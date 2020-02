CML-Selbsthilfegruppe trifft sich zum ersten Mal

Greifswald

Ende Januar hat sich in der Region die Selbsthilfegruppe CML – Chronisch Myeloische Leukämie – neu gegründet. Bisher sind es sechs Teilnehme in der Gruppe, weitere Mitstreiter werden dringend noch gesucht. Die Gruppenleitung haben Annerose Neumann und Katrin Schröder inne. Das erste Treffen der neuen Selbsthilfegruppe findet am Donnerstag, den 13. Februar, um 17.30 Uhr im Seminarraum der Hämatologie in der Unimedizin Greifswald statt. Treffpunkt ist am Infostand in der Haupthalle. Wer also an CML leidet und Informationen sowie den Austausch sucht und Neues ausprobieren möchte, ist bei diesem Treffen genau richtig. Das Motto dieser Selbsthilfegruppe stammt von Aristoteles und lautet: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“

Von Cornelia Meerkatz