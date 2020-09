CDU in Vorpommern-Greifswald: Land soll mehr Erzieher ausbilden

Greifswald/Wolgast

Die CDU-Kreistagsfraktion macht sich für die Ausbildung zusätzlicher Erzieher in Vorpommern-Greifswald stark. „Viele Kindertagesstätten suchen jetzt schon Erzieher. Dabei gehen in den kommenden Jahren erst noch relativ viele Fachkräfte in Rente. Dadurch wird sich das Problem verschärfen“, sagt die Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Jeannette von Busse.

Konzept für zusätzliches Personal gefordert

„Damit wir die Qualität in den Kitas verbessern können und die Gruppen perspektivisch kleiner werden, müssen wir zunächst dafür sorgen, dass mehr ausgebildete Erzieher zur Verfügung stehen“, so von Busse. Ihre Fraktion hat eine Beschlussvorlage erarbeitet, wonach die Landesregierung aufgefordert werden soll, sich für zusätzliche Ausbildungskapazitäten im Bereich Kita und Pflege einzusetzen. Die aktuelle Erzieherbedarfsplanung ist von 2011. Danach wurde die Gruppengröße im Kitabereich stufenweise herabgesetzt. Allein dadurch ist der Bedarf an Erziehern gestiegen“, so von Busse.

SPD macht sich für mehr Erzieher stark

Zeitlich steht die CDU-Vorlage im Zusammenhang mit dem vehementen Kampf der SPD für mehr Personal in den Kindertagesstätten des Landkreises. Da die Sozialdemokraten mit einer entsprechenden Beschlussvorlage zur Einstellung von 61 zusätzlichen Erzieherinnen scheiterte, sammelte die Partei in den vergangenen Wochen Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zu bewirken. Sobald die 4000 Unterschriften zusammen sind, können die Einwohner des Landkreises in einem Bürgerbegehren darüber abstimmen, ob die Finanzmittel für zusätzliche 61 Stellen zur Verfügung gestellt werden müssen.

CDU kritisiert Weg der SPD

Die CDU sieht diesen Weg kritisch. „Ich bin überzeugt, dass wir kein Personal finden, um diese Stellen dann zu besetzen“, sagt von Busse. „Wir müssten aber trotzdem die Mittel zur Verfügung stellen.“ Sie schlägt deswegen vor, zunächst die jährliche Zahl der Auszubildenden im Erzieherbereich zu erhöhen, um dann im folgenden Schritt eine bessere Qualität durch kleinere Gruppen zu erreichen.

