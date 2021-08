Greifswald

Saftige Burger aus Rind oder Schaf, veganes Eis in über 360 Sorten oder einen Teller Heuschrecken und Mehlwürmer: Das Streetfood-Festival mit mehreren Ständen am Greifswalder Museumshafen lockt noch bis Sonntag hungrige Gäste an. Für welchen Geschmack ist etwas dabei und für wen lohnt es sich?

Wer etwas Besonderes erleben möchte, der sei auf dem Fest richtig, findet Marvin Schubel (24). Nachdem er Burger und ofenfrisches Handbrot probiert hatte, war noch Platz für ein Dessert. „Ich nutze das Erlebnis. Vielleicht gibt es jetzt noch eine Bubble Waffle“, sagt er mit einem Lachen.

Besucherin: Preise gerechtfertigt

Die mit Eis, Früchten, Süßigkeiten und Streuseln gefüllten Waffeln gibt es für sieben Euro das Stück, viele andere Gerichte liegen im ähnlichen Bereich. Der Falafelburger kostet 7,90 Euro, ein ofenfrisches Handbrot fünf, eine Portion frittierter Fisch mit Pommes 9 Euro und ein Teller Insekten sechs Euro. „Das ist völlig in Ordnung“, findet Franzi Riedel (23), der es geschmeckt hat, die aber gerne mehr zur Auswahl hätte. Das Internationale fehle ihr.

Bildergalerie vom Greifswalder Streetfood-Festival

Zur Galerie Sehen Sie hier Bilder der kulinarischen Veranstaltung

Ähnlich sieht es Sonja Tietz (66). „Die Auswahl war etwas wenig und der Kaffee fehlt leider“, sagt sie. Gerne hätte sie noch mehr probiert als Burger und Handbrot mit Champignons, aber sie sei voll. „Dafür hat es wunderbar geschmeckt. Das Brot war knusprig und der Burger auf den Punkt“, lobt sie die Kochkünste. Freundin Marianne von der Insel Usedom sagt, dass kleinere Portionen besser wären, sodass Gäste sich an mehr Ständen etwas gönnen können. „Das war für mich schon eine volle Mahlzeit.“

Wenige vegane Angebote

Zu den Attraktionen auf dem Platz gehört neben einem Stand, der unter dem Namen „Drachenrauch“ süße Maiskugeln in flüssigen Stickstoff taucht und zum Dampfen bringt, die selbst getaufte „kleinste Eismanufaktur der Welt“. Inhaber Marcel Nasution (58) aus Brandenburg an der Havel hat auf 1,30 Meter mal 70 Zentimeter Fläche Früchte, Schokolade und verschiedene Grundeissorten aus Joghurt, Milch oder auf Basis von Reisdrink im Angebot. „Damit haben wir für jeden etwas dabei – auch ein veganes Eis. Aus den Zutaten lassen sich für jeden Tag des Jahres neue Kombinationen bauen“, preist er die Vielzahl an. Eine Portion gibt es für vier Euro.

Wer ganz auf tierische Produkte verzichtet, findet auch vegane Shakes, den Falafelburger oder asiatische Nudeln. Zur Erfrischung steht ein Bierwagen bereit. Die Musiker von Freddie und Adam sowie der Irish-Folk-Sänger Steve Reeves unterhalten das Publikum auf den Sitzbänken mit ihren Shows, Straßenkünstler sind unterwegs und Kinder können sich für fünf Euro in einem Bungee-Trampolin ausprobieren. Masken müssen nicht getragen werden, Besucher werden aber darum gebeten, auf den Abstand zu achten.

Landkreis impft gegen Corona

Corona spielt dann aber doch eine Rolle: Das mobile Impfteam des Landkreises Vorpommern-Greifswald bietet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände eine kostenlose Impfung mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson an. Der Impfstand ist auch über einen Seiteneingang zu erreichen. Das Streetfood-Festival, veranstaltet von der Magdeburger Firma „alex Veranstaltungen“, hat Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet drei Euro, ein Kombiticket fünf Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Christopher Gottschalk