Campingplätze in Vorpommern: Hier gibt es noch freie Stellflächen

Stahlbrode

Mit ihnen soll auch die Camping-Saison offiziell starten. Ab dem 4. Juni dürfen nicht mehr länger nur Einheimische die Campingplätze des Landes bereisen. Nein, auch die Urlauber aus den anderen Bundesländern dürfen sich für das Wohnmobil, den Wohnwagen oder das Zelt ein Plätzchen an Vorpommerns Ostseeküste suchen. Einige von ihnen sind sogar schon ausgebucht.

So auch der Campingplatz von Gabriele Dörner in Stahlbrode, Küstenweg 8. Nur wenige Stunden vor dem großen Anreisetag klingelt das Telefon ständig. Viele Gäste wollen sich einen der 25 Stellplätze am Wasser für die kommenden Wochen und Monate sichern. Bereits dieses Wochenende ist der Platz ausgebucht. Gleiches gelte sowohl für den Juli als auch für den August. „Wer bei uns Urlaub machen will, der muss eigentlich jetzt kommen“, so Gabriele Dörner. In den letzten Juni-Wochen gebe es noch freie Plätze. Andernfalls müssten die Urlauber bis bitte September warten. Erst dann gibt es wieder Lücken im Reservierungsbuch.

Camping in Stahlbrode nur im Juni

Wer Anreisen möchte, so schreibt es die Verordnung vor, der muss einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Zudem gilt, dass der Test alle 72 Stunden wiederholt werden muss. Die Betreiberin aus Stahlbrode sieht kein Problem in den Maßnahmen: „Unsere Urlauber sind tagsüber ohnehin unterwegs. Da ist es kein Problem, auf dem Weg ins Testzentrum zu gehen. Grundsätzlich sind die Menschen auch zu vielem bereit und stellen sich auf diese Bedingungen vor dem Urlaub ein.“ Davon ausgenommen sind geimpfte oder genesene Personen, die bei Anreise entweder den Impfausweis oder eine Bescheinigung des Arztes vorlegen müssen.

Und dennoch kann Gabriele Dörner die Testpflicht nicht ganz nachvollziehen: „Wer im Wohnmobil reist, der ist autark. Es gibt Gäste, die bleiben nur drei Tage, es gibt aber auch Gäste, die bleiben drei Wochen. Wo sollen sie sich anstecken?“, sagt sie. Um das Risiko dennoch zu minimieren, finden Urlauber mit Zelt derzeit keinen Platz in Stahlbrode, denn „sie müssen zwingend die Sanitäranlagen nutzen“. Besitzer eines Wohnmobils hingegen müssten das nicht immer zwingend. Auf diese Weise wolle Gabriele Dörner etwas mehr Platz schaffen. „Außer Radfahrer mit Zelt, die weisen wir nie ab. Egal wie voll der Platz ist.“

Freie Plätze in Altefähr

Das Geschäft mit den Einheimischen hat sich in Stahlbrode nicht gelohnt. Lediglich auf den 22 Dauercampingplätzen herrscht wieder mehr Bewegung. Ähnlich sah in der vergangenen Woche auch die Lage bei „Sund Camp“ in Altefähr aus. Chefin Dana Scherzer sagt: „Die Eröffnung für die Einheimischen hat gar nichts gebracht.“ Nur sehr wenige vereinzelte Leute seien gekommen. Umso größer ist ihre Hoffnung auf die kommenden Wochen: „Wir haben für den ersten Tag acht Anmeldungen. Wie viele dann spontan anreisen, müssen wir sehen“, sagt sie. Die Betreiberin ist sich sicher: In den kommenden Monaten werden die 120 Plätze auch wieder besetzt sein.

Was sie jedoch vor dem großen Start in die Saison sagen kann: Unter den Gästen herrscht Verwirrung. Grund ist die Änderung der Termine. Denn das Land hat den Einreisestart vom 17. Juni vorverlegt auf den 4. Juni: „Es ist schön, dass es endlich losgeht. Wir freuen uns auf die Gäste. Das darf man nicht falsch verstehen. Aber niemand sieht, wie viel Arbeit für uns dahinter steckt. Für uns hat das viele Stornierungen und Umbuchungen bedeutet“, so Dana Scherzer. Das Verschieben habe den Start nicht erleichtert.

Freiburger zum ersten Mal an der Ostsee

Die Testpflicht, die für die Urlauber auf den 120 Stellplätzen alle drei Tage anfällt, kann Dana Scherzer nicht befürworten: „Niemand möchte in seinem Urlaub laufend Zeit damit verbringen, zum Testzentrum zu gehen.“ Dieses Feedback bekomme sie teilweise auch von ihren Gästen am Telefon: „Sie machen ja viel mit. Ein negativer Test bei der Anreise oder die Vorlage eines Impfausweises ist in Ordnung. Aber wie will man den Leuten den Rest erklären?“, sagt sie. Die Betreiberin ist schon jetzt froh, wenn die Saison vorbei ist und niemand einen positiven Test vorgelegt hat.

Nicole Becker und Yannik Ovenbeck müssen sich darum keine Gedanken machen. Sie arbeiten beide in der Pflege und sind aufgrund dessen bereits geimpft. Von Freiburg aus haben sie sich mit ihrem Auto auf den Weg zur Ostsee gemacht. Es ist das erste Mal, dass sie hier sind: „Wir wollten einfach mal raus. Den Urlaub haben wir bereits seit letztem Jahr im Oktober geplant und wir wollten etwas unternehmen. Wir sind froh, dass das geht“, so Nicole Becker. Dafür haben sie sich eine Matratze ins Auto gepackt und reichlich wetterfeste Kleidung: „Eigentlich dachten wir, dass es hier immer windig ist. Zum Glück haben wir so gutes Wetter erwischt“, sagt Yannik Ovenbeck. Bis Sonntag wollen sie noch bleiben. Auf ihrem Plan steht in jedem Fall ein Besuch auf der Insel Rügen.

Corona-Tests auf Stralsunder Stellplatz

Eine weitere Anlaufstelle für Camper ist der Caravanstellplatz „An der Rügenbrücke“ in Stralsund, Werftstraße 9. Organisiert wird dieser von Jan-Uwe Dahnke. Der erhofft sich mehr Urlauber in den kommenden Tagen. Denn bislang sei nur wenig los. Am Tag vor der offiziellen Anreise für andere Bundesländer stehen sechs Wohnmobile beziehungsweise Wohnwagen auf dem Platz. Insgesamt 70 kann der Chef vergeben. „Diese Woche war mau. Wir sind etwas enttäuscht. Ab morgen haben wir dafür viele Reservierungen“, sagt er. Seiner Meinung nach könnte der langsame Start mit der Testpflicht zusammenhängen: „Das könnte manche Urlauber verschrecken. Dabei geht das so schnell und ist meistens auch kostenlos.“ Um seinen Gästen die Testpflicht zu erleichtern, hat er eine Firma beauftragt, zweimal die Woche auf dem Stellplatz die Urlauber zu testen. Wer hier übernachten will, der kann spontan vorbeikommen oder einige Tage zuvor anrufen: „Wir haben freie Plätze“, sagt der Chef.

Freie Plätze in Wolgast und Pruchten

Auch im „Peenecamp“ in Wolgast, Am Strom 6, seien die Urlauber mit den Buchungen bislang etwas verhalten, verrät Madlen Mahnert. Insgesamt können 30 Stellplätze vergeben werden. Bislang seien nur wenige Anfragen eingegangen, weswegen es noch freie Plätze für die Sommermonate gebe. Der 4. Juni ist für den Campingplatz der erste Tag: „Wir haben nicht für die Einheimischen aufgemacht, weil sich das hier bei uns nicht lohnt. Ab morgen werden wir dann endlich wieder Gäste empfangen“, sagt sie.

Exakt die gleiche Lage herrscht auch auf dem Campingplatz „Naturcamp“ Pruchten, Am Campingplatz 1. Zwar seien Monika Führer zufolge die Monate Juli und August bereits besser ausgebucht als der Juni, dennoch gebe es vereinzelte freie Stellplätze. Bis zu 400 Camper können dort unterkommen. Auch eine spontane Anreise sei momentan noch möglich.

Auch im Ferien- und Freizeitpark in Loissin, Am Strandweg 1, klingelt das Telefon ununterbrochen. Betreiberin Sybille Jastro zufolge seien viele der 500 Stellplätze zwar schon in den vergangenen Monaten reserviert worden. Kurz vor dem offiziellen Start würden die Reservierungen jedoch noch mal auf Hochtouren laufen. Auch sie sei im Juli und August bereits gut ausgelastet. Dennoch gebe es vereinzelte freie Plätze, die reserviert werden können. „Wir freuen uns sehr darüber. Es war schon komisch, den Campingplatz ohne die vielen Urlauber zu sehen“, sagt sie.

Von Lena-Marie Walter