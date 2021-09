Wolgast

Nach 13 Jahren auf dem Bürgermeisterstuhl von Wolgast will Stefan Weigler mehr: Es zieht den Christdemokraten in den Schweriner Landtag. Dort will er, wie er sagt, der Region endlich die Bedeutung zukommen lassen, die sie verdient. Der 42-jährige Wolgaster, der in dieser Stadt auch geboren wurde und zur Schule ging, brennt für die Kommunalpolitik. Er ist Mitglied des Kreistages von Vorpommern-Greifswald, Mitglied im Städte- und Gemeindetag und im Deutschen Städtetag. Er kennt die Probleme im Tourismus, denn er hat vor seiner Bürgermeisterzeit in der Gastronomie auf Usedom gearbeitet und hat danach als Selbstständiger mit einem Veranstaltungsservice und Catering viel mit der Branche zu tun gehabt.

Warum wollen Sie nach zwei Wahlperioden als Bürgermeister der Stadt Wolgast nun unbedingt Ihren Sessel im Rathaus mit einem Sessel im Plenarsaal des Schweriner Landtages tauschen?

Stefan Weigler: Ich möchte mitgestalten und dafür sorgen, dass diese Region mit der gesamten Insel Usedom, den Gemeinden des Amtes Lubmin und der Stadt Wolgast sowie dem Umland endlich wieder die Beachtung in Schwerin erfährt, die ihr zusteht. In den letzten fünf Jahren, als AfD-Mann Weber das Direktmandat innehatte, hat der Wahlkreis 30 in Schwerin nicht stattgefunden. Ich will die Region attraktiver machen. Der Ausbau der Infrastruktur, vom kostenfreien ÖPNV bis zum funktionierenden Handynetz und vorhandenem schnellen Internet, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für die einheimische Bevölkerung und nachhaltige Verkehrslösungen gehören für mich ursächlich zusammen. Denn das Ziel muss es sein, Menschen im arbeitsfähigen Alter dafür zu begeistern, nicht nur hier Urlaub zu machen, sondern hier heimisch zu werden.

Nun sind in Wolgast gerade die großen Projekte für die Zukunft dieser Stadt angeschoben worden. Möchte man da als Bürgermeister nicht die Früchte der Arbeit der zurückliegenden Jahre ernten?

Endlich, möchte ich sagen, sind die Weichen für Wolgasts Zukunft gestellt dank der Beschlüsse der Stadtvertretung. Der Bau der Ortsumgehung hat begonnen, für die Bebauung der Schlossinsel wurden die Planungen eingereicht, für den Stadthafen gibt es einen rechtskräftigen B-Plan. Auch die Entschuldung der Stadt Wolgast ist gut vorangeschritten. Als ich in Wolgast vor 13 Jahren begonnen habe, gehörte die Kommune zu jenen in MV mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Jetzt ist der Schuldenstand deutlich mehr als halbiert und wenn es so weiterläuft, ist die Stadt 2025 schuldenfrei. Natürlich wäre es schön, wenn ich manches einweihen könnte, aber das tut dann mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin. Ich hoffe aber, dass ich zumindest als Gast eingeladen werde.

Sie sagen, die Region hat nicht die Beachtung, die sie verdient. Woran machen Sie das fest?

Der Wahlkreis ging bei der letzten Landtagswahl an die AfD. Wolgast ist im Wahlkreis die größte Stadt mit den meisten Einwohnern. Herr Weber von der AfD war nicht ein einziges Mal direkt bei der Stadt und hat sich mit den Stadtvertretern oder der Verwaltungsspitze getroffen. Und wir sind kein Einzelfall, denn als Mitglied des Städte- und Gemeindetages von MV haben mir das alle haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeister, deren Kommunen zum Wahlkreis gehören, ebenfalls bestätigt. Auch dort ist der Mann nie aufgetaucht. Diese Region braucht jemanden als Vertreter, der von hier kommt, hier groß geworden ist und die Probleme aus eigenem Erleben kennt. Wir müssen als Region in Schwerin viel selbstbewusster auftreten. Das möchte ich gern für die Menschen, die hier leben, tun.

Worüber haben Sie sich in diesem Sommer am meisten aufgeregt?

Über die Kurtaxe – wenn ich als Wolgaster nach Trassenheide, Zinnowitz oder wo auch immer auf der Insel Usedom an den Strand fahre, muss ich Kurtaxe bezahlen. Diese Gesetzgebung ähnelt dem Mittelalter. Da sind uns andere Regionen weit voraus. Wir sind beispielsweise Harz-Urlauber, zahlen in Wernigerode unsere Kurtaxe. Und dennoch können wir auf der westdeutschen Seite des Harzes, also in Niedersachsen, Bahn, Bus, Skilift und mehr mit der Kurtaxkarte kostenlos nutzen. Und auf Usedom soll das nicht gehen?

Sie gelten als großer Verfechter einer einheitlichen Kurkarte für die gesamte Region. Warum?

Ich freue mich, dass es das Projekt der Modellregion für die Insel Usedom und Wolgast gibt. Aber mit der Modellregion muss man weiterdenken. Der Gast kommt nicht nach Karlshagen und Zinnowitz – er kommt auf die Insel Usedom und will sich hier bewegen. Da muss eine einheitliche Karte her, auch für den Einheimischen. Das fördert auch die Akzeptanz des Tourismus bei der hiesigen Bevölkerung, die oft stundenlang im Stau steht. Und wenn wir sagen, dass auch Einheimische kostenlos Bus und Bahn nutzen können, hilft es vielleicht auch ein Stück weit bei der Lösung des Verkehrschaos. Aber leider hat das Land die Gesetzgebung erst im Frühsommer geändert.

Bekenntnis zum Marine-Schiffbau in Wolgast

Sie befürworten den grauen Schiffbau, also Marine-Schiffbau, in Wolgast, während Landtagskandidaten anderer Parteien strikt dagegen sind und eine zivile Produktion fordern. Was entgegnen Sie auf diese Forderungen?

Wir sichern mit Industriearbeitsplätzen, wie denen auf der Peene-Werft, den Wohlstand in der Region. Wir haben Know-how, da gucken andere Werften schon recht neidisch hierher. Und dieses Know-how wird auch gut bezahlt. Und weil es hier dieses spezielle Können der Peenewerker gibt, konnten in jüngster Zeit auch viele wichtige Ausschreibungen gewonnen werden, sodass die Werft gut ausgelastet ist. Wie schlimm das für die Stadt und die Region ist, wenn die Tore zugehen, haben wir 2012 erlebt. Deshalb habe ich mich auch dafür starkgemacht, dass Lürssen die Werft bekommt.

Denn mit Lürssen bekommen wir nicht nur Gewerbesteuer, es sichert auch Beschäftigung durch und für andere Firmen. So sind 400 polnische Mitarbeiter seit über drei Jahren in Wolgast und bleiben auch die nächsten Jahre hier. Die leben in der Stadt und pendeln nicht jeden Tag. Sie zahlen hier Miete und kaufen hier ein, nehmen am kulturellen Leben teil und bereichern diese Stadt. Deshalb gibt es für mich keine Alternative zur Produktion auf der Peene-Werft. Denn auch wenn es sich platt anhört – wenn die grauen Schiffe nicht hier gebaut werden, freut sich eine andere Stadt.

Welche Probleme müssen aus Ihrer Sicht in der Region noch dringend gelöst werden?

Tourismus hat für mich oberste Priorität, damit müssen wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Das Kurabgabengesetz habe ich bereits erwähnt. Aber es sind noch so viele antiquierte Dinge, an denen festgehalten wird. Wolgast kann keine Anerkennung als Erholungsort erhalten wegen des Verkehrslärms auf der B 111, die durch die Stadt führt. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Aber Neppermin und Benz kriegen die Anerkennung nicht, weil eine Bibliothek fehlt. Die brauchen wir nicht, denn Bücher lassen sich auch digital ausleihen. Was fehlt, ist schnelles Internet und guter Handyempfang. Das ist Daseinsvorsorge, dafür ist das Land zuständig. Aber aus unserem Digitalpakt in MV, für den das SPD-geführte Digitalisierungsministerium zuständig ist, wurde noch nicht viel Geld abgerufen. Warum haben wir aber denn in Deutschland das meiste Geld für den Breitbandausbau bekommen? Weil kein anderes Bundesland so unterentwickelt war wie MV.

Jeder Schüler braucht ein Tablet

Wie klappt es aus Ihrer Sicht im Bildungswesen?

Ein Dilemma ist die digitale Ausstattung unserer Schulen, wo außer vieler Reden von Bildungsministerin Martin (SPD) nichts passiert. Ich bin Familienvater, meine beiden Kinder gehen zur Schule. Ich habe während des Lockdowns erlebt, wie schlimm es ist, wenn Schulen so miserabel digital ausgestattet und aufgestellt sind. Meine große Tochter war insgesamt im letzten Schuljahr siebeneinhalb Monate nicht in der Schule! Das allein ist schon furchtbar genug. Aber es kann sich eben nicht jede Familie in entsprechender Anzahl Endgeräte kaufen, damit jedes Kind ein Tablet hat, um am Unterricht teilnehmen zu können. Das muss das Land mit der Ausstattung der Schulen leisten. Aber im Ministerium ist man stolz, wenn man mal zwei oder drei Klassen einer Schule komplett ausstatten kann. Das ist Lernen wie vor 20 Jahren.

Sie werben vehement um junge Familien, die hierher ziehen sollen. Warum braucht die Region den Zuzug und wo sollen sie wohnen bei den Preisen bzw. nicht vorhandenen Bauplätzen für ein eigenes Haus?

Wir brauchen den Zuzug, weil in den kommenden fünf Jahren fast die Hälfte der jetzt versicherungspflichtigen Arbeitsplätze wegfällt, da die Beschäftigten in den Ruhestand gehen. Wenn wir weiter Wohlstand für die Region wollen, müssen die Arbeitsplätze wieder besetzt werden. Aber so viele Schulabgänger haben wir gar nicht – und da sind jene jungen Menschen, die zum Studium gehen und oft nicht zurückkehren, noch nicht berücksichtigt. Aber um junge Leute hierher zu holen, braucht es mutige Lösungen. Wenn es einen kostenlosen ÖPNV gäbe, könnte der Azubi, der in Koserow lernt, in Wolgast, wo es für ihn bezahlbaren Wohnraum gibt, wohnen und ohne Auto zur Arbeit kommen. Wenn er aber schon hört, dass auf Usedom immer wieder – wie in dieser Woche – Handynetze ausfallen und die Funklöcher nicht weniger werden, warum soll er sich dann um eine Lehrstelle oder Arbeit hier bewerben?

Und was ist mit dem Verkehr und dem damit einhergehenden ständigen Stau? Wer beispielsweise das Auto stehen lässt und sich für den Bus entscheidet, ist genauso gekniffen.

Deshalb muss neben dem Bau der Ortsumfahrung Wolgast die Ertüchtigung von Kreuzungsbereichen auf Usedom, möglichst mit Kreisverkehren, zwingendes Ziel sein. Dann steht auch der Bus nicht immer im Stau. Außerdem muss endlich das Verkehrskonzept Usedom-Wollin in Gänze umgesetzt und nicht nur darüber gesprochen werden. Und über die UsedomCard muss ein moderner ÖPNV vorangetrieben werden.

Krankenhaus Wolgast ist Eckpfeiler der Versorgung

Immer wieder wird über den Fortbestand des Kreiskrankenhauses Wolgast debattiert. Warum eigentlich?

Das Kreiskrankenhaus Wolgast steht nicht zur Disposition. Punkt. Das Haus ist ein wichtiger Eckpfeiler der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, aber auch der Gäste auf Usedom und in der Region. Neu geordnet gehört aber im Bund die Finanzierung des Gesundheitswesens, denn die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen muss Aufgabe der Grund- und Regelversorgung werden.

Welche Lehren ziehen Sie aus der Corona-Pandemie, falls Sie es in den Landtag schaffen?

Eine ganz große – die neue Landesregierung muss nicht wieder alles reglementieren wollen. Wenn ich zurückdenke, da gab es Corona-Verordnungen mit 153 Seiten und alle drei, vier Tage wurden die Verordnungen geändert. Welcher normale Mensch soll sich das denn durchlesen, merken und dann noch umsetzen? Es gab einfach zu wenig Mut und zu wenig Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger. Das Land und vielleicht auch Deutschland hatte sich ein Stück weit verrannt bei der Idee, alles vorschreiben zu wollen.

Von Cornelia Meerkatz