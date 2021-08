Campingplatz an der Dänischen Wieck: Erneut im Visier der Stadt Greifswald

Greifswald

Der Campingplatz „An der Dänischen Wiek“ ist teilweise erneut geschlossen. Inhaber Carsten Becker darf Zeltwiese, Spielplatz und eine rund 1200 Quadratmeter große Fläche inmitten des Platzes nicht mehr nutzen. Das hat deutlich geringere Übernachtungszahlen zur Folge. Doch was ist der Grund, dass die Stadt ein so wichtiges Gewerbe einschränkt?

Anfangs des Jahres sei Becker die Nutzung der Zeltwiese untersagt worden, berichtet er. Gleiches gilt für den Spielplatz auf dem Campingplatz, um den Becker ein Absperrband angebracht hat. Grund für die Nutzungsunterlassung seien fehlende Baugenehmigungen. Der 55-Jährige habe versucht, Baugenehmigungen zu erhalten. „Beides war von Anfang an Teil des Campingplatzes. Das Bauamt hat vor einigen Jahren auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung, weil wir das nicht zahlen wollten.“

„Wir dachten, damit ist es vorerst erledigt“

Das Gericht hat zugunsten der Stadt entschieden. Becker musste über 1700 Euro begleichen. „Wir dachten, damit ist es bis zur Fertigstellung des Bebauungsplanes vorerst erledigt. Aber jetzt in schwierigen Zeit, wo wir alle zu kämpfen haben, kommt die Stadt wieder mit alten Kamellen an.“ Becker hat nun einen Rechtsanwalt beauftragt und ein Verfahren angestrengt: „Wir kommen hier auf erhebliche Kosten, die in Coronazeiten so was von überflüssig sind.“ Die Stadt selbst will sich nicht äußern, verweist auf ein laufendes Gerichtsverfahren.

Ebenfalls wegen einer fehlenden Baugenehmigung darf der 55-jährige Betreiber seit Anfang des Jahres auch eine Wiesenfläche inmitten des Campingplatzes nicht mehr nutzen, auf der sonst rund 20 Stellplätze zur Verfügung standen. „Dabei haben wir dort gar nichts gebaut. Jetzt haben wir aber nur noch 50 statt 70 Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile.“

Dieser Zettel am Eingang des Campingplatzes weist darauf hin, dass die Nutzung der Zeltwiese untersagt ist. Quelle: privat

Rückschritt für die touristische Entwicklung

Zum Vergleich: Im Juli 2019 gab es auf dem Campingplatz über 6600 Übernachtungen. Im Juli dieses Jahres wurden gerade einmal knapp über 1000 Übernachtungen gezählt. Gut die Hälfte des Jahresumsatzes generiere der Campingplatz über Zelttouristen. Das Nutzungsverbot der Zeltwiese und der damit einhergehenden Einbrüche der Übernachtungszahlen hätten nicht nur Auswirkungen auf den Campingplatz, sagt Becker, „sondern auch auf den Einzelhandel in der Innenstadt, der Gastronomie und vielem mehr.“

Ohne Partei zu ergreifen, sagt Maik Wittenbecher, Chef des Stadtmarketings, dass die Übernachtungszahlen auf dem Campingplatz für die touristische Entwicklung der Hansestadt wichtig seien. „Ziel eines Campingplatzes ist es, dass die motorisierten Karawane vor den Toren der Stadt bleiben und die Touristen mit Fahrrad in die Innenstadt kommen.“ Wenn das nicht mehr möglich ist, sei dass kein Fortschritt für die touristische Entwicklung ist, sondern ein Rückschritt“, so Wittenbecher weiter.

„Wir geben Geld für Radwege aus, wir wollen den Klimaschutz vorantreiben und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Es sind alles sehr wichtige Dinge. Aber nun nehmen wir Touristen die Möglichkeit, mit dem Fahrrad in die Stadt zu kommen und auf dem Campingplatz zu zelten“, sagt Katja Wolter von der FDP. Über mehrere Ecken hatte sie erfahren, dass der Platz keine Zelttouristen mehr aufnehmen darf und kontaktiere Becker daraufhin. Gemeinsam mit der Partei „Kompetenz für Vorpommern“ und der Bürgerliste Greifswald forderte die FDP den Oberbürgermeister in einer kleinen Anfrage dazu auf, zu erklären, warum dem Betreiber die Nutzung der Zeltwiese untersagt wurde (Anfrage liegt der OZ vor). Eine Antwort gibt es bislang noch nicht.

Kaufvertrag wurde für Becker auf den Weg gebracht

Der Machtkampf zwischen Becker und der Stadt sind eine nicht enden wollende Geschichte, die bereits mehrfach vor Gericht ausgetragen wurde und sich bereits über viele Jahren hin zieht. Das langfristige Ziel von Becker war es, die städtischen Flächen, die inmitten seines Campingplatzes liegen, nicht mehr nur zu pachten, sondern zu kaufen.

Eine Mehrheit der Bürgerschaft sprach sich 2016 gegen den Grundstücksverkauf aus. Die SPD wechselte schließlich ins Lager der Verkaufsbefürworter. Der Kaufvertrag wurde auf den Weg gebracht und soll im kommenden Jahr umgesetzt werden. Dieser wird jedoch nur dann wirksam, wenn zu diesem Zeitpunkt dort ein Camping oder Caravanplatz betrieben wird. Becker jedoch wittert Kalkül hinter dem Nutzungsverbot: „Die Grünen waren von Anfang an gegen uns. Das spielen sie jetzt aus. Es scheint so, als ob der Oberbürgermeister, den Campingplatz schädigen und uns zum Aufgeben zwingen will.“

Von Christin Lachmann