Schmierereien an der Mühlenapotheke sorgen für Ärger. „Hallo CDU! Wir sind’s NBR“ kann man dort lesen. Christdemokrat Gamal Khalil vermutet Gregor Kochhan (Alternative Liste) als Anstifter. Es ist nicht erste Mal, dass die Beiden aneinandergeraten. Schon im Dezember letzten Jahres warf Khalil Kochhan Anstiftung zu einer Straftat vor.

Nazis raus“ und „ AVG“ stand damals an der Fassade des Hauses Mühlenstraße 1a. Hier wohnt Gamal Khalil, der sich übrigens wie Kochhan aktiv für die Flüchtlingsintegration einsetzt. Er vermutete im Dezember einen Zusammenhang mit der Demonstration „Safe Aleppo - Peace for Syria“ tags zuvor. Die Demonstration hatte Gregor Kochhan vom Bündnis „ Greifswald für alle“ angemeldet. „Das ist doch absurd“, kommentiert dieser.

Ein Post als Hintergrund für Schmiererei ?

Der neue Fall: Auf dem Blog der Alternativen Liste hatte Kochhan zwei Fotos mit Wahlplakaten Khalils gepostet, die an der Mühlenapotheke und an der Kuhstraße am Rossmann-Gebäude lehnen. Seinen Kommentar leitete er so ein: „Die Plakateflut in Greifswald zur Kommunalwahl 2019 ist unübersehbar. Und selbst in dieser Flut stechen einige besonders hervor. Gibt es doch Kandidaten, die es schaffen, sich mit ihrem Konterfei ohne jegliche inhaltliche Aussage zwei- bis dreimal am selben Laternenpfahl unterzubringen. So weit, so schlecht.“ Dass dieser Beitrag dann bei „ Greifswald für alle“ landete, war für Khalil der Auslöser für die Schmierereien an Fassade der Apotheke. Gregor Kochhan stichele mal wieder zielgerichtet gegen ihn und das habe Folgen. Auch Plakate von ihm seien zerstört bzw. beschmiert worden, so der CDU-Mann.

Gregor Kochhan weist jede Schuld von sich. „Eine Sachbeschädigung ist Sch... und nicht zu rechtfertigen. Aber ich muss mich nicht für etwas rechtfertigen, was ich nicht getan habe.“ Vielleicht könne mit der Aufdringlichkeit des Wahlkampfes die Beschädigung von Plakaten erklärt werden, aber mehr auch nicht. Das betreffe auch andere Bewerber. Wie Khalil drei Plakate an einem Pfahl unterzubringen, das sei einfach unfair. Unabhängig davon, wie man über die Wirksamkeit von Plakaten denke.

„Der Hauseigentümer ist der Leidtragende“

Gamal Khalil ist der einzige CDU-Bewerber, der mit Kopfplakaten und nicht mit anderen Christdemokraten zusammen als Gruppe für seine Kandidatur wirbt. Vielleicht sei das eine Ursache, warum gerade er betroffen sei, meint der CDU-Stadtvorsitzende Gerd-Martin Rappen. Dass Linke hier ebenso am Werk sind wie bei der Beschädigung der Arndt-Plakate der Partei (der Name des früheren Unipatrons wurde durchgestrichen und durch ein Fäkalwort ersetzt) sei zu vermuten, aber nicht zu beweisen. „Der Hauseigentümer ist der Leidtragende dieser linken Schmierfinken“, kommentiert CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. „Er hat die Fassade aufwändig nach Denkmalschutz Gesichtspunkten hochwertig saniert.“

Was das Kürzel NBR bedeutetet, kann auch Polizeisprecherin Nicole Buchfink nicht sagen. Es gebe einfach zu viele solcher Abkürzungen. Die meisten beschädigten und beschmierten Plakate in Greifswald betreffen indes den SPD-Kandidaten Ibrahim Al Najjar. Der Integrationsbeauftragte des Kreises wurde in Syrien geboren. Dienstag wurden erneut Plakate von ihm zerstört oder und mit Hakenkreuzen oder IS (Islamischer Staat) und „Schläfer“ bekritzelt. Hier ermittelt inzwischen der Staatsschutz, bestätigt die Polizei. Plakate wurden als Beweismittel gesichert.

Beschmiertes Wahlplakat von Ibrahim Al Najjar Quelle: HGW

Staatsschutz ermittelt: Al Najjar als Schläfer des IS verunglimpft

„Ich bin solidarisch mit allen Kandidatinnen und Kandidaten, deren Plakate zerstört werden“, sagt Al Najjjar. „Aber ich bin der einzige, dessen Plakate mit Hakenkreuzen, IS und Schläfer beschmiert werden. Das tut sehr weh.“

Für Gamal Khalil werden indes künftig keine Kopfplakate mehr in der Innenstadt werben. Die CDU werde aufgefordert, diese zu entfernen, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. Der Hintergrund: Gregor Kochhan hat seinen Post mit „Kreativ? Aufdringlich? Rechtswidrig!“ überschrieben. Im Geltungsbereich der Satzung für die Innenstadt sind Wahlplakate im öffentlichen Raum nicht erlaubt, auch wenn sie mit Kabelbindern an Rädern befestigt sind, bestätigt Reimann Kochhans Rechtsauffassung. Der AL-Politiker ist wie Khalil Rechtsanwalt. Ein Bußgeld wird erst einmal nicht verhängt. Das große CDU-Wahplakat am „ Tchibo“ ist indes erlaubt, weil es sich um eine Werbefläche der Firma Ströer an einem Privathaus handelt.

Khalil muss Räder entfernen

Das Werbe-Rad an der Mühlenapotheke ist ohnehin genau wie das an der Gaststätte „Falle“ bereits verschwunden. Er habe diese beiden Plakate auf Bitten der Eigentümer/Pächter bereits entfernt, so Khalil. Der Wirt habe zum Beispiel das Verdecken von Werbung moniert. Am „ Rossmann“ liegt noch ein Khalil-Rad.

CDU-Wahlwerbung in der Innenstadt. Quelle: eob

