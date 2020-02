Bunt, laut und lustig: So feierten die Greifswalder den Kinderfasching

Greifswald

Es wurde mit Konfetti geworfen, Süßigkeiten gegessen und auf dem Tanzparkett die Hüfte geschwungen. Beim ersten Kinderfasching der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald hatten sowohl Kinder als auch ihre Eltern viel Spaß.

„Ich habe gehofft, dass viele Kinder mit ihren Eltern kommen, dass sie Spaß haben und die Sau raus lassen können. Sie sollten mit Konfetti werfen und Süßigkeiten essen, all das, was ,man sonst vielleicht nicht darf“, sagt die Sprecherin Jana Pohl. Die Mitorganisatorin hatte sich an diesem Nachmittag selbst verkleidet – graue Perücke, bunte Strumpfhose, schriller Haarreif. Unter den bunten Kostümen der Kinder und auch mancher Eltern fiel sie gar nicht auf. „Alle haben Spaß“, sagte sie und zeigte sich glücklich darüber, wie gut der Nachmittag angenommen worden ist.

Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr durften die Kinder in der Greifswalder Stadthalle also toben, singen und tanzen. Die WVG hatte dafür einen besonderen Anlass, wie Jana Pohl erklärt: „Wir feiern 2020 unseren 30. Geburtstag und wollten uns dafür etwas Neues und Schönes überlegen, was es so noch nicht gibt.“ Bis auf Faschings-Feiern in den Schulen würde es in Greifswald solche Veranstaltungen nicht geben. Wichtig war den Zuständigen, dass die Kinder Spaß haben und alles machen können, was damit verbunden ist. „Ich habe gehofft das viele Kinder mit ihren Eltern kommen. Das ist so auch eingetroffen“, sagt Jana Pohl.

Auch die Eltern sind positiv überrascht. Mutter Anna ist mit ihren Töchtern Tessa und Lilly zu Besuch: „Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut angenommen wird. Für die Kinder ist das wirklich toll. Das haben sie gut gemacht.“

Von Lena-Marie Walter