CDU-Plakate beschädigt: Hat das Konsequenzen für Grünen-Bundestagskandidatin Horn?

Greifswald

Die Vorwürfe gegen die Grüne Bundestagskandidatin Katharina Horn haben sich bestätigt. Sie selbst hat gestanden, in der vergangenen Woche insgesamt 10 Wahlplakate der CDU und FDP in Greifswald beschädigt zu haben. Konkret bedeutet das, sie hat in der Nacht vom 27. August mit einem 21-jährigen Komplizen Sticker auf die Plakate geklebt, auf denen „Korrupt“ stand.

Sie selbst gestand zunächst, die Tat begannen zu haben und bat im selben Zug den geschädigten Michael Sack um Entschuldigung. Die Plakate des Spitzenkandidaten der Christdemokraten zu den Landtagswahlen hatte es am meisten getroffen.

Sack: Vorwurf ist grob ehrabschneidend

Neben Horn meldeten sich auch die beiden Landesvorsitzenden der Grünen zu Wort. Weike Bandlow fand dabei auch entschuldigende Worte für ihre Bundestagskandidatin. „Die zahlreichen Korruptionsfälle der CDU, die das Vertrauen in die Politik massiv beschädigt haben, haben unsere Kandidatin stark getroffen. In Zukunft wird sie aber wieder die regulären Möglichkeiten der politischen Auseinandersetzung nutzen, wie etwa Podiumsdiskussionen, um die CDU diesbezüglich zur Rede zu stellen.“

Diese Relativierung der Landesvorsitzenden, Horn habe als Getroffene gehandelt, treffen wiederum den eigentlichen Geschädigten, Michael Sack, sehr. Der erklärt gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG: „Der Vorwurf der Korruption wiegt schwer, es handelt sich um eine Straftat. Dass sie diesen Vorwurf mir gegenüber erhoben hat, ist grob ehrabschneidend, zumal Weike Bandlow heute auch noch Verständnis für die Aktion geäußert hat. Wie weit es innerhalb der Grünen ein Unrechtsbewusstsein tatsächlich gibt, kann ich insofern sehr schlecht beurteilen.“ Von den Grünen wolle er in Zukunft keine Belehrungen mehr hören, was die Themen „Fairness” oder „Demokratie” angehe.

Tritt Horn von dem Mandat zurück?

Allerdings gab es auch versöhnliche Töne. Horn bat Sack persönlich um Entschuldigung. Eine Geste, die er zu schätzen wusste und annahm. „Frau Horn hat mich um Verzeihung gebeten. Das akzeptiere ich.“

Gegen Horn und ihren Komplizen ermittelt nun der Staatsschutz. Bei der Beschädigung von Wahlplakaten handele es sich laut Polizei um eine Sachbeschädigung. Auswirkungen auf ihre Kandidatur solle das aber nicht haben, hieß es auf Nachfrage aus der Pressestelle der Grünen. Aktuell liege noch keine Anzeige gegen die Bundestagskandidatin vor. „Auch wenn eine Anzeige vorliegen würde, hätte dies jetzt keine Auswirkungen – gewählt ist gewählt.“

Von Philipp Schulz