Busfahrer streiken am Donnerstag in Greifswald – Schülerverkehr abgesichert

Greifswald

Die Busfahrer des Verkehrsbetriebes Greifswald ( VBG) sind am Donnerstagmorgen in der Hansestadt in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Mit der Aktion soll der Druck auf die Geschäftsführung erhöht werden, der Forderung der Gewerkschaft Verdi nach einer Lohnerhöhung von 2,06 Euro pro Stunde entgegen zu kommen.

Alle Busfahrer hätten sich an dem Warnstreik beteiligt, hieß es von der Gewerkschaft. „Streik ist immer das letzte Mittel, aber wenn sich der Arbeitgeber nicht bewegt, bleibt den Busfahrern nichts anderes übrig“, sagte Gewerkschafterin Cornelia Görich.

Nach Angaben der Stadtwerke Greifswald konnte der Schülerverkehr am Morgen durch Fremdfirmen abgesichert werden. Auch am Nachmittag soll der Schülerverkehr fahren. Fahrgäste, die am Busbahnhof vom Warnstreik erfuhren, reagierten überwiegend mit Verständnis. „Der Stress der Fahrer ist groß. Ich kann verstehen, dass die Busfahrer mehr verdienen wollen“, sagte Rainer Below.

Von Martina Rathke