Greifswald

„Ich hatte keine Brille auf, als ich den Brief aus Berlin geöffnet habe“, erzählt Wolfgang Jochens. „Zunächst habe ich mir in den Arm gekniffen, als ich ihn schließlich gelesen habe. Vielleicht träumte ich ja.“

Aber es ist wahr: „Der Bundespräsident und Frau Elke Bütenbender bitten Herrn Wolfgang Jochens und Begleitung zum Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue am Freitag, dem 30. August 2019, um 16.30 Uhr.“

„Ich sehe mich als Botschafter Greifswalds und werde versuchen, Frank-Walter Steinmeier anzusprechen“, sagt Jochens. „Aber das wird natürlich bei 4000 Gästen schwer.“ Andererseits, sei es 2018 dem zweiten Vormann der Seenotretter gelungen, den Bundespräsidenten nach Rostock einzuladen. Unmöglich sei nichts. Mit der Einladung zum Bürgerfest würdigt das deutsche Staatsoberhaupt herausragendes bürgerschaftliches Engagement.

Wer ihn für diese Ehrung vorgeschlagen hat, weiß der Wirt der Eldenaer Klosterschenke nicht. Die Stadt war es jedenfalls nicht, informiert die Pressestelle. Als Begleitung will Wolfgang Jochens seinen Sohn Christoph mitnehmen. „Ich werde eine seemännische Uniform tragen.“ Das ist laut Kleiderordnung erwünscht, ebenso wie eine Tracht. Jochens, in der vierten Legislaturperiode CDU-Bürgerschafts- und Mitglied des Ortsrates, der Arbeitsgruppe Barrierefreie Stadt, Regionalvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes seit 1993, engagiert sich auch seit vielen Jahren im Förderverein des Rahseglers „Greif“. Sein maritimes Interesse belegen zahlreiche Fotos, Bücher, Rettungsringe und anderes mehr in den Gasträumen. Manch Besucher ist versucht, einen Antrag auf Denkmalschutz für die Einrichtung zu stellen. „Ich werde von Auswärtigen oft gefragt, ob sie fotografieren dürfen“, erzählt er.

Überhaupt die Historie. Wolfgang Jochens (Jahrgang 1957) ist so etwas wie ein lebendes Geschichtsbuch und Geschichtenerzähler. Weil er gern davon erzählt, sei er schon von Grünenfraktionschef Alexander Krüger kritisiert worden, erzählt er schmunzelnd. Angeblich interessierte das andere nicht. „Die Buslinie vier nach Ladebow, die jetzt eingerichtet werden soll, gab es schon“, berichtet er über den Anlass der Kritik. „1937 verfügte der Standortkommandant, dass ein Bus vom Greifswalder Markt zum Fliegerhorst fährt“, erzählt Jochens. „Die Fahrt dauerte 15 Minuten. Vielleicht könnte man die damalige Konzession für die Linie reaktivieren.“ Und wenn das Gespräch schon einmal bei Ladebow ist. Der Rat des Bezirkes Rostock regte 1952 die Aufwertung Ludwigsburgs inklusive Fähranlegerbau als Greifswalder Naherholungsgebiet an. „Mit Trümmersteinen des Fliegerhorstes wurde die heute noch stehende Gaststätte gebaut.“

Für Jochens ist die Fahrt nach Berlin schon ein kleiner Urlaub. „Wenn ich mit meiner Frau in Freest Fisch esse, werde ich manchmal gefragt, ob wir auch dort Urlaub machen.“ Ja, für vier Stunden, antworte er dann. Denn ein Gastwirt habe nur wenig freie Zeit. Warum er es dennoch macht? „Es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit“, begründet Jochens. „Kein Tag ist wie der andere. Man weiß nie, was bis zum Abend kommt.“ Dabei war für den gelernten Bootsbauer keineswegs von vornherein klar, dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters als Wirt der „ Klosterschenke“ tritt. „Ich habe hier am 1. September 1980 angefangen.“ Zu DDR-Zeiten war Wolfgang Jochens stellvertretender Gaststättenleiter, am 1. Januar 1993 wurde er Chef. Mit Ausnahme der Armeezeit hat er Eldena nie für längere Zeit verlassen.

Der prominenteste Gast? „1992 hat uns der Bundesratspräsident besucht“, erzählt er. Das war damals Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Alfred Gomolka ( CDU), der in Eldena wohnte. „Wenn er nach Hause kam, hat sich unsere Sicherheit erhöht“, schiebt Jochens ein Histörchen nach. „Er brachte sechs Personenschützer mit, die in einem Bauwagen saßen. Zum Haus wurden extra Telefonleitungen gelegt.“

Natürlich besuchten auch Oberbürgermeister schon in der DDR die Klosterschenke. „Der Schauspieler Lutz Riemann kam öfter“, erzählt Jochens weiter. „Er stellte sich als Oberleutnant Zimmermann vor.“ Mit dieser Rolle im „ Polizeiruf 110“ in den Jahren 1983 bis 1991 erreichte der Schauspieler große Popularität. „Franki-Boy habe ich als Elfjähriger in unserer Gaststätte erlebt“, beginnt die nächste Geschichte. „Er aß Spiegeleier mit Kartoffelsalat.“ Franki-Boy ist der Sänger und Schauspieler Frank Schöbel. 1968 wurde unter anderem auf der Wiecker Klappbrücke das DDR-Musical „Heißer Sommer“ gedreht.

An den Ruhestand denkt der Gastwirt nicht. „Ich werde hier mit den Füßen zuerst rausgetragen“, blickt Wolfgang Jochens voraus. Wegen der vielen nötigen Investitionen, die ein Nachfolger leisten müsste, glaubt er nicht, dass es nach ihm weiter die „ Klosterschenke“ gibt. Aber ganz ausschließen will er noch nicht, dass einer der Söhne weitermacht. Drängen will er keinen. „Das hat mein Vater auch nicht gemacht.“

Eckhard Oberdörfer