Politiker verzichten ungern auf Steuern. Die Einnahmen aus Gewerbe- oder Grundsteuer finanzieren Greifswalds Ausgaben mit. Doch manchmal führt kein Weg dahin, das Geld einzunehmen. Wenn ein Unternehmen pleite geht oder der Inhaber Greifswald verlässt und nicht mehr zu finden ist, streicht die Finanzverwaltung gewissermaßen die Segel und stellt fest, dass es wahrscheinlich nichts mehr zu holen gibt.

Im Amtsdeutsch heißt dieser Vorgang: Niederschlagung von Steuerschulden. Das Thema könnte nun pünktlich zur Wahl zum Oberbürgermeister im Juni brisant werden. Die CDU Greifswald verklagt Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) vor dem Verwaltungsgericht Greifswald. Kommunalpolitikern würden die Namen der Steuerschuldner verheimlicht, argumentieren die Christdemokraten. Damit könnten die Kommunalpolitiker ihre Arbeit nicht richtig machen. Doch was ist dran an den Vorwürfen?

CDU will, dass Namen wieder genannt werden

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft, Axel Hochschild, klärt auf: „Die CDU-Mitglieder des Hauptausschusses haben diese Missachtung unseres Kontroll- und Informationsrechts mehrfach kritisiert und eine Rückkehr zum vorherigen Verfahren gefordert. Da dies nicht geschehen ist, hat die CDU-Fraktion Feststellungsklage auf Nennung der Namen in solchen Vorlagen beim Verwaltungsgericht Greifswald eingereicht.“

Ohne die Namen könnten die CDU-Mitglieder den Beschlüssen nicht zustimmen, ergänzt CDU-Bürgerschaftsmitglied und OB-Kandidatin Madeleine Tolani. Wenn im Ergebnis Einnahmen für die Gemeinde wegfallen, müssten vorher alle Informationen auf den Tisch. Auch die Namen der Steuerschuldner, die seit Ende 2020 laut CDU nicht mehr auftauchen.

Was der Hauptausschuss macht Der Hauptausschuss koordiniert die Arbeit aller Ausschüsse der Bürgerschaft. Ihm gehören Vertreter aller Fraktionen an. Er entscheidet über die Planung der Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung und über Themen, die ihm durch die Hauptsatzung Greifswalds zugewiesen werden. Dazu gehören Beschlussvorlagen zur befristeten Niederschlagung von Steuerschulden im Bereich von 50 000 bis 300 000 Euro und Vorlagen zur unbefristeten Niederschlagung im Bereich von 10 000 bis 100 000 Euro.

Konkret geht es um Vorlagen zur Niederschlagung von Steuerschulden im Finanz- und im Hauptausschuss. Diese Fragen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und das läuft wie folgt ab: Die Verwaltung stellt die Anträge selbst. Niederschlagen bedeutet, dass die Finanzverwaltung entweder grundsätzlich oder für einen gewissen Zeitraum nicht mehr versucht, die Schulden einzuholen – entweder, weil es nicht mehr möglich ist oder weil die Kosten für die Erhebung nicht im Verhältnis zur Steuersumme stehen.

Das bedeutet aber nicht, dass die Schulden für den Betroffenen verschwinden. Sie bleiben bestehen und können später noch eingezogen werden. Um wie viel Geld geht es in Greifswald? Seit 2020 wurden acht entsprechende Vorlagen nicht-öffentlich behandelt. Dabei ging es um eine Gesamtsumme zwischen 280 000 und 1,8 Millionen Euro, die genaue Zahl ist nicht öffentlich.

Innenministerium bezog vor einem Jahr Stellung

Die Stadtverwaltung selbst hält sich bedeckt. Laufende Gerichtsverfahren würden nicht kommentiert, sagt Sprecherin Andrea Reimann auf OZ-Nachfrage. Nur so viel: Die Namen der Schuldner nenne die Stadtverwaltung nicht, weil das Steuergeheimnis gilt. Doch die Klage der CDU ist nicht das erste Mal, dass die Verschwiegenheit im Rathaus diskutiert wird. Im Februar 2021 äußerte sich das Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde.

In einem Rundschreiben an die Kommunen und damit Greifswalds Bürgerschaftsmitglieder heißt es, dass ein zwingendes öffentliches Interesse für das Nennen der Namen erforderlich sei. In vielen Fällen dürfte nach der Einschätzung der Name des Steuerschuldners für die Entscheidung aber nicht erheblich sein und sollte unterbleiben. Warum nun also die Aufregung?

Grüne und SPD vermuten Wahlkampfmanöver

Durch diese Einschätzung werde kein Gericht gebunden, argumentiert Madeleine Tolani. Die Rechtsprofessorin betont, dass es der CDU um Transparenz gehe. „Daraus folgt für uns die Notwendigkeit, die Frage im Interesse der Greifswalderinnen und Greifswalder zu klären. Das geschieht nicht, um den Wahlkampf zu befeuern, sondern weil es im Hauptausschuss wiederholt Thema ist“, sagt Tolani. Das Steuergeheimnis werde gewahrt, weil aus nicht-öffentlichen Sitzungen nichts an die Öffentlichkeit dringen darf.

Andreas Kerath (SPD) ist Mitglied in dem Gremium und sagt, dass es das gute Recht eines jeden sei, vor einem deutschen Gericht nötigenfalls Rechtsschutz zu suchen. „Doch diese Klage ist unnötig wie ein Kropf.“ Die Vorlagen enthalten laut Kerath die notwendigen Informationen, um abzustimmen. Die Namensnennung sei weder erforderlich noch hilfreich. Das Handeln der Verwaltung entspreche zudem der Rechtsauffassung des Innenministeriums, betont er. Die CDU müsse sich fragen lassen, ob sie nicht das Gericht zu Wahlkampfzwecken missbrauchen will.

CDU-Vorwurf der Intransparenz sei „absurd“

„Das Argument der Transparenz sehe ich in diesem Fall nicht“, sagt Jörg König (Grüne), Mitglied im Hauptausschuss. Transparenz bedeute, dass politische Entscheidungen für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sind. In dieser Hinsicht habe sich in den vergangenen Jahren vieles in Greifswald zum Positiven entwickelt. „Bei Steuerniederschlagungen geht es eben nicht um öffentliche Angelegenheiten, sondern um die Rechtmäßigkeit von Vorgängen der Finanzverwaltung.“ Der CDU-Vorwurf der Intransparenz sei in diesem Licht „absurd“. Bei der nun eingereichten Klage gegen den grünen Oberbürgermeister handle es sich vielmehr um ein Wahlkampfmanöver der Christdemokraten.

Ohne Namensnennung könnten die Vorlagen jedoch genauso gut öffentlich behandelt werden, findet Bettina Bruns (Grüne), Mitglied im Finanzausschuss. Auch die CDU bringt das ins Spiel. Eine zweite Alternative sei, dass die Verwaltung ohne Beteiligung der Gremien intern entscheidet, weil bei den Schuldnern kein Geld mehr zu holen ist, sagt Bruns.

Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Greifswald teilt auf OZ-Nachfrage mit, dass dem Gericht die Verwaltungsakten der Stadt noch nicht vorlägen. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist: unklar.

Von Christopher Gottschalk