Busfahrerstreik in Greifswald am Mittwoch: „Wir streiken nicht gerne“

Greifwald

Am zweiten Tag des Busfahrerstreiks haben sich die Greifswalder weitgehend darauf eingestellt, ohne den Nahverkehr auskommen zu müssen. Am Mittwoch waren die Bushaltestellen in der Innenstadt verwaist, am Bahnhof standen lediglich die streikenden Busfahrer.

„Die Masse der Leute weiß Bescheid. Hier hat niemand ungehalten reagiert“, sagte Verdi-Gewerkschafterin Cornelia Görich vor Ort. Wenn ein Passagier aus einem Zug kam und nicht weiter wusste, habe man ihm ein Taxi gerufen.

Hoffnung auf Einigung im Tarifstreit am 3. März

Görich und die streikenden Busfahrer hoffen nun, dass bei der nächsten Tarifverhandlungsrunde am 3. März eine Einigung erzielt werden kann. „Wir streiken nicht gerne, das macht uns keinen Spaß. Aber er ist das letzte Mittel, unsere Forderungen durchzusetzen.“

In ganz Mecklenburg-Vorpommern haben Beschäftigte im Nahverkehr von Dienstag bis Mittwoch ihre Arbeit niedergelegt. Ausgenommen war lediglich die Landeshauptstadt Schwerin und das Umland von Greifswald, wie Verdi-Landesstreikleiter Karl-Heinz Pliete mitteilte.

Diesmal auch kein Schülerverkehr in Greifwald

In Greifswald konnte erstmals der Schülerverkehr nicht durch Subunternehmer abgesichert werden. Zum einen wurde der Streik zu spät angekündigt, um für einen Ersatz zu sorgen, zum anderen wären die Subunternehmer emotionalen Druck ausgesetzt, durch Beleidigungen der Streikenden, sagt Pressesprecherin Steffi Borkmann.

Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte nach eigenen Angaben zuletzt ein Plus von 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis 30. Juni angeboten, was etwa 4,4 Prozent mehr entspreche. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die landesweit 1500 Mitarbeiter im Nahverkehr 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde, rückwirkend zum 1. Januar, und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro.

Von Lena-Marie Walter