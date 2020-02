Greifswald

Kaffee und Tee, belegte Brötchen, ein Wärmepilz und viel Frust: Die Busfahrer des Verkehrsbetriebes Greifswald ( VBG) sind am Donnerstag in der Hansestadt erneut in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Knapp 20 Fahrer versammelten sich am Morgen am Bahnhof.

Mit der nunmehr dritten Streikaktion in der aktuellen Tarifrunde soll der Druck auf die Geschäftsführung erhöht werden – die Gewerkschaft Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 2,06 Euro pro Stunde. Alle Busfahrer hätten sich am Warnstreik beteiligt, hieß es von der Gewerkschaft. „Streik ist immer das letzte Mittel, aber wenn sich der Arbeitgeber nicht bewegt, bleibt den Kollegen nichts anderes übrig“, so Gewerkschafterin Cornelia Görich.

Hohe Krankenstände, Überstunden bei den gesunden Kollegen

Der Frust bei den Busfahrern ist groß. „Wir bekommen einen Stundenlohn von etwa 15 Euro, unsere Schweriner Kollegen 18 Euro.“ Hohe Krankenstände sorgten dafür, dass die gesunden Kollegen Überstunden anhäuften. Geteilte Arbeitszeiten mit anderthalb Stunden oder wie an Wochenenden auch vier Stunden Pause führten dafür, dass man den ganzen Tag eigentlich nur auf der Arbeit sei. Namentlich wollen nur wenige Busfahrer in der Zeitung stehen, aus Angst vor negativen Konsequenzen. Für den Buswechsel hätten die Fahrer nur zwei Minuten Zeit, für die Busvorbereitung zehn Minuten. „Früher waren das 15 Minuten“. Die aktuellen Löhne würden die stressigen Arbeitsbedingungen nicht auffangen. „In den meisten Fällen sind wir die Hauptverdiener in den Familien – mit einem Bruttolohn von etwa 2600 Euro.“ Dass der Greifswalder ÖPNV wie auch in anderen Städten Verluste einfahre, dürfe nicht auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen werden.

Fahrgäste laden den Frust auf Busfahrer ab

Die Stimmung im Unternehmen ist gereizt, nicht erst seitdem Security-Leute den Streikenden am Bahnhof den Zugang zum Betriebsklo verweigerten. „Wir sind es, die mit den Fahrgästen über die Linienführung und Verspätungen diskutieren“, sagt Busfahrer Rüdiger Boldt, der nach 47 Berufsjahren in drei Monaten in Rente geht. Doch die Geschäftsführung krame immer wieder die alten Fahrpläne aus der Schublade und präsentiere diese bis auf kleinere Veränderungen als neu.

Busfahrer: ÖPNV muss attraktiver werden

Die Politik in Greifswald diskutiert darüber, dass der ÖPNV für die Fahrgäste attraktiver werden müsse. Dass eine bessere Taktung und Linienführung mehr Fahrgäste locken würde, finden auch die Fahrer. „Von den Parteien und der Stadtverwaltung hat sich aber noch niemand bei uns blicken lassen“, sagt der Streikende André Henning. Die Fahrer wünschen sich, dass ihre Erfahrungen in die Planungen einfließen. „Zwischen den Fahrern und der Geschäftsführung gibt es einen großen Keil. Die Stimmung im Unternehmen ist mies. Es fehlt an Kommunikation“, ergänzt ein anderer. Allein heute seien 13 von rund 40 Fahrern krank. Nicht nur wegen Grippe, sondern auch wegen Überlastung, hieß es.

Verkehrsbetrieb bestätigt hohen Krankenstand

Die Geschäftsführung bestätigt einen hohen Krankenstand. Übrigens so wie in anderen Unternehmen zu dieser Jahreszeit auch, sagte Stadtwerke-Sprecherin Steffi Borkmann. „Über Ursachen spekulieren wir an dieser Stelle nicht.“ Stadtwerke-Chef Thomas Prauße nennt die Forderungen der Busfahrer „unangemessen und nicht finanzierbar“. Der Verkehrsbetrieb sei ein Zuschussgeschäft mit etwa 1,6 Millionen Euro Verlust im Jahr 2018, für 2019 schätzt der Verkehrsbetrieb den Verlust auf etwa 1,9 Millionen Euro. „Primärer Kostentreiber sind die Personalkosten“, so Prauße. Eine Erhöhung der Löhne um 20 Prozent würde zusätzliche Kosten von 600 000 Euro verursachen. Den Vorwurf, dass auf Vorschläge der Fahrer nicht eingegangen werde, weist Prauße mit Entschiedenheit zurück. „Eine unstrukturierte Diskussion bringt uns nicht weiter.“ In der jetzigen Tarifrunde gehe es ausschließlich um Löhne. „Über Arbeitsbedingungen reden wir im Sommer, wenn wir den neuen Manteltarifvertrag neu verhandeln“, so Prauße. Verdi hatte angekündigt, den Tarifvertrag fristgerecht zum 30. März zu kündigen.

König: Debatte um Löhne nicht mit Verlusten verknüpfen

Der Verkehrsexperte der Grünen, Jörg König, warnte davor, die Debatte um den subventionierten Nahverkehr mit den Lohnforderungen der Busfahrer zu verknüpfen. „Es ist sinnvoll, dass den Busfahrern ein vernünftiger Lohn gezahlt wird“, sagt König. „Konsequenz kann nur sein, dass die Stadt ihre Zuschüsse erhöht.“ Dieses Thema stehe sowieso in den kommenden Wochen auf der Tagesordnung, da auch die im Zuge des Klimanotstandes beschlossenen Maßnahmen finanziert werden müssen.

Nach Angaben der Stadtwerke Greifswald konnte der Schülerverkehr am Donnerstag durch Fremdfirmen abgesichert werden. Fahrgäste, die am Busbahnhof vom Warnstreik erfuhren, reagierten überwiegend mit Verständnis. „Der Stress der Fahrer ist groß. Ich kann verstehen, dass die Busfahrer mehr verdienen wollen“, sagte Rainer Below, der sich wegen des Busstreiks zu Fuß auf den Weg zur Arbeitsagentur machte.

Von Martina Rathke