begründung heißt es: „Über eine enge Kooperation mit dem BFW Stralsund sichert sich der Druck- und Versand-Dienstleister gut qualifizierte Beschäftigte mit Behinderungen, die mit einer geringen Fehlerquote und hoher Motivation überzeugen.“

Der DokuService beschäftigt acht Menschen mit Schwerbehinderung – die Hälfte der Belegschaft! Dabei ist der Betrieb aufgrund seiner Größe nicht verpflichtet, Menschen mit Handicap zu integrieren. Ein Grund mehr für die Stadt, auch diese Firma zu würdigen.

„Mit der Arbeit demonstriert das Unternehmen auf beeindruckende Weise, wie Inklusion erfolgreich gelingt“, wertschätzt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. Unvoreingenommen erkenne es das Potenzial von Menschen mit Beeinträchtigungen und biete ihnen nicht nur Beschäftigungs-, sondern auch Entwicklungsmöglichkeiten. „Dafür zolle ich Ihnen meinen tiefen Respekt“, sagt e der OB zu dem Ehepaar, „denn auch für die Stadt Greifswald ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben ein wichtiges Anliegen, das in vielen kleinen und großen Schritten Umsetzung findet.“

