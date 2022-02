CDU-Frau fordert Greifswalds grünen Oberbürgermeister heraus

Greifswald

Intelligent, weiblich, angriffslustig: Madeleine Tolani, seit 2019 für die CDU in der Greifswalder Bürgerschaft, will neue Oberbürgermeisterin der Hansestadt Greifswald werden. Die Wahl findet am 12. Juni statt. Nachdem der CDU-Stadtvorstand vor gut drei Wochen einmütig beschlossen hatte, sie als Kandidatin für das Amt vorzuschlagen, votierte jetzt auch die CDU-Mitgliederversammlung für die 41-jährige Juraprofessorin. „93,1 Prozent der 32 anwesenden Mitglieder haben für mich gestimmt. Ein überwältigendes Ergebnis, das mich sehr gefreut hat. Hiermit zeigen wir Geschlossenheit und können nun mit voller Kraft in den Wahlkampf starten“, sagt die Greifswalderin mit indischen Wurzeln. Torsten Heil, der ebenfalls mit dem Chefsessel im Rathaus liebäugelte, konnte bei seinen Parteifreunden keine Mehrheit gewinnen.

Lesen Sie auch Oberbürgermeisterwahl in Greifswald: OB Fassbinder und drei Herausforderer

Tolani setzt auf ihre Heimatverbundenheit, aber auch auf ihre vielfältigen Erfahrungen im In- und Ausland: „Im Gegensatz zum jetzigen Oberbürgermeister bin ich in Greifswald geboren und im Ostseeviertel aufgewachsen, habe hier mein Abitur gemacht, Jura studiert, promoviert und auch gelehrt an der Universität, bevor ich in die weite Welt ging“, sagt sie, die ledig ist. Nach Miami, San Francisco, Passau, Freiburg und Regensburg, wo sie habilitierte, kehrte sie 2015 nach Greifswald zurück. Sie arbeitet als Professorin für Bürgerliches Recht an der Hochschule Wismar und unterrichtet zudem als Dozentin der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie MV Führungskräfte der Stadt Greifswald.

Kooperation mit der Uni ausbauen

Zeit für die Kommunalpolitik blieb in den vergangenen Jahren trotzdem. In den Parlamentssitzungen fiel sie mit geschliffenen Reden auf, in denen sie sich stets kampfeslustig gab und durchaus gern das linksgrüne Mehrheitsbündnis provozierte. Angst vor der Konfrontation kennt Madeleine Tolani nicht. Hat stattdessen klare Ziele, die sie als Oberbürgermeisterin verfolgen will. „Als Kind der Region kenne ich die Befindlichkeiten, Wünsche und Erwartungen der Menschen hier“, sagt sie. Deshalb wolle sie das wirtschaftliche Potenzial der Unternehmen in Greifswald stärken und fördern sowie die Zusammenarbeit mit der Universität ausbauen. „Ein Herzensanliegen ist mir auch die Förderung unseres reichen Kulturlebens“, sagt sie und nennt beispielhaft Einrichtungen, wie das Theater, das Pommersche Landesmuseum oder das St. Spiritus. Ebenso sei die Vielzahl der Kultur-, Sport- und Freizeitvereine für das soziale Leben der Stadt von enormer Bedeutung.

Verkehrssituation benötige Lösungen

Als höchst dringliches Problem sehe sie die Park- und Verkehrssituation im gesamten Stadtgebiet. Veränderungen müssten schnell in Angriff genommen werden, „um den Bedürfnissen unserer automobilen Welt Rechnung zu tragen“. Natürlich gehe es auch um die Bedürfnisse der Radfahrer, insbesondere um deren Sicherheit auf den Wegen. „Wir müssen überlegen, was sinnvoll ist. Sinnvoll ist nicht ein Parkhaus, das weitgehend leer steht“, kritisiert sie die Investition in eine Radstation am Bahnhof mit sechsstelligen Kosten.

Zudem bedürfe es der Suche nach neuen Wegen für zukunftsorientiertes Wohnen. „Jeder Greifswalder soll so wohnen können, wie es seinen persönlichen Lebensumständen und Wünschen entspricht, von der bezahlbaren Mietwohnung über das Tiny House bis zum klassischen Eigenheim mit Garten“, erklärt Tolani. Daneben liege ihr die Sauberkeit und Ordnung in der Stadt am Herzen: „Überquellende Mülleimer, ungepflegte Grünflächen und Bordsteine, stillgelegte Brunnen, Graffiti im öffentlichen Raum sind zu bekämpfen. Ich verspreche hier, intensiv Lösungswege zu suchen“, betont sie.

Bürgerfrühstück ist geplant

In Kürze werde sie mit ihren Parteifreunden ein Wahlkampfteam bilden und einen Fahrplan erstellen. „Wir wollen in den Ortsteilen aktivierende, integrierende Gespräche darüber führen, wo der Schuh drückt“, sagt sie. Auch ein Bürgerfrühstück sei geplant – voraussichtlich zu Pfingsten. In der heißen Wahlkampfphase wolle sie mit Ständen vor Ort sein. Madeleine Tolani baut auf die Unterstützung des bürgerlichen Lagers, werde auch hier das Gespräch suchen.

Nur mit der AfD wolle sie nicht reden. Ob die einen eigenen OB-Kandidaten nominiert, bleibt abzuwarten. Fakt hingegen ist: Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), der sich erneut zur Wahl stellt, hat wiederholt ein breites Bündnis hinter sich. Neben seiner eigenen Partei unterstützen ihn bislang auch die SPD und die Linke.

Von Petra Hase