Bus übersieht Radfahrerin in Greifswald: 70-jährige stürzt

Greifswald

In Greifswald hat sich am Donnerstag eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 9.30 Uhr auf der Lomonossowallee. Die 70-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg der Lomonossowalle in Richtung Einsteinstraße.

Als sie den Ernst-Thälmann-Ring überquerte wurde sie von einem 55-Jährigen Busfahrer übersehen. Obwohl es nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht zu einem Zusammenstoß kam, stürzte die Radfahrerin und verletzte sich dabei leicht.

Von OZ