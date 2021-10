Bus auf Bestellung: Das soll bald in Greifswald möglich sein

Greifswald

Bus verpasst oder Frust über nerviges Warten an der Haltestelle, bis die gewünschte Linie kommt? Muss nicht sein! Die Zukunft heißt „On-Demand-Busverkehr“, also Bus auf Bestellung. Eine Art Shuttleservice für mehrere Personen, wobei potenzielle Nutzer ihren Fahrtwunsch vorab ganz einfach via Smartphone-App mitteilen. In Greifswald könnte diese Vision bald Realität werden – wenn auch nicht zu jeder Zeit und in jedem Stadtteil.

„Wenn es gut läuft, wollen wir damit im ersten Halbjahr 2022 starten“, sagt Henrik Umnus, Geschäftsführer der Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke.

Hintergrund ist ein im März von der Greifswalder Bürgerschaft gefasster Beschluss, dem Verkehrsbetrieb 2022 eine Million Euro aus dem städtischen Haushalt zufließen zu lassen, damit dieser den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver gestaltet. Infolge dessen kam es zu Gesprächen zwischen der Hansestadt und den Verkehrsbetrieben, um Ideen zu sammeln und auf ihre Machbarkeit abzuklopfen.

Das Resultat einer intensiven Diskussion, so Erik Wilde vom Stadtbauamt, sind jetzt zwei konkrete Vorschläge: Das ist zum einen der Bus auf Bestellung als flexible Angebotserweiterung für bislang benachteiligte Randgebiete und Randzeiten. Und das ist zum anderen die Einführung eines Handytickets auf der Basis einer Handyticket-App und Mobilitätsplattform.

Nachts einfach mal den Bus bestellen

Was bedeutet das nun konkret? Zunächst einmal klare Vorteile für Ladebow und Friedrichshagen. Diese Ortsteile sollen nahezu ganztägig vom On-Demand-Verkehr profitieren: Von dort beziehungsweise dorthin sollen die Busse auf Bestellung zu vorab definierten Anschlusspunkten in der Innenstadt im Zeitraum von 5 bis 21 Uhr fahren. Im gesamten Stadtgebiet (außer Riems) soll es Interessenten sonntags bis donnerstags von 21 bis 24 Uhr sowie freitags und sonnabends von 21 bis 2 Uhr möglich sein, den Bus zu ordern.

„Riems nicht, weil der Stadtteil nicht zu unserem Konzessionsgebiet gehört“, erläutert Henrik Umnus. Die Buchung erfolge online per App, „ist aber auch telefonisch möglich“, sagt Umnus und fügt hinzu: „Die Fahrgäste werden von definierten, virtuellen Haltestellen mit einem Radius von 100 bis 150 Metern abgeholt, nicht aber an ihrer Haustür. Das verbietet das Personenbeförderungsgesetz.“ Der Plan lautet, dass die durchschnittliche Wartezeit von der Bestellung/dem Anruf bis zur Busfahrt maximal 20 Minuten beträgt.

Der Verkehrsbetrieb plane zur Umsetzung dieses Bedarfsverkehrs die Anschaffung von umweltfreundlichen Kleinbussen mit acht Plätzen. „Möglichst behindertengerecht, möglichst Elektrofahrzeuge. Allerdings hängt das vom Markt ab“, räumt er ein. „Kinderwagen finden in den Achtsitzern allerdings nicht Platz“, bedauert er.

Preis muss man sich leisten können

Für die Ladebower sei das eine gute Aussicht, versichert Bernd Lieschefsky, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Wieck/Ladebow. Wenngleich er eine feste Linie nach Ladebow bevorzugen würde. Doch die scheitere an der Wendemöglichkeit, so Henrik Umnus. Zumindest sei es für große Busse nicht möglich, dort wie auch ins Dorf Wieck zu verkehren, da die Straßen zu eng seien.

In Friedrichshagen erwarten die Einwohner den On-Demand-Bus, der zunächst zwei Jahre als Testbetrieb laufen soll, mit Vorfreude. Denn bislang gibt es dort nur zwei feste Linien – eine morgens und eine nachmittags. „Der Vorschlag ist daher okay. Eine flexiblere und komfortablere Alternative zum Rufbus, der sich bei uns nicht bewährt hat“, sagt Ortsratsvorsitzender Detlef Göring. Den musste man einen Tag vorher ordern – für viele zu umständlich. Wichtig sei jetzt, dass sich die Leute den Bus auf Bestellung auch leisten können. „Der Preis muss also günstiger sein als ein Taxi“, so Göring.

Wie viel ein Ticket konkret kostet, ist noch unklar. Der Fahrpreis soll sich aus einer Grundgebühr, einem Komfortpreis und Entfernungspreis zusammensetzen. Dabei entfalle die Grundgebühr für Besitzer von ÖPNV-Tickets wie Abo- oder Schülerkarten. Auch Mitfahrerrabatte soll es geben.

Handyticket preiswerter als Einzelfahrschein

Klarer sind die Vorstellungen hingegen beim Preis für das künftige Handyticket: „Er soll genau so hoch sein wie bei einem Fahrschein vom Sechserticket im Vorverkauf“, sagt Stadtentwickler Erik Wilde. Im Klartext: 1,48 Euro. „Dieser Preis liegt deutlich unter dem derzeitigen Einzelfahrschein von 2,10 Euro“, verdeutlicht Henrik Umnus. Auch deshalb hofft er auf eine hohe Akzeptanz. „Zurzeit ist es leider so, dass 90 Prozent der Fahrgäste lieber Einzelfahrscheine beim Busfahrer kaufen, als dass sie das preiswertere Sechserticket im Vorverkauf erwerben.“ Ziel sei es, 2022 beim Handyticket einen Einführungsrabatt zu gewähren, so dass Fahrgäste statt der 1,48 im ersten Jahr nur 1,35 Euro zahlen.

Ein weiterer Vorteil sei, dass es sich bei der Handyticket-App um eine Branchenlösung handele, verbunden mit der Einrichtung der Mobilitätsplattform des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Die Plattform ermögliche die Buchung und Verrechnung einer durchgängigen Reisekette – also auch Nutzung anderer Verkehrsverbünde.

„Wir sind in der Vorbereitung dieser Maßnahmen sehr weit, haben bereits Voraussetzungen geschaffen, Kassen umgerüstet, müssen nur noch digitale Tarife einführen“, sagt Henrik Umnus. Gibt die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 8. November grünes Licht, „können wir an die Umsetzung der Pläne gehen.“ Handyticket und App sollen ein dauerhaftes Angebot bleiben.

Von Petra Hase