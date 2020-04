Bunte Steine in tristen Zeiten: Greifswalder trotzen Coronavirus mit Kreativität

Greifswald

Bunt angemalte Steine liegen am See an der Fleischerwiese in einer Reihe. Sie wurden in Marienkäfer, Ostereier oder Frösche verwandelt, sind verziert mit Wackelaugen, Glitzer oder dem Logo des Lieblings-Fußballvereines. Spaziergänger wundern sich über die Steinkette. Doch ein Schild am Anfang der Schlange lüftet das Geheimnis: Es ist ein Spiel. Jeder Greifswalder kann sich beteiligen und trotz der Krisenzeit gemeinsam etwas schaffen. Die Idee kommt bei den Greifswaldern so gut an, dass in der ganzen Stadt verteilt neue, bunte Steinschlangen entstehen.

„Wir wollen Greifswald in Zeiten von Corona ein bisschen bunter machen“, sagt Maik Belz. Er hat vergangenes Wochenende zusammen mit seiner Freundin Julia Berndt und Sohn Maxim eine Steinkette im Riemser Weg im Ostseeviertel gestartet. Seitdem sind mehr als 50 bunte Steine dazugekommen. „Viele Kinder haben sich gefreut, wenn sie an der Schlange vorbeigegangen sind und wenige Stunden später legten sie dann selbst welche an“, so der Vater.

Kinder können kreativ werden

Das Projekt sei ein Zeichen der Solidarität. „Viele Kinder sind derzeit zu Hause, vermissen ihre Kindergartenfreunde. Um dennoch miteinander verbunden zu sein, ist die Steinkette eine gute Idee“, sagt Julia Berndt. Und die Kinder wären zudem mehrere Stunden beschäftigt. Denn zunächst müssen geeignete Steine gefunden werden, dann kann sich die Familie kreativ ausleben und anschließend müssten die bemalten Steine an die Kette gelegt werden. Bei Spaziergängen in den darauffolgenden Tagen kann dann beobachtet werden, wie die Kette wächst.

Zur Galerie Eine bunte Steinschlange wächst seit einigen Wochen am See an der Fleischerwiese. Eine Auswahl der Steine, die dort liegen:

Freude, wenn neue Steine dazukommen

Die Regeln sind einfach: Steine liegen lassen, selbst welche bemalen und anlegen und zuschauen, wie die Kette wächst. Quelle: Stefanie Ploch

Dem zweijährigen Maxim würde das Steinesammeln und Sortieren der Kette am meisten Spaß machen, verrät Maik Belz. „Und er freut sich immer, wenn wieder neue Steine dazukommen.“ Auch viele ältere Spaziergänger erfreuen sich an den Kunstwerken der Kleinen, hat Belz beobachtet. Doch das Spiel ist keineswegs nur etwas für Kinder, betont er. „Kreativ ausleben können sich alle, die darauf Lust haben.“

Was nach der Krise mit den Steinen passiert, weiß die Familie noch nicht. „Entweder holen sich die Kinder ihre Steine wieder ab oder wir legen sie zu den anderen Steinen an unserem Aufgang.“ Doch bis dahin dürfen die Steinketten in der Hansestadt noch weiter wachsen. „Es ist für alle eine ungewohnte Situation. Aber so kann man diese vielleicht ein bisschen schöner machen.“

Von Stefanie Ploch