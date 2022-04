Greifswald

Klimmzüge im Freien, Hangeln mit den Händen oder Akrobatik an Stangen – das machen Calisthenics-Geräte möglich. Auch in Greifswald findet die Sportart, die im Freien stattfindet und nicht mehr braucht als das eigene Körpergewicht, Anhänger. An Möglichkeiten mangelt es jedoch. Das soll sich im Sommer ändern, wie die Stadtverwaltung auf OZ-Nachfrage mitteilt. „Die Anlage soll in den nächsten Wochen errichtet werden. Angestrebt wird, dass sie noch im Sommer den Besuchern des Strandbades zur Nutzung übergeben werden soll“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Umsetzung dauert lange

Calisthenics-Anlagen bestehen meist aus simplen Geräten, die Stangen in verschiedenen Höhen und Abständen haben. Geeignet sind sie für verschiedene Kraft-, Ausdauer- und Dehnübungen. In Greifswald arbeiten laut Reimann die Universität und die Stadt zusammen – die Uni bezahle die Anlage, die Stadt richtet eine Fläche her und betreibt sie. Im städtischen Haushalt stehen dafür insgesamt 50 000 Euro bereit. Mit der Anlage wird eine Idee Wirklichkeit, die in den vergangenen zehn Jahren von verschiedenen Parteien immer wieder verfolgt, aber nur schwer umgesetzt werden konnte.

Denkmalschutz verhindert Anlage

Zuletzt forderte die SPD 2020 nach einem Aufruf von Bürgern, dass in den Credneranlagen Sportanlagen aufgestellt werden. Problem: Damit würde gegen den Denkmalschutz verstoßen werden. Die Credneranlagen seien ein Einzeldenkmal, so die Stadtverwaltung. Das Aussehen würde durch weitere Geräte zu stark beeinträchtigt, informiert Andrea Reimann. Weil Fördermittel der EU in die Sanierung flossen, darf die Anlage zudem nicht einfach verändert werden. Ähnlich sieht es auch bei den Wallanlagen, einem Denkmal oder dem Hansering, einem EU-geförderten Projekt aus. Sind damit also die Möglichkeiten für niedrigschwellige Sportangebote ausgereizt? Nein, ist sich die Kommunalpolitik einig.

Kommunalpolitik: Mehr Angebote schaffen

Weitere Standorte seien genauso denkbar wie ein Transportservice für mobilitätseingeschränkte Personen, betont Madeleine Tolani, Bürgerschaftsmitglied der CDU. Die Ryckterrassen, den Sportplatz Hansering und das Volksstadion hat die CDU bereits bei ihrer Idee von Sportboxen vorgeschlagen, das sind Kisten mit Sportausstattung. „Die Ortsteilvertretungen sollten bei der Standortsuche eingebunden werden“, sagt Tolani. Die Sportboxen könnten eine gute Ergänzung sein, sagt Erik von Malottki (SPD), Mitglied im Stadtparlament. Er bringt ebenfalls den Sportplatz Schützenstraße ins Spiel und befürwortet das Strandbad für Anlagen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es reiche nicht, nur Geräte aufzustellen, sagt Jörn Kasbohm, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei. „Es sollten auch Begleitangebote ermöglicht werden. Das haben wir aus den Geräten am Jugendzentrum ,Schwalbe’ gelernt.“ Fitnessgeräte für alle Generationen sind in den vergangenen Jahren auch am Eingang zum Schuhhagen, am Lubminer Platz, in der Hafenstraße sowie am Dubnaring aufgestellt worden, wie die Stadt informiert.

Jana Neuhaus (Tierschutzpartei) aus dem Sportausschuss sieht in der Calisthenics-Anlage einen guten Schritt, die Integrierte Greifswalder Sportplanung in die Wege zu leiten. „Wichtig ist es auch, vorhandene Strukturen wie Bolzplätze und Tischtennisplatten zu erhalten, zu pflegen und zielgruppengerecht auszubauen.“

Alexander Krüger, grüner Fraktionsvorsitzender, betont, dass seine Partei jegliche Idee unterstütze, Sport näher an die Bürger zu bringen. „Denn wer sich bewegt, tut sich etwas Gutes und lebt länger“, betont er. Durch Angebote im Freien könnten Menschen ins Gespräch kommen und durch neue Kontakte Greifswalder Sportvereine kennenlernen, wovon der organisierte Sport profitiere. Seine Partei war es, die die 50 000 Euro für die Calisthenics-Anlage beantragt hat.

Von Christopher Gottschalk